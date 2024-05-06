Rekabet Kurulu’ndan META’ya rekor Threads cezası

Kurul 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında; META 'nın uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu, sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği, META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu değerlendirildi.

Ayrıca, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı tespitlerinde bulunarak Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir karar aldı. Kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

PROFİLSİZ KULLANIM REDDEDİLDİ

Tedbir kararına uymak adına META tarafından, daha önce Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için getirilmiş olan 'profilsiz kullanım' önerisi sunuldu; ancak endişeleri giderecek seviyede görülmeyerek kabul edilmedi.