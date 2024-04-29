29 Nisan Threads hesabım kapatıldı mı, neden açılmıyor, ne zaman açılacak? Threads kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?

Meta'nın Türkiye'deki kullanıcılarına yaptığı açıklamaya göre, Threads uygulaması 29 Nisan'dan itibaren geçici bir süre hizmet veremeyecek. Ancak bu durumun Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi diğer popüler Meta uygulamalarını etkilemeyeceği vurgulandı. Meta yetkilileri, kullanıcılarının mağdur olmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve sürecin şeffaflık çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Meta tarafından yapılan açıklamada, Threads'in geçici kapanışının, şirketin Türkiye'deki diğer hizmetlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı açıklandı. Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilecek.

Threads'in 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak durdurulacağı ve kullanıcıların uygulama üzerinden bu tarihten önce karar hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada, Türkiye'de Threads'i kullananların, profillerini silmeden dondurabileceği ya da profillerini tamamen silebileceği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek."