Kaspersky, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine yönelik olarak düzenlediği Siber Güvenlik Hafta Sonu etkinliğinde, dijital reklam verilerinin barındırdığı riskleri ve bu ekosistemin siber saldırganlar tarafından nasıl istismar edildiğini masaya yatırdı. Web sitelerinde ve mobil uygulamalarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan reklam teknolojileri, Türkiye'yi de kapsayan bölgede kullanıcıları tehlikeye atan bir istihbarat aracı haline gelmiş durumda.

Kaspersky verilerine göre, 2026'nın yalnızca ilk yarısında, Türkiye'nin de dahil olduğu META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde kullanıcıları kötü amaçlı içeriklere yönlendirmeye çalışan 1.45 milyondan fazla girişim engellendi. Bu saldırılarda özellikle "Adware.Script. Redirect" gibi reklam yazılımı türlerinin öne çıktığı belirtiliyor.

Genellikle bir gizlilik ihlali olarak görülen reklam yazılımları (adware), günümüzde kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirmek için aktif olarak kullanılıyor.

Yamout'a göre aslen ticari amaçlar için kurulan bu mekanizmalar, saldırganların kritik hedefleri tespit etmesine, bu kişilerin davranış kalıplarını analiz etmesine ve tamamen güvenilir görünen uygulamalar veya web siteleri üzerinden istismar kodları (exploit) yürütmesine imkan tanıyan bir istihbarat aracı haline geldi.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Lider Güvenlik Uzmanı Maher Yamout, reklam ekosisteminin aslen doğru mesajı, doğru kişiye ve doğru zamanda ulaştırmak amacıyla tasarlandığını; ancak bu hedefleme yeteneklerinin gelişmiş tehdit aktörlerinin elinde oldukça tehlikeli bir araca dönüştüğünü belirtmektedir.

KURUMLAR ODAKLI KULLANMIYOR

Kurumların ve savunmacıların yapay zekayı verimli kullanamamasının temelinde amaç eksikliği yattığını ifade eden Yamout sözlerine şöyle devam etti: "Siber suçlular kimlik avı (phishing) oluşturmak veya veri analiz etmek gibi çok net ve spesifik kullanım senaryolarına sahipken; kurumlar genellikle ne için kullanacaklarını bilmeden, sadece 'Yapay zeka bir trend, biz de kullanmalıyız' mantığıyla hareket ediyor.

SIBER saldırganlar tek bir yapay zeka platformuna bağlı kalmayıp farklı sistemleri kullanıyor. Suç örgütleri yapay zeka teknolojinden de faydalanıyor.

Bu nedenle saldırganlar arka kapı (backdoor) veya zararlı yazılım oluşturmasını istediğinde sistem bunu engelliyor ve platformu uyarıyor. Bunu aşmak isteyen siber suçlular ve Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT) grupları, kendi özel LLM'lerini (Büyük Dil Modelleri) geliştirmeye başlamış ve hatta bunları karanlık ağda diğer suçlulara satar hale geliyor.

Reklam Verilerinden "Sıfır Tıklama" (Zero-Click) Casus Yazılımlara Kullanıcılara ilgi alanları, cihaz bilgileri, gezinme alışkanlıkları ve yaklaşık konum verileri üzerinden ulaşılmasını sağlayan Reklam Teknolojileri (AdTech), siber suçlular ve gelişmiş kalıcı tehdit (APT) grupları tarafından kötüye kullanılıyor.

Saldırganlar, gerçek zamanlı açık artırma (RTB) sistemleri ve veri tüccarları aracılığıyla belirli kişileri tespit edip izleyebiliyor. Uzmanlar, saldırganların bu yöntemle meşru bir uygulamayı açmak dışında hiçbir kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen son derece tehlikeli "sıfır tıklama" (zeroclick) casus yazılımları cihazlara sızdırabildiği konusunda uyarıyor.

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