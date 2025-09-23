RE:PLAY oyun turnuvasının beşinci durağı Eskişehir oldu

Turnuvanın beşinci ayağında, katılımcılar Excalibur'un oyun dünyasına yön veren teknolojisiyle tanışma fırsatı buldu. Etkinliğin en çok ilgi çeken bölümü, Intel Core işlemcili Excalibur'un güçlü G870 serisi bilgisayarlarında gerçekleşen Forza Horizon 5 deneyimi oldu. Oyuncular, yüksek performanslı sistemlerde sanal pistlerde hızın keyfini çıkarırken, kurulan özel pistte yapılan RC araba yarışlarıyla gerçek dünyada da adrenalini doruklarda yaşadılar.

İLK 5 KİŞİYE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Turnuvada öne çıkan ilk 5 kişiye ödülleri takdim edildi. Çekişmeli karşılaşmalar, sürpriz aktiviteler ve cosplayerların enerjisiyle Eskişehir'de büyük ilgi gören seri, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde devam ederek oyun ve teknoloji hayranlarına heyecan verici deneyimler sunmaya devam edecek.

500.000 TL DEĞERİNDE BÜYÜK ÖDÜL

RE:PLAY, toplamda 10 fiziksel turnuvada oyun severleri bir araya getirecek. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul'da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 10 finalist, büyük ödül olan 500.000 TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getiren bu büyük etkinlikte yer almak için hemen https://replaygamefest.com/ adresini ziyaret ederek başvuru yapmayı unutmayın.

