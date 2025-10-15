Telefonunuzu İzliyor Olabilir! ClayRat Sahte WhatsApp ve TikTok’larla Yayılıyor

PODCAST CANLI YAYIN

Android kullanıcılarını hedef alan yeni bir siber tehdit, telefon güvenliğini ciddi biçimde riske atıyor. “ClayRat” adı verilen bu casus yazılım, sahte WhatsApp, TikTok, Google Photos ve YouTube uygulamalarıyla yayılıyor.

Zimperium adlı siber güvenlik firması, son 3 ayda tam 600 farklı ClayRat örneği tespit ettiğini duyurdu.

⚠️ Sahte uygulama tehlikesi büyüyor

ClayRat, kullanıcıları kandırmak için "gelişmiş sürüm" veya "mod APK" gibi başlıklarla sunulan sahte uygulamalara gizleniyor. Siber korsanlar sahte Telegram kanalları ve web siteleri aracılığıyla bu dosyaları dağıtıyor.

Kurbanlar APK dosyasını indirdikten sonra, karşılarına çıkan "Play Store güncellemesi" ekranı ile aldatılıyor. Kullanıcı onay verdiği anda cihaz tamamen saldırganların kontrolüne geçiyor.

🔍 ClayRat neler yapabiliyor?

Zimperium araştırmacılarına göre ClayRat yalnızca veri çalmıyor, aynı zamanda cihazı uzaktan komutlara açık hale getiriyor.
Bu casus yazılım:

  • 📩 SMS mesajlarını ve arama kayıtlarını topluyor.

  • 📷 Ön kamerayı kullanarak gizlice fotoğraf çekebiliyor.

  • ☎️ Cihazdan izinsiz arama yapabiliyor.

  • 📡 Rehberdeki kişilere kötü amaçlı bağlantılar gönderip kendini yayabiliyor.

  • 🧠 Bildirimleri ve uygulama verilerini izleyerek kullanıcının dijital alışkanlıklarını kaydediyor.

Uzmanlar, ClayRat'in Android 13 ve üzeri sürümlerdeki bazı güvenlik katmanlarını atlayabildiğini de tespit etti.

🚨 Nasıl bulaşıyor?

ClayRat saldırıları genellikle sosyal mühendislik yöntemleriyle başlıyor. Kullanıcılar, sahte "premium" uygulamaları indirmeleri için teşvik ediliyor.
Örneğin:

  • "Reklamsız TikTok sürümü"

  • "Hızlandırılmış YouTube uygulaması"

  • "Yeni WhatsApp Plus APK'sı" gibi vaatlerle dolandırılıyorlar.

Bu tür APK'lar indirildiğinde zararlı kodlar sisteme sızıyor ve yazılım, arka planda sessizce aktif hale geliyor.

🧠 Uzmanlardan kritik öneriler

Siber güvenlik uzmanları, ClayRat benzeri tehditlerden korunmak için şu adımları öneriyor:

  1. 🔒 Sadece Google Play Store veya resmî mağazalardan uygulama indirin.

  2. 🚫 "Bilinmeyen kaynaklardan yüklemeye izin ver" seçeneğini kapalı tutun.

  3. 🧩 Yüklediğiniz uygulamaların istediği izinleri mutlaka kontrol edin.

  4. 🔍 Google Play Protect veya güvenilir antivirüs yazılımını aktif hale getirin.

  5. 🔄 Android sistem güncellemelerini düzenli olarak yükleyin.

  6. 🔑 Şüpheli durumlarda tüm şifrelerinizi değiştirin ve iki aşamalı doğrulama (2FA) kullanın.

🏢 Kurumsal risk büyüyor

Uzmanlara göre ClayRat, sadece bireyleri değil, şirket çalışanlarını da hedef alıyor. Kişisel telefonların iş e-postalarına veya kurum sistemlerine bağlı olması, saldırganlara kurumsal verilere ulaşma fırsatı veriyor. Bu nedenle işletmelerin mobil güvenlik politikalarını güncellemesi, çalışanlarını sosyal mühendislik konusunda bilinçlendirmesi gerekiyor.

📱 "Gelişmiş sürüm" tuzağına düşmeyin

Zimperium'un son raporu, ClayRat'in sıradan bir casus yazılım olmadığını açıkça ortaya koyuyor.
Kullanıcılar, "daha hızlı, reklamsız veya gizli modlu" vaatlerle sunulan uygulamalara yöneldikçe ClayRat gibi yazılımlar da yayılmaya devam edecek.

