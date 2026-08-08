SpaceX roket parçası Ay’a çarptı: Danuri oluşan krateri görüntüledi

Yaklaşık beş katlı bir bina büyüklüğündeki Falcon 9 üst aşaması, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 06.35 sıralarında saatte 8 bin 700 kilometre hızla Ay'a çakıldı. Geçen yıl ocak ayında iki uzay aracını Ay rotasına sokmak için fırlatılan ve görevini tamamladıktan sonra 18 ay boyunca Güneş, Dünya ve Ay'ın kütle çekim etkileriyle uzayda sürüklenen 4 tonluk enkaz, uzay kirliliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KASA, Ay’a çarpan roket parçasının oluşturduğu krateri görüntüledi. (Görsel: AA)

YÖRÜNGEDE 18 AYLIK SÜRÜKLENİŞ

Ocak 2025'te Florida'dan uzaya gönderilen Falcon 9 roketi, taşıdığı iki ay aracını Dünya yörüngesinden çıkarıp hedefine yönlendirdikten sonra boş üst aşamasıyla uzay boşluğunda kaderine terk edildi. Dünya, Ay ve Güneş'in kütle çekim kuvvetlerinin yanı sıra Güneş ışığının uyguladığı hafif itme kuvveti, roket enkazını kademeli olarak hızlandırarak Ay'a doğru geri dönüşü olmayan bir rotaya soktu. Uzmanlar ve astronomlar, aylarca süren bu takibin ardından roketin kaçınılmaz olarak Ay yüzeyine çarpacağını önceden hesaplamıştı.

ÇARPIŞMA ANI VE İZLEME ZORLUKLARI

Devasa boyuttaki roket parçasının saatte 8 bin 700 kilometre gibi muazzam bir hızla Ay'a çakılması sonucu kısa süreli ve şiddetli bir parlama meydana geldi. Olayın Dünya'da gündüz saatlerine denk gelmesi ve parlamanın zayıf kalması nedeniyle amatör astronomlar gelişmeyi teleskoplarla takip etmekte oldukça zorlandı. Buna karşın Güney Kore'ye ait Danuri uydusu gibi gelişmiş yörünge araçları ve büyük gözlemevleri, çarpışma alanından veri toplamayı ve oluşan krateri incelemeyi başardı.