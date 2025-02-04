Tansiyon dalgalanmalarını bileğinde 24 saat yakala

Covid-19 geçiren birçok kişi, hastalık sonrası dönemde tansiyon dalgalanmaları yaşadı. Bu durum, özellikle hipertansiyon hastaları için ciddi bir endişe kaynağı haline geldi.

Huawei Watch D2, özellikle COVID- 19 sonrası tansiyon ve kalp sağlığı sorunları yaşayan kullanıcılar için etkili bir sağlık takip cihazı olarak öne çıkıyor. Özellikle 45 yaş sonrası insanların deneyimi gösteriyor ki, bu akıllı saat, kullanıcıların sağlıklarını daha yakından izlemelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı oluyor.

Ancak doktor kontrolünde ölçümleri de ihmal etmeden Watch D2 verileri doktora önemli bir destek sunuyor. Pandemi sonrası dönemde tansiyonunu düzenli olarak takip etmek isteyen Mehmet Bey (45), Huawei Watch D2'yi kullanmaya başladı. Mehmet Bey, "COVID-19'u atlattıktan sonra tansiyonumda düzensizlikler başladı. Doktorum, tansiyonumu sürekli takip etmemi önerdi. Huawei Watch D2, bu süreçte benim için bir kurtarıcı oldu" diyor.

24 SAAT BOYUNCA TAKİP ET

Huawei Watch D2'nin en dikkat çeken özelliği, entegre hava yastıklı manşon sistemi ile tansiyon ölçümü yapabilmesi. Mehmet Bey, bu özelliği gün içinde farklı zamanlarda kullanarak tansiyonunu düzenli olarak takip ediyor. "Sabah, öğlen ve akşam tansiyonumu ölçüyorum. Saat, ölçümleri Huawei Health uygulamasına kaydediyor. Bu sayede tansiyon trendlerimi kolayca görebiliyorum" diye anlatıyor.

Ayrıca, Watch D2'nin 24 saatlik Otomatik Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi (ABPM) özelliği, Mehmet Bey'in gece ve gündüz tansiyon değişikliklerini izlemesine olanak tanıyor. "Gece tansiyonumun düştüğünü, sabah ise yükseldiğini fark ettim. Bu bilgileri doktorumla paylaştım ve tedavi planımızı buna göre güncelledik" diyor.

EKG VE KALP SAĞLIĞI TAKİBİ

COVID-19'un kalp sağlığı üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez. Huawei Watch D2, tıbbi sınıf EKG ölçümü ile kullanıcıların kalp ritimlerini takip etmelerine olanak tanıyor. Mehmet Bey, "EKG özelliği sayesinde kalp ritmimde herhangi bir düzensizlik olup olmadığını kontrol edebiliyorum. Bu, benim için büyük bir güven kaynağı" diye belirtiyor.

Pandemi sonrası dönemde birçok kişi uyku problemleri ve stresle mücadele ediyor. Huawei Watch D2, uyku takibi ve stres seviyesi ölçümü ile kullanıcıların bu sorunları yönetmelerine yardımcı oluyor.

Mehmet Bey, "Uyku kalitemi takip ederek daha iyi bir uyku düzeni oluşturdum. Stres seviyem yükseldiğinde, saat bana nefes egzersizleri yapmamı öneriyor. Bu, günlük hayatımda büyük bir fark yarattı" diyor.



TAŞIMASI VE KULLANIMI KOLAY

Huawei Watch D2, entegre hava yastıklı tansiyon ölçüm manşeti ve mikro pompa sistemi ile tansiyon ölçümünde öncü bir model sunuyor. Cihaz, Avrupa Birliği MDR tıbbi sertifikasına sahip. 1.82 inç AMOLED ekranıyla kullanıcılara daha geniş bir görünüm alanı sunuyor.

Yeni entegre hava yastıklı "EasyFit" kayış sistemi sayesinde uzun süreli kullanımda bile konfor sunuyor. Ek olarak, Android ve iOS uyumlu Huawei Health uygulamasıyla senkronize edilerek verilerin kaydedilmesi ve analiz edilmesine olanak tanıyor. 6 günlük pil ömrü ve hızlı şarj özelliği, cihazın en dikkat çeken avantajlarından biri. Kullanıcılar, birkaç dakikalık şarj ile saatlerini gün boyu kullanabiliyor.

Huawei Watch D2, tansiyon takibi, EKG, uyku izleme, Bluetooth aramaları ve uzun pil ömrü gibi özellikleriyle fark yaratıyor. Hem teknoloji hem de sağlık alanında bir yenilik olarak değerlendirilebilecek bu cihaz, sağlığına önem veren kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.