Kadraj Galeri Kadraj İkon GPT-4, iPhone ve Tesla aynı listede: TIME 2025 yılın en iyi icatlarını açıkladı!

TIME dergisi, 2025 yılının en dikkat çekici buluşlarını ve son 25 yılın en ikonik teknolojilerini açıkladı. Bu yılın 'En İyi İcatlar' listesinde teknoloji, sağlık, çevre ve tasarım alanlarında fark yaratan 300 yenilik yer alırken, 'En İyi İcatlar Onur Listesi' ise iPhone, Tesla, YouTube, GPT-4 ve Mars Curiosity keşif aracı gibi son çeyrek yüzyıla damgasını vuran dev isimleri bir araya getirdi. İşte dünyayı değiştiren icatların listesi...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:45
Hayat kurtaran ilaçlardan çığır açan teknolojilere, geleceğin gıdalarından sıra dışı tasarımlara kadar uzanan 2025 listesini açıklayan TIME, bu yıl yalnızca bugünün değil son 25 yılın da "en iyi icatlarını" listeledi. iPhone'dan Tesla'ya, GPT-4'ten Mars Curiosity'ye kadar insanlığın yönünü değiştiren buluşlar, TIME'ın "En İyi İcatlar Onur Listesi"nde bir araya geldi.

EN İYİ İCATLAR ONUR LİSTESİ: 21. YÜZYILIN DÖNÜM NOKTALARI

TIME dergisinin hazırladığı "En İyi İcatlar Onur Listesi", son çeyrek yüzyılda dünyayı dönüştüren teknolojik yenilikleri bir araya getiriyor. YouTube, iPhone, Tesla elektrikli araçları, GPT-4 sohbet robotu, Kickstarter ve Mars Curiosity keşif aracı gibi çığır açan ürünler listede yer alıyor. Ayrıca Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve 23andMe DNA testi gibi bilimsel buluşlar da listeye girmeyi başardı.

2000'LERİN BAŞINDAN BUGÜNE TEKNOLOJİK ATILIMLAR

Liste, 21. yüzyılın başından bu yana geçen 25 yıllık dönemi kapsıyor. 2002 yılında piyasaya çıkan iRobot Roomba robot süpürge, ev otomasyonunun öncülerinden biri oldu. 2005'te ise LifeStraw girişimi, milyonlarca insana temiz içme suyu sağlayarak yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir çözüm sundu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BAŞLANGICI: YOUTUBE VE IPHONE

2006 yılında YouTube'un kullanıma açılması, dijital içerik üretimini tamamen değiştirdi. Ardından 2007'de ilk iPhone ve Google Haritalar'ın Sokak Görünümü özelliği tanıtılarak mobil çağın temelleri atıldı.

2008 yılı ise Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve 23andMe DNA testi gibi bilim dünyasını derinden etkileyen gelişmelere sahne oldu.