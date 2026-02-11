TEKNOFEST 2026 İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı! İşte başvuru şartları

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı (İDA) Yarışması, 2026 yılında da genç mühendis adaylarını ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor. Sivil ve askeri alanlarda stratejik öneme sahip olan insansız deniz araçlarının tasarım ve üretimini teşvik etmeyi amaçlayan yarışma, özgün ve yenilikçi projelere kapı aralıyor. Bu yıl yarışma finali TEKNOFEST Şanlıurfa kapsamında gerçekleştirilecek.