Meta karara katılmadığını açıkladı ve 16 Eylül tarihli henüz kesinleşmeyen karara itiraz edebilir.

Mahkeme, Meta'nın reklamları algoritmik dağıtım ve otomatik açık artırma sistemiyle yönettiği için içerikten haberdar olmadığı savunmasına dayanamayacağına karar verdi.

Bir Alman finans portalı ve kurucusu, logolarının ve görüntülerinin izinsiz kullanıldığı sahte reklamlarda dolandırıcılık amaçlı bağlantılara yönlendirme yapıldığını öne sürerek dava açtı.

Mahkeme, Meta'dan aynı veya benzer ilanların kaldırılmasını, gelecekteki zararların karşılanmasını ve reklamlardan elde edilen gelire ilişkin bilgi verilmesini istedi.

Mahkeme, aynı veya büyük ölçüde benzer ilanların kaldırılmasını, bu ilanların yol açabileceği gelecekteki zararların karşılanmasını ve reklamlardan elde edilen gelire ilişkin bilgi verilmesini istedi.

Frankfurt Bölge Mahkemesi, Facebook ve Instagram'da üçüncü kişilerce yayımlanan sahte yatırım reklamları nedeniyle Meta 'nın bu davada sorumlu tutulabileceğine hükmetti.

Portal, Ağustos 2024'te tek başına Meta'ya yaklaşık 260 ihlal bildirdi. | Görsel: Depo Photos

MAHKEMEYE TAŞINAN SAHTE İLANLAR

Dava, finansal ürünler hakkında karşılaştırma araçları, incelemeler ve tüketici rehberliği sunan bir Alman portalı ile kurucusu tarafından açıldı. Davaya konu ilanlarda, şirketin tescilli logosu ile kurucusunun adı ve görüntülerinin izinsiz kullanıldığı; kullanıcıların sözde yatırım fırsatları sunan dış bağlantılara yönlendirildiği belirtildi. Bu bağlantıların dolandırıcılık amaçlı düzeneklere götürdüğü öne sürüldü.

Portal, yalnız Ağustos 2024'te Meta'ya yaklaşık 260 ihlal bildirdi. Mahkeme kayıtlarına göre bazı içeriklerin kaldırılması 62 güne kadar sürdü; aynı ya da büyük ölçüde benzer ilanlar görünmeye devam etti.