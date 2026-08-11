Instagram çöktü mü? 11 Ağustos 2026 'akış yenilenmiyor' hatası!
Instagram kullanıcıları ana sayfa akışının yüklenmemesi ve sunucu bağlantısı hatası nedeniyle erişim sorunu yaşamaya başladı. Downdetector verilerinde şikayetlerin özellikle akış bölümünde yoğunlaştığı görülürken, Meta cephesinden kesintiye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Downdetector verilerine göre Instagram için yapılan hata bildirimlerinde akşam saatlerinde belirgin bir artış görüldü. En fazla şikayet, ana sayfadaki gönderilerin gösterildiği akış bölümünde toplandı.
ŞİKAYETLER KISA SÜREDE YÜKSELDİ
Kullanıcıların bildirdiği sorunların dağılımı şöyle:
ANA SAYFA YENİLENMİYOR
Bazı kullanıcılar Instagram ana sayfasındaki yeni paylaşımların yüklenmediğini belirtirken, bazıları ise uygulamayı açarken veya hesabına giriş yaparken bağlantı hatasıyla karşılaştığını aktardı.
Sunucu bağlantısıyla ilgili bildirimler de Instagram'ın bazı bölgelerde yavaşlamış ya da geçici erişim sorunu yaşıyor olabileceğine işaret ediyor. Ancak problemin ne kadar geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediği henüz net değil.
SON 2 SAATTE 38'DEN FAZLA BİLDİRİM
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)