Spotify’da 20. yıl sürprizi: İlk dinlediğiniz şarkıyı hatırlıyor musunuz?

Kullanıcıların platformda en fazla dinlediği 120 şarkı, her parçanın dinlenme sayısıyla birlikte özel bir çalma listesinde sunuluyor.

Özellik, kullanıcıların Spotify'da ilk dinledikleri şarkıyı, toplam dinlenen farklı şarkı sayısını ve en çok dinledikleri sanatçıyı gösteriyor.

Müzik platformu Spotify, kullanıcıların yıllara yayılan dinleme alışkanlıklarını ortaya çıkaran yeni özelliğini erişime açtı. "Spotify 20" adı verilen deneyim, herkesin platformdaki ilk gününden bugüne uzanan müzik yolculuğunu özel istatistikler ve paylaşılabilir kartlarla sunuyor.

SPOTIFY'DAN 20. YILA ÖZEL NOSTALJİK DENEYİM

Spotify, 20. yıl kutlamaları kapsamında kullanıcıların tüm dinleme geçmişini kapsayan yeni bir deneyim başlattı. "Spotify 20: Your Party of the Year(s)" adı verilen özellik, kullanıcıların platformdaki müzik alışkanlıklarını detaylı biçimde incelemesine imkan tanıyor.

Mobil uygulama üzerinden erişilebilen yeni bölüm, yıllar boyunca dinlenen şarkıları ve sanatçıları kişiselleştirilmiş bir hikaye akışı halinde sunuyor.

İLK DİNLENEN ŞARKI YENİDEN ORTAYA ÇIKIYOR

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Spotify'a ilk katıldıkları dönemde dinledikleri ilk şarkıyı yeniden görebiliyor. Bunun yanında platformda şimdiye kadar kaç farklı şarkı dinledikleri ve en çok dinledikleri sanatçının kim olduğu da listeleniyor.

Spotify'ın daha önce göstermediği bazı kişisel dinleme verileri de bu deneyim içinde kullanıcılarla paylaşılıyor. Böylece yıllar içinde değişen müzik zevkleri tek ekranda görülebiliyor.

EN ÇOK DİNLENEN 120 ŞARKI TEK LİSTEDE

Deneyimin öne çıkan bölümlerinden biri ise "Tüm Zamanların En Çok Dinlenen Şarkıları" listesi oldu. Kullanıcının platformda en fazla dinlediği 120 şarkı özel bir çalma listesinde bir araya getiriliyor.

Listede yalnızca şarkılar değil, her parçanın kaç kez dinlendiği bilgisi de yer alıyor. Kullanıcılar hazırlanan bu listeyi doğrudan kendi kütüphanelerine kaydedebiliyor.

PAYLAŞILABİLİR ÖZEL KARTLAR HAZIRLANDI

Spotify, deneyimi yalnızca veri ekranı olarak sunmakla yetinmedi. Kullanıcıların istatistiklerini sosyal medyada paylaşabilmesi için özel kartlar da hazırlandı.

İlk dinlenen şarkı, en çok dinlenen sanatçı veya yıllardır tekrar edilen parçalar gibi bilgiler görsel kartlara dönüştürülerek Instagram başta olmak üzere farklı platformlarda paylaşılabiliyor.

SPOTIFY 20 DENEYİMİNE NASIL GİRİLİYOR?

Yeni deneyime ulaşmak isteyen kullanıcıların Spotify mobil uygulamasında "Spotify 20" ya da "Party of the Year(s)" araması yapması yeterli oluyor.

Ayrıca Spotify'ın resmi sitesi üzerinden de aynı bölüme erişilebiliyor.

Spotify'ın hazırladığı bu özel deneyim, kullanıcıların yıllar boyunca oluşturduğu kişisel müzik arşivini görünür hale getirirken, platformun son 20 yılda dijital müzik kültüründeki etkisini de yeniden gündeme taşıyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Teknoloji