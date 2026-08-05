Instagram çöktü mü? Akış yenilenemedi hatası ve sunucu krizinde son durum
Instagram’da akşam saatlerinde başlayan akış yenileyememe ve sunucuya bağlanamama şikayetleri Downdetector verilerine yansıdı.
Instagram kullanıcıları, akşam saatlerinde uygulamaya erişim ve içeriklerin yenilenmesiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Sosyal medya platformunda akışın yüklenmemesi, uygulamanın açılmaması ve sunucu bağlantısının kesilmesi gibi şikayetler öne çıktı. Instagram veya Meta cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KISA ÖZET
- Downdetector verilerinde hata bildirimleri kısa sürede artışa geçti.
- Şikayetlerin yüzde 35'i akış ve zaman tüneliyle ilgili.
- Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ŞİKAYETLER KISA SÜREDE ARTIŞA GEÇTİ
Downdetector verilerine göre Instagram hakkında yapılan hata bildirimlerinde belirgin bir yükseliş yaşandı. Kullanıcıların en fazla sorun bildirdiği alan, ana sayfadaki gönderilerin gösterildiği akış bölümü oldu.
Bildirilen sorunların dağılımı şöyle:
AKIŞ YENİLENMİYOR, UYGULAMA AÇILMIYOR
Bazı kullanıcılar Instagram ana sayfasındaki paylaşımların güncellenmediğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise uygulamaya giriş sırasında bağlantı hatasıyla karşılaştığını aktardı.
Sunucu bağlantısı şikayetleri de platformun belirli bölgelerde yavaşlamış veya geçici olarak erişilemez hale gelmiş olabileceğini gösteriyor. Ancak sorunun tüm kullanıcıları etkileyip etkilemediği henüz netleşmedi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Instagram ve platformun sahibi Meta, yaşanan erişim sorununa ilişkin şu ana kadar resmi bir bilgilendirme yayımlamadı. Bu nedenle kesintinin nedeni, kapsamı ve ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor.
Hata bildirimlerindeki artış sürerken kullanıcılar, uygulamanın normale dönmesini ve şirketten yapılacak açıklamayı bekliyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)