Samsung'un akıllı gözlüğü sızdı: İşte tasarımı ve ilk görüntüler

Yeni cihazın, Samsung'un yaz aylarında düzenlemesi beklenen büyük ürün lansmanında sahneye çıkabileceği konuşuluyor. İddialara göre şirket, akıllı gözlüklerini yeni nesil katlanabilir telefon modelleri Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 ile birlikte tanıtmayı planlıyor.

Samsung'un akıllı gözlükleri, sızdırılan uygulama görüntüleriyle ilk kez ortaya çıkarken, cihazın özel yönetim uygulaması ve şarj kılıfı da gün yüzüne çıktı.

İLK GÖRSELLER ORTAYA ÇIKTI

Samsung'un geliştirdiği akıllı gözlükler, resmi duyuru yapılmadan önce ortaya çıkan uygulama görüntüleri sayesinde ilk kez detaylı şekilde görüldü. Sızıntılar, gözlüklerin tasarımının yanı sıra taşıma ve şarj işlemleri için kullanılacak özel kılıfı da ortaya koydu.

Cihazın "Galaxy Glasses" adıyla pazara sunulması beklenirken, yönetim işlemleri için ise "Galaxy Glasses Manager" isimli özel bir mobil uygulama kullanılacak.

WARBY PARKER İŞ BİRLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Paylaşılan ekran görüntülerindeki modelin, Samsung'un daha önce iş birliği sinyalleri verdiği gözlük markası Warby Parker ile ortak geliştirildiği belirtiliyor. Bu ortaklığın, cihazın günlük kullanımda daha şık ve geleneksel gözlüklere yakın bir tasarım sunmasını hedeflediği ifade ediliyor.

TÜM AYARLAR TEK UYGULAMADA TOPLANACAK

Galaxy Glasses Manager uygulaması, kullanıcıların gözlük üzerindeki tüm temel ayarları kontrol etmesine imkan sağlayacak. Yazılım güncellemeleri bu uygulama üzerinden yüklenebilecek, özellikler açılıp kapatılabilecek ve cihazın genel yapılandırması yönetilebilecek.

Bunun yanında pil durumu, bağlantı seçenekleri ve kullanım istatistikleri gibi bilgilerin de uygulama üzerinden takip edilebileceği belirtiliyor.

GALAXY EKOSİSTEMİYLE DERİN ENTEGRASYON

Samsung'un yeni ürünü, şirketin mevcut cihaz ekosistemiyle güçlü bir entegrasyon sunacak. Kullanıcıların gözlükle çektikleri fotoğraf ve videoların otomatik olarak akıllı telefonlarına aktarılması planlanıyor.

Ayrıca akıllı gözlüklerin, Galaxy Ring üzerinden hareket komutlarıyla kontrol edilebileceği ifade ediliyor. El hareketleriyle gerçekleştirilecek etkileşimlerin, cihaz kullanımını daha pratik hale getirmesi hedefleniyor.

Galaxy Glasses'ın, fotoğraf ve videoları otomatik senkronize ederek Galaxy ekosistemiyle entegre çalışması ve Galaxy Ring ile hareket kontrolü sunması bekleniyor.

GALAXY WATCH İÇİN AYRI KONTROL UYGULAMASI HAZIRLANIYOR

Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise Galaxy Watch kullanıcılarını ilgilendiriyor. İddialara göre Samsung, akıllı saatler üzerinden gözlüğü yönetmeye imkan tanıyacak "Galaxy Glasses Controller" isimli ayrı bir uygulama geliştiriyor.

Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, temel işlevlere doğrudan saatlerinden erişebilecek.

TANITIM TARİHİ İÇİN GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Samsung cephesinden henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmış değil. Ancak sektör kaynakları, şirketin 22 Temmuz'da Londra'da düzenlemesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı gözlüklerini tanıtabileceğini öne sürüyor.

Şirketin etkinlikte ürünü tamamen tanıtmasa bile, en azından cihazla ilgili ilk resmi ipuçlarını paylaşabileceği konuşuluyor.

META'NIN AKILLI GÖZLÜKLERİNE RAKİP OLABİLİR

Ortaya çıkan bilgiler, ilk nesil Galaxy Glasses modelinde dahili bir ekran bulunmayacağına işaret ediyor. Bu nedenle ürünün, artırılmış gerçeklik gözlüklerinden ziyade ses odaklı akıllı gözlük segmentinde konumlandırılması bekleniyor.

Cihazın sesli komut desteği sunacağı, fotoğraf ve video kaydı yapabileceği ve yapay zeka destekli özelliklerle geleceği tahmin ediliyor. Özellikle Gemini entegrasyonu sayesinde kullanıcıların sorularına anlık yanıt verilmesi ve çevredeki nesneler hakkında gerçek zamanlı bilgi sunulması beklenen özellikler arasında yer alıyor.

(Kaynak: Mobilissimo.ro)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Teknoloji