Meta, sahte yatırım reklamlarından sorumlu tutuldu: Mahkeme ilanları kaldırmakla yetinmedi
Bir finans portalının logo ve görselleri üzerinden başlayan süreçte, tartışma sahte ilanların ötesine geçti. Mahkeme, reklamların kullanıcı karşısına nasıl çıkarıldığını mercek altına aldı.
Hızlı Özet Göster
- Frankfurt Bölge Mahkemesi, Facebook ve Instagram'da yayımlanan sahte yatırım reklamları nedeniyle Meta'nın sorumlu tutulabileceğine hükmetti.
- Mahkeme, Meta'dan aynı veya benzer ilanların kaldırılmasını, gelecekteki zararların karşılanmasını ve reklamlardan elde edilen gelire ilişkin bilgi verilmesini istedi.
- Bir Alman finans portalı ve kurucusu, logolarının ve görüntülerinin izinsiz kullanıldığı sahte reklamlarda dolandırıcılık amaçlı bağlantılara yönlendirme yapıldığını öne sürerek dava açtı.
- Mahkeme, Meta'nın reklamları algoritmik dağıtım ve otomatik açık artırma sistemiyle yönettiği için içerikten haberdar olmadığı savunmasına dayanamayacağına karar verdi.
- Meta karara katılmadığını açıkladı ve 16 Eylül tarihli henüz kesinleşmeyen karara itiraz edebilir.
Frankfurt Bölge Mahkemesi, Facebook ve Instagram'da üçüncü kişilerce yayımlanan sahte yatırım reklamları nedeniyle Meta'nın bu davada sorumlu tutulabileceğine hükmetti.
Mahkeme, aynı veya büyük ölçüde benzer ilanların kaldırılmasını, bu ilanların yol açabileceği gelecekteki zararların karşılanmasını ve reklamlardan elde edilen gelire ilişkin bilgi verilmesini istedi.
MAHKEMEYE TAŞINAN SAHTE İLANLAR
Dava, finansal ürünler hakkında karşılaştırma araçları, incelemeler ve tüketici rehberliği sunan bir Alman portalı ile kurucusu tarafından açıldı. Davaya konu ilanlarda, şirketin tescilli logosu ile kurucusunun adı ve görüntülerinin izinsiz kullanıldığı; kullanıcıların sözde yatırım fırsatları sunan dış bağlantılara yönlendirildiği belirtildi. Bu bağlantıların dolandırıcılık amaçlı düzeneklere götürdüğü öne sürüldü.
Portal, yalnız Ağustos 2024'te Meta'ya yaklaşık 260 ihlal bildirdi. Mahkeme kayıtlarına göre bazı içeriklerin kaldırılması 62 güne kadar sürdü; aynı ya da büyük ölçüde benzer ilanlar görünmeye devam etti.
ALGORİTMİK DAĞITIM GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Mahkeme, Meta'nın AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki içerikten önceden haberdar olmadığı savunmasına bu olayda dayanamayacağı görüşüne vardı. Kararda, şirketin reklamların sıralamasını ve yayımlanma zamanını otomatik açık artırma sistemiyle belirlediği, kullanıcı akışındaki dağıtımı da algoritmalarla etkilediği kaydedildi.
Mahkeme bu nedenle Meta'yı, içeriği yalnız zaman sırasıyla gösteren platformlarla aynı konumda değerlendirmedi. Karara göre bu sistem, şirketin kullanıcılara gösterilen reklamlar üzerindeki kontrolünü ortaya koydu.
KARAR HENÜZ KESİNLEŞMEDİ
Meta, karara katılmadığını ve atılacak sonraki adımları değerlendirdiğini açıkladı. Şirket, sahte reklamları proaktif biçimde tespit etmek ve bildirilen içerikleri kaldırmak için önemli adımlar attığını savundu.
16 Eylül tarihli karar henüz kesinleşmedi. Mahkemenin bildirdiğine göre Meta'nın karara itiraz ederek temyiz yoluna başvurması mümkün.