Instagram çöktü mü? Akış yenilenemedi hatası ve sunucu krizinde son durum

Instagram kullanıcıları, akşam saatlerinde uygulamaya erişim ve içeriklerin yenilenmesiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Sosyal medya platformunda akışın yüklenmemesi, uygulamanın açılmaması ve sunucu bağlantısının kesilmesi gibi şikayetler öne çıktı. Instagram veya Meta cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KISA ÖZET Downdetector verilerinde hata bildirimleri kısa sürede artışa geçti.

Şikayetlerin yüzde 35'i akış ve zaman tüneliyle ilgili.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞİKAYETLER KISA SÜREDE ARTIŞA GEÇTİ

Downdetector verilerine göre Instagram hakkında yapılan hata bildirimlerinde belirgin bir yükseliş yaşandı. Kullanıcıların en fazla sorun bildirdiği alan, ana sayfadaki gönderilerin gösterildiği akış bölümü oldu.

Bildirilen sorunların dağılımı şöyle: