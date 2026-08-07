Türkiye'den yerli motor hamlesi: Havacılık motorları TEI TEKNOLOJİ çatısı altında birleşiyor
Türkiye, havacılık motorlarında yerli ve milli geliştirme kapasitesini güçlendirecek yeni bir yapılanmaya gidiyor. TF35000 ve TS3000 projeleri ile TRMOTOR'un motor geliştirme faaliyetleri TEI TEKNOLOJİ çatısı altında toplanırken, mühendislik kaynaklarının daha verimli kullanılması ve geliştirme süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki mühendislik kapasitesini daha etkin kullanmak ve özgün motor geliştirme çalışmalarını tek merkezde toplamak amacıyla önemli bir yeniden yapılanma hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait fikri ve sınai haklarla yürütülen TF35000 ve TS3000 motor projeleri ile malzeme geliştirme çalışmaları, TRMOTOR'un yardımcı güç ünitesi ve motor programları, şirketin yeni unvanı olan TEI TEKNOLOJİ bünyesinde bir araya getirilecek.
Bugüne kadar TEI bünyesinde TF35000 ve TS3000 programlarında görev yapan mühendislik ve teknik ekipler de kurumsal bilgi birikiminin korunması ve projelerde sürekliliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını TEI TEKNOLOJİ çatısı altında sürdürecek.
GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE TEK MERKEZ MODELİ
1985 yılında TUSAŞ, GE Aerospace, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumu ortaklığıyla kurulan TEI, bugün dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık motoru programlarında görev alan, 50'den fazla motor programına üretim yapan Türkiye'nin en önemli motor üretim ve mühendislik kuruluşlarından biri konumunda bulunuyor.
2017 yılında yerli ve milli havacılık motorları geliştirmek amacıyla kurulan TRMOTOR ise gaz türbinli motorlar ve yardımcı güç üniteleri alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin özgün motor geliştirme ekosisteminde önemli rol üstleniyor.
Yeni organizasyon modeliyle SSB'ye ait motor ve malzeme geliştirme projeleri ile TRMOTOR'un yürüttüğü programlar TEI TEKNOLOJİ çatısı altında birleştirilecek. Böylece mühendislik kaynaklarının daha etkin kullanılması, proje yönetiminde çevikliğin artırılması ve geliştirme süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.
YENİ NESİL MOTOR PROJELERİNİN ANA MERKEZİ OLACAK
TEI TEKNOLOJİ bünyesinde yürütülecek çalışmalar, Türkiye'nin yeni nesil havacılık motorlarının geliştirilmesinde ana organizasyon yapısını oluşturacak. Ortak teknik hedefler doğrultusunda çalışacak mühendislik ekipleri sayesinde bilgi paylaşımı ve proje koordinasyonunun daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.
Buna karşın TS1400 ve PD170 motor programları mevcut yapısıyla TEI bünyesinde devam edecek. Bu sayede üretim, teslimat, platform entegrasyonu ve kullanıcı ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması sağlanırken, TEI'nin parça ve modül imalatı, servis ile ürün desteği faaliyetlerinde de herhangi bir değişiklik olmayacak.
Geçiş sürecinde TF35000 ve TS3000 programlarının TEI TEKNOLOJİ'ye planlanan takvim doğrultusunda devredilmesi, mevcut proje faaliyetlerinin ise kesintisiz sürdürülmesi esas alınacak.
Yeni görev dağılımıyla TEI üretim, teslimat, ürün desteği ve uluslararası iş birliklerine odaklanırken, TEI TEKNOLOJİ özgün motor geliştirme, yardımcı güç üniteleri, malzeme teknolojileri ve ileri AR-GE faaliyetlerinde uzmanlaşacak.
GE AEROSPACE ORTAKLIĞI DEVAM EDECEK
Yapılan yeniden yapılanmanın TEI'nin ortaklık yapısını etkilemeyeceği belirtildi.
Bu kapsamda TEI ile GE Aerospace arasında 41 yıldır sürdürülen stratejik ortaklık aynı şekilde devam edecek. Şirket, uluslararası sivil ve askeri motor programlarındaki üretim sorumluluklarını sürdürerek küresel tedarik zincirindeki konumunu koruyacak.