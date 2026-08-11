Instagram çöktü mü? 11 Ağustos 2026 'akış yenilenmiyor' hatası!

Downdetector verilerine göre Instagram için yapılan hata bildirimlerinde akşam saatlerinde belirgin bir artış görüldü. En fazla şikayet, ana sayfadaki gönderilerin gösterildiği akış bölümünde toplandı.

ŞİKAYETLER KISA SÜREDE YÜKSELDİ

Kullanıcıların bildirdiği sorunların dağılımı şöyle:

Kullanıcıların bildirdiği sorunların dağılımı Akış / zaman tüneliYüzde 40 UygulamaYüzde 27 Sunucu bağlantısıYüzde 17

ANA SAYFA YENİLENMİYOR

Bazı kullanıcılar Instagram ana sayfasındaki yeni paylaşımların yüklenmediğini belirtirken, bazıları ise uygulamayı açarken veya hesabına giriş yaparken bağlantı hatasıyla karşılaştığını aktardı.

Downdetector verilerinde Instagram hata bildirimlerinde kısa sürede belirgin artış görüldü.

Sunucu bağlantısıyla ilgili bildirimler de Instagram'ın bazı bölgelerde yavaşlamış ya da geçici erişim sorunu yaşıyor olabileceğine işaret ediyor. Ancak problemin ne kadar geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediği henüz net değil.

SON 2 SAATTE 38'DEN FAZLA BİLDİRİM

Son 2 saat içinde 38'den fazla kullanıcı hata raporu kaydedildi. Şikayetlerdeki artış dikkat çekerken, platform genelinde bir kesinti yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi doğrulama henüz yapılmadı.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)