Telefonunuzu İzliyor Olabilir! ClayRat Sahte WhatsApp ve TikTok’larla Yayılıyor

Zimperium adlı siber güvenlik firması, son 3 ayda tam 600 farklı ClayRat örneği tespit ettiğini duyurdu.
⚠️ Sahte uygulama tehlikesi büyüyor
ClayRat, kullanıcıları kandırmak için "gelişmiş sürüm" veya "mod APK" gibi başlıklarla sunulan sahte uygulamalara gizleniyor. Siber korsanlar sahte Telegram kanalları ve web siteleri aracılığıyla bu dosyaları dağıtıyor.
Kurbanlar APK dosyasını indirdikten sonra, karşılarına çıkan "Play Store güncellemesi" ekranı ile aldatılıyor. Kullanıcı onay verdiği anda cihaz tamamen saldırganların kontrolüne geçiyor.
🔍 ClayRat neler yapabiliyor?
Zimperium araştırmacılarına göre ClayRat yalnızca veri çalmıyor, aynı zamanda cihazı uzaktan komutlara açık hale getiriyor.
Bu casus yazılım:
-
📩 SMS mesajlarını ve arama kayıtlarını topluyor.
-
📷 Ön kamerayı kullanarak gizlice fotoğraf çekebiliyor.
-
☎️ Cihazdan izinsiz arama yapabiliyor.
-
📡 Rehberdeki kişilere kötü amaçlı bağlantılar gönderip kendini yayabiliyor.
-
🧠 Bildirimleri ve uygulama verilerini izleyerek kullanıcının dijital alışkanlıklarını kaydediyor.
Uzmanlar, ClayRat'in Android 13 ve üzeri sürümlerdeki bazı güvenlik katmanlarını atlayabildiğini de tespit etti.