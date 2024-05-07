Tiktok mavi tik nasıl alınır? Mavi tik alma başvuru şartları nedir? Tiktok mavi tik hilesi nedir?

Hemen fenomen olma şansı yakalayın! Tiktok uygulamasının mavi tik sembolünün alınabilmesi için öncelikle uygulama üzerinden başvuruda bulunulması gereklidir. Tiktok mavi tik alınabilmesi için Tiktok'a İngilizce yazılmış bir mailin atılması ve neden mavi tik alınmak istediğinin de söylenmesi gereklidir. Sade bir dil ile yazılmış olan bu mailin cevabı kısa bir süre sonra taraflara iletilir ve mavi tik alıp alamayacakları bilgisi kendilerine sunulur. Peki Tiktok mavi tik nasıl alınır ? Tiktok mavi tik hilesi nedir ? Mavi tik alma başvuru şartları nedir?

Tiktok Mavi Tik Kaç Para?

Tiktok mavi tik sembolü , tiktok tarafından para ile satılan bir ifade değildir. Tiktok kullanan ve mavi tike sahip olmak isteyen kişilerin bu sembole sahip olabilmeleri için kendilerine sunulmuş olan şartları yerine getirmeleri ve Tiktok tarafından da onay almaları gereklidir.

Tiktok Mavi Tik Kaç Takipçide Alınır?

Tiktok üzerinden mavi tik alınabilmesi için Tiktok hesap sahiplerinin en az 1.000 kişi tarafından takip edilmeleri gereklidir. Bu takipçi sayısının ne kadar üstünde olunursa, kişilerin mavi tik alabilme ihtimalleri o kadar artacaktır. Ancak kişilerin takipçi sayıları 999 iken bile yaptıkları başvurular, koşullar yerine getirilmediği sebebi ile reddedilir.