GPT-4, iPhone ve Tesla aynı listede: TIME 2025 yılın en iyi icatlarını açıkladı!

Hayat kurtaran ilaçlardan çığır açan teknolojilere, geleceğin gıdalarından sıra dışı tasarımlara kadar uzanan 2025 listesini açıklayan TIME, bu yıl yalnızca bugünün değil son 25 yılın da "en iyi icatlarını" listeledi. iPhone'dan Tesla'ya, GPT-4'ten Mars Curiosity'ye kadar insanlığın yönünü değiştiren buluşlar, TIME'ın "En İyi İcatlar Onur Listesi"nde bir araya geldi.