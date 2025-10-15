Telefonunuzu İzliyor Olabilir! ClayRat Sahte WhatsApp ve TikTok’larla Yayılıyor

🔑 Şüpheli durumlarda tüm şifrelerinizi değiştirin ve iki aşamalı doğrulama (2FA) kullanın.

🏢 Kurumsal risk büyüyor

Uzmanlara göre ClayRat, sadece bireyleri değil, şirket çalışanlarını da hedef alıyor. Kişisel telefonların iş e-postalarına veya kurum sistemlerine bağlı olması, saldırganlara kurumsal verilere ulaşma fırsatı veriyor. Bu nedenle işletmelerin mobil güvenlik politikalarını güncellemesi, çalışanlarını sosyal mühendislik konusunda bilinçlendirmesi gerekiyor.