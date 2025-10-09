PODCAST CANLI YAYIN

RE:PLAY oyun turnuvası tüm hızıyla devam ediyor!

Türkiye’nin dört bir yanındaki oyun ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren RE:PLAY oyun turnuvası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Vadi İstanbul’da gerçekleşen turnuvada, Casper’ın yüksek performanslı bilgisayar markası Excalibur, etkinliğin ana destekçisi olarak öne çıktı. Intel ve Teknosa iş birliğiyle düzenlenen turnuva, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
RE:PLAY oyun turnuvası tüm hızıyla devam ediyor!

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren RE:PLAY oyun turnuvası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Vadi İstanbul'da gerçekleşen turnuvada, Casper'ın yüksek performanslı bilgisayar markası Excalibur, etkinliğin ana destekçisi olarak öne çıktı. Intel ve Teknosa iş birliğiyle düzenlenen turnuva, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Etkinlikte, katılımcılar Excalibur'un oyun dünyasına yön veren teknolojisiyle tanışma fırsatı bulurken, turnuvada öne çıkan kişiler ödüllerini aldı. Çekişmeli karşılaşmalar, sürpriz aktiviteler ve cosplayerların enerjisi etkinliğe ayrı bir renk kattı. Etkinliğin bir sonraki ayağı ise 12 Ekim'de Bursa Sur Yapı Marka AVM'de gerçekleştirilecek.

500.000 TL DEĞERİNDE BÜYÜK ÖDÜL
RE:PLAY, toplamda 10 fiziksel turnuvada oyun severleri bir araya getirecek. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul'da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 10 finalist, büyük ödül olan 500 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getiren bu büyük etkinlikte yer almak için hemen https://replaygamefest.com/ adresini ziyaret ederek başvuru yapmayı unutmayın.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Takas Bank
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Borsa İstanbul
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Yıl sonuna kadar Almanya'ya 1000 Togg! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Türk Telekom
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!