Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki mühendislik kapasitesini daha etkin kullanmak ve özgün motor geliştirme çalışmalarını tek merkezde toplamak amacıyla önemli bir yeniden yapılanma hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait fikri ve sınai haklarla yürütülen TF35000 ve TS3000 motor projeleri ile malzeme geliştirme çalışmaları, TRMOTOR'un yardımcı güç ünitesi ve motor programları, şirketin yeni unvanı olan TEI TEKNOLOJİ bünyesinde bir araya getirilecek.

Bugüne kadar TEI bünyesinde TF35000 ve TS3000 programlarında görev yapan mühendislik ve teknik ekipler de kurumsal bilgi birikiminin korunması ve projelerde sürekliliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını TEI TEKNOLOJİ çatısı altında sürdürecek.