Tiktok mavi tik nasıl alınır? Mavi tik alma başvuru şartları nedir? Tiktok mavi tik hilesi nedir?

Tiktok Mavi Tik Ne İşe Yarar?
Mavi tik amblemi, Tiktok kullanan kişilerin gerçek hayatta da tanınan ve bilinen kişiler olduğu anlamına gelir. Kişilerin hesaplarında mavi tik bulunması, aynı zamanda daha hızlı takipçi sahip olmalarını ve takipçiler üzerinden de para kazanmalarını sağlar.
Tiktok Mavi Tik Hilesi Nedir?
Mavi tik hilesi, Tiktok kullanıcıları tarafından mavi tik alabilmek için uygulama üzerinden talep edilmekte olan şartları sağlayamayan kişilerin daha hızlı ünlenebilmek için yöneldiği bir yöntem olarak bilinir. Bu durum, Tiktok'u sistem açıklığı sebebi ile rastlanılan bir durumdur. Ancak yakın zamanda hile ile satın alınmış olan tüm hesaplar hızlı bir şekilde kapatılmış ve hesaba bağlı olan cep teflonları ve mail adresine farklı tiktok hesaplarının açılması kısıtlanmıştır.
Tiktok Mavi Tik Png Nedir?
Mavi tik png, Tiktok hesap sahiplerinin almak istedikleri mavi tikin fotoğraf halidir. Bazı Tiktok kullanıcıları, resmi olarak Mavi tik alamadıkları için profillerinde bu fotoğrafı bulundurarak insanları mavi tiki aldıklarına ve artık tiktok mavi tik sahibi olduklarına inandırmaya çalışır. Bu yanılgıya kapılmamak gereklidir. Orijinal Tiktok mavi tik, yalnızca tiktok hesabı sahiplerinin kendi isimlerinin hemen yanında küçük bir sembol olarak yer alır. Mavi tik sahibi olmuş olan kişilere bu mavi tikin olduğu bir fotoğraf verilmez ya da profillerinde video olarak bulundurmaları istenmez.