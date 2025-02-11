Softtech 2025 Teknoloji Raporu yayımlandı!

Teknoloji, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Her geçen gün hızlanan bu dönüşüm yalnızca teknoloji sektöründe değil, tüm alanlarda yeni bakış açıları ve yaklaşımlar gerektiriyor. Bugünün dünyasında, geleceğin fırsatlarını görmek ve şekillendirmek için teknolojiyi anlamak artık bir tercih değil, zorunluluk.

İLHAM VEREN YOL HARİTASI

İş ve toplum hayatının temelden ve benzersiz bir dönüşümden geçtiği günümüzde geleceğin fırsatlarını görmek ve şekillendirmek için teknolojiyi anlamanın kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu vurgulanan Softtech Teknoloji Raporu, "Teknolojilerin Geleceği", "İnsan ve Çevre", "Sektörlerin Geleceği ve İnovasyon" ana başlıklarında ilham veren bir yol haritası sunuyor.



"Geleceğin teknolojileri" olarak adlandırdığımız yenilikler, insanlık ve gezegenimiz üzerinde nasıl bir iz bırakacak? Teknolojinin hızla ilerlemesiyle yapay zekânın, tekillik noktasına ulaşması ne kadar olası? İnsanlar, yapay zekâ ile simbiyotik bir ilişki kurarak daha güçlü ve zeki bir hale gelebilir mi?



Ya da yapay zekâ insanlarla duygusal bir ilişki kurarak sorunlarımıza empatik çözümler bulabilir mi? Tüm bu gelişmeler geleceğin teknolojilerini, sektörlerini ve en önemlisi doğamızı nasıl etkiler? Softtech Teknoloji Raporu, bu yıl da geleceğin şekillenmesi ve teknolojik dönüşümlerin etkilerine ışık tutmayı amaçlıyor.

BAĞLANTILI VE ERİŞİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Teknoloji raporunu değerlendiren Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel, "2024 yılı, yapay zekânın insan hayatını daha yaratıcı, bağlantılı ve erişilebilir kılan hızlı bir teknolojik dönüşüme sahne oldu. Bu yıl yapay zekânın artık sadece bir araç olmadığını, insanın yanında çalışan ve onunla birlikte evrilen bir 'ortak' haline geldiğini çok daha yakından gördük. Yapay zekâ uygulamaları insanlığın potansiyelini genişletirken, birlikte çalışma ve ortak değer yaratma anlayışını da güçlendirmeye başladı" diye konuştu.



Her yıl alanında uzman kişilerin öngörüleriyle hazırlanan Softtech'in Teknoloji Raporu, sekizinci kez yayımlandı. Rapor; "Teknolojilerin Geleceği", "İnsan ve Çevre", "Sektörlerin Geleceği ve İnovasyon" ana başlıklarında yol haritası sunuyor.