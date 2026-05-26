Gerçek ile yapay zeka arasındaki farkı anlamanın 3 kolay yolu!

Yapay zeka ile üretilen videolarda kişilerin şekil değiştirmesi ve bozulması gibi 'morf' hareketler yavaşlatılmış görüntülerde fark edilebilen sık görülen işaretler arasında bulunuyor.

Doğrulama uzmanları görüntünün nereden geldiğini, kim tarafından yayıldığını ve başka kaynakların ne söylediğini de kontrol ederek görsel ipuçları ile bağımsız kaynakları birlikte değerlendiriyor.

İçeriği paylaşan hesabın ne zamandır aktif olduğu, daha önce ne tür paylaşımlar yaptığı ve mavi tikin ücretli olarak alınıp alınmadığı kontrol edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Sahte içerikleri tespit etmek için insan yüzlerinde şekil bozulması, ellerde doğal olmayan parmaklar, yanlış yöne düşen gölgeler, bozuk perspektif ve yamuk yazılar gibi ayrıntılara dikkat edilmesi öneriliyor.

Yapay zeka ile üretilen fotoğraf ve videolar her geçen gün daha gerçekçi hale geldiği için uzmanlara göre sahte içerikleri tespit etmek için görüntüyü yakından incelemek, kaynağı sorgulamak ve güvenilir bilgilerle karşılaştırmak gerekiyor.

Yapay zeka ile üretilen fotoğraf ve videolar her geçen gün daha gerçekçi hale geliyor. Uzmanlara göre bu içeriklere kanmamak için yalnızca görüntüye bakmak yetmiyor; ayrıntıları incelemek, kaynağı kontrol etmek ve içeriği başka güvenilir bilgilerle karşılaştırmak gerekiyor. Sahte bir videoyu ya da görseli anlamanın yolu, birkaç küçük ipucunu bir araya getirmekten geçiyor.

Yapay zeka ile üretilen görseller ilk bakışta gerçek gibi görünse de küçük ayrıntılar sahte içeriği ele verebilir.

SADECE GERÇEKÇİ GÖRÜNMESİ YETERLİ DEĞİL

Sosyal medyada her gün milyarlarca görsel ve yüz binlerce saatlik video dolaşıma giriyor. Bu içeriklerin bir kısmı doğru bilgi taşırken, bazıları yanıltıcı ya da tamamen sahte olabiliyor.

Özellikle görsel içerikler daha ikna edici olduğu için kullanıcıları kolayca etkileyebiliyor. Yapay zeka ile hazırlanan fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları da bu riski artırıyor.

Bu durum yalnızca ünlülerle ilgili sahte görsellerde değil, göç, güvenlik, siyaset ve toplumsal olaylar gibi hassas başlıklarda da sorun yaratıyor.