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Telefonlar üçe katlandı saatler tansiyon ölçtü!

MWC 2025’te Huawei, en yeni kablosuz spor kulaklığı FreeArc’ı, sağlık kuruluşları tarafından onaylı tansiyon ölçen Watch D2 akıllı saatini ve ekranı üçe katlayarak sektörde devrim yaratan Mate XT Ultimate Design’ı tanıtıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mart 2025
Telefonlar üçe katlandı saatler tansiyon ölçtü!

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Mobil Dünya Kongresi'nde üçe katlanan ekranlar, tansiyon ölçen akıllı saatler ve kulaktan düşmeyen spor kulaklıklar da dikkat çekti. Huawei Mate XT Ultimate Design, yalnızca teknolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Mate XT Ultimate Design'ın OLED ekranı, tek, çift ve üçlü kullanımlarda sırasıyla 6,4, 7,9 ve 10,2 inç oluyor. Ekran açıldığında, geniş bir alan sunarak çalışma, oyun oynama veya medya izleme deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. MWC 2025'te sergilenen FreeArc, çevresel ses farkındalığını koruyarak güvenli bir müzik deneyimi sunarken, sporcular ve aktif kullanıcılar için yeni bir dönem başlatıyor.

Kullanıcıları etraflarındaki sesleri duymaya devam ederken bir yandan müzik dinleyebildikleri veya telefonda konuşabildikleri için, kulaklığın özellikle bisiklet, motosiklet ve scooter sürücüleri ile çevresel farkındalığın yüksek olması gereken metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında kullanışlı olacağı belirtiliyor.

24 SAAT BOYUNCA TAKİP ET
Etkinlikte tanıtılan Huawei Watch D2'nin en dikkat çeken özelliği, entegre hava yastıklı manşon sistemi ile tansiyon ölçümü yapabilmesi. Bu özelliği gün içinde farklı zamanlarda kullanarak tansiyon düzenli olarak takip ediliyor. Sabah, öğlen ve akşam tansiyon ölçülebiliyor. Saat, ölçümleri Huawei Health uygulamasına kaydediyor. Bu sayede tansiyon trendleri kolayca görülebiliyor.

Ayrıca, Watch D2'nin 24 saatlik Otomatik Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi (ABPM) özelliği, kullanıcıların gece ve gündüz tansiyon değişikliklerini izlemesine olanak tanıyor. Ayrıca, Otomatik Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi (ABPM) sayesinde kullanıcıların 24 saat boyunca tansiyon değişimlerini izleyerek daha bilinçli bir sağlık yönetimi yapmalarını sağlıyor.

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