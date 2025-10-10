GPT-4, iPhone ve Tesla aynı listede: TIME 2025 yılın en iyi icatlarını açıkladı!
TIME dergisi, 2025 yılının en dikkat çekici buluşlarını ve son 25 yılın en ikonik teknolojilerini açıkladı. Bu yılın 'En İyi İcatlar' listesinde teknoloji, sağlık, çevre ve tasarım alanlarında fark yaratan 300 yenilik yer alırken, 'En İyi İcatlar Onur Listesi' ise iPhone, Tesla, YouTube, GPT-4 ve Mars Curiosity keşif aracı gibi son çeyrek yüzyıla damgasını vuran dev isimleri bir araya getirdi. İşte dünyayı değiştiren icatların listesi...
Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:45