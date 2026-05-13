Sakın yüzde 100 yapmayın! Telefonunuzun pil sağlığını bitiren 8 kritik hata

Uzmanlar, ekran ve pil değişimi gibi tamir işlemlerinin yeni telefon maliyetine kıyasla çok daha düşük olduğunu ve cihazların kullanım süresini yeniden artırdığını belirtiyor.

Apple, Samsung ve Google gibi üreticiler cihazların ideal kullanım sıcaklığının 16 ila 22 derece arasında olduğunu, aşırı sıcak ve soğuğun pil performansını kalıcı olarak düşürdüğünü vurguluyor.

Akıllı telefon üreticileri her yıl yeni modellerini tanıtıyor. Daha parlak ekranlar, küçük kamera geliştirmeleri ve hız artışlarıyla kullanıcıların karşısına çıkan şirketler, tüketicileri sık sık telefon değiştirmeye yönlendiriyor. Ancak uzmanlara göre doğru kullanım alışkanlıklarıyla bir akıllı telefonu yıllarca performans kaybı yaşamadan kullanmak mümkün.

New York Times'da yayınlanan habere göre, kullanıcıların büyük bölümünün telefonlarını iki ila üç yılda bir değiştirdiğini ortaya koyuyor. Operatörlerin sunduğu yenileme kampanyaları da bu döngüyü hızlandırıyor. Buna rağmen teknoloji uzmanları, düzenli bakım yapılan bir telefonun çok daha uzun süre kullanılabileceğini belirtiyor.