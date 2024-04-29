29 Nisan Threads hesabım kapatıldı mı, neden açılmıyor, ne zaman açılacak? Threads kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?

Meta'nın Türkiye'deki kullanıcılarına yaptığı açıklamaya göre, Threads uygulaması 29 Nisan'dan itibaren geçici bir süre hizmet veremeyecek. Ancak bu durumun Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi diğer popüler Meta uygulamalarını etkilemeyeceği vurgulandı. Meta yetkilileri, kullanıcılarının mağdur olmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve sürecin şeffaflık çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.
Meta tarafından yapılan açıklamada, Threads'in geçici kapanışının, şirketin Türkiye'deki diğer hizmetlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı açıklandı. Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilecek.
Threads'in 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak durdurulacağı ve kullanıcıların uygulama üzerinden bu tarihten önce karar hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada, Türkiye'de Threads'i kullananların, profillerini silmeden dondurabileceği ya da profillerini tamamen silebileceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek."
REKABET KURULU KARARI
Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META Platforms, Inc. (META) hakkında geçici tedbir kararı vermişti.
META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağının değerlendirildiği ifade edilen Kurulun açıklamasında, META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna işaret edilerek, firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanının büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtilmişti.
Açıklamada, bu durumun META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu vurgulanarak, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı kaydedilmişti.
Öte yandan, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler de getirilmişti.