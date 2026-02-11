TEKNOFEST 2026 İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı! İşte başvuru şartları
TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması için başvurular başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğündeki yarışma, denizlerde otonom görev yapabilen sistemler geliştirmek isteyen üniversitelilere fırsat sunuyor. Son başvuru tarihi 20 Şubat olarak belirlendi. İşte başvuru ekranı ve ödül detayları.
TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı (İDA) Yarışması, 2026 yılında da genç mühendis adaylarını ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor. Sivil ve askeri alanlarda stratejik öneme sahip olan insansız deniz araçlarının tasarım ve üretimini teşvik etmeyi amaçlayan yarışma, özgün ve yenilikçi projelere kapı aralıyor. Bu yıl yarışma finali TEKNOFEST Şanlıurfa kapsamında gerçekleştirilecek.
Yarışmanın Amacı Ne?
İnsansız Deniz Aracı Yarışması, katılımcı takımların geliştirdikleri prototiplerle belirlenen görevleri başarıyla yerine getirmelerini hedefliyor.
Yarışma kapsamında iki ana görev bulunuyor:
Nokta Takip Görevi
Kamikaze Angajman Görevi
Bu görevler sayesinde takımların;
Otonom sürüş kabiliyeti
Hedef algılama ve takip sistemi
Sistem entegrasyonu
Mekanik ve elektronik tasarım başarısı gibi alanlardaki yetkinlikleri değerlendiriliyor.
Kimler Başvurabilir?
Yarışmaya;
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora düzeyindeki Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm yükseköğretim öğrencileri takım halinde katılabilir.
⚠️ Bireysel başvuru kabul edilmez.TEKNOFEST 2026 başvuruları bugün başladı
Takım Oluşturma Şartları Neler?
Takımların aşağıdaki kriterlere uygun olması gerekiyor:
- En az 3, en fazla 15 kişiden oluşmalıdır. (Danışman bu sayıya dahil değildir.)
- Takımda mutlaka bir takım kaptanı bulunmalıdır.
- Bir kişi (danışman, kaptan veya üye olarak) yalnızca tek bir takımda yer alabilir.
- Takımlar tek bir okuldan veya farklı okullardan karma şekilde oluşturulabilir.
- Uluslararası karma takımlar oluşturulabilir.
- Öğrenciler onaylı öğrenci belgelerini, danışmanlar ise kurum belgelerini belirtilen tarihte sisteme yüklemelidir.
- Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya yarışmaya başvuru yapılabilir.
- Ayrıca proje daha önce başka bir yarışmada yer aldıysa; yarışma adı, tarihi, organizatör ve alınan derece proje dosyasında belirtilmelidir.
Değerlendirme Aşamaları Neler?
Yarışma çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden oluşuyor:
- Teknik Yeterlik Formu
- Kritik Tasarım Raporu
- Otonom Kabiliyeti Gösterim Videosu
- Final Aşaması
Hazırlanacak rapor şablonları TEKNOFEST'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
📅 TEKNOFEST 2026 Yarışma Takvimi
|Aşama
|Tarih
|Son Başvuru
|20 Şubat 2026
|Teknik Yeterlilik Raporu Teslim
|24 Mart 2026 – 17:00
|Teknik Yeterlilik Sonuçları
|31 Mart 2026
|Kritik Tasarım Raporu Teslim
|20 Mayıs 2026 – 17:00
|Kritik Tasarım Sonuçları
|8 Haziran 2026
|Sistem Kabiliyeti Video Teslim
|21 Temmuz 2026 – 17:00
|Finalistlerin Açıklanması
|27 Temmuz 2026
|Yarışma Tarihi
|Ağustos – Eylül 2026
|TEKNOFEST Şanlıurfa
|30 Eylül – 4 Ekim 2026
🏆TEKNOFEST 2026 Ödülleri Neler?
Dereceye giren takımları ciddi ödüller bekliyor:
🥇 Birinci: 300.000 ₺
🥈 İkinci: 250.000 ₺
🥉 Üçüncü: 200.000 ₺
⚓İNSANSIZ DENİZ ARACI YARIŞMASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
📌 Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
- Takım kaptanı veya danışman sistem üzerinden kayıt oluşturur.
- Takım üyelerine e-posta daveti gönderilir.
- Üyeler "Takım Bilgilerim" bölümünden daveti onaylar.
- Tüm üyeler daveti kabul ettiğinde başvuru tamamlanmış olur.
- Eksik onay durumunda başvuru geçerli sayılmaz.
Geleceğin Deniz Teknolojileri İçin Büyük Fırsat
İnsansız deniz araçları; savunma sanayinden arama-kurtarma operasyonlarına, çevre izleme sistemlerinden lojistik çözümlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. TEKNOFEST 2026 İDA Yarışması, bu alanda kariyer hedefleyen genç mühendisler için önemli bir deneyim ve vitrin fırsatı sunuyor.