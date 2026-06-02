Prompt dönemi bitiyor mu? 2026'da yapay zeka uzmanı olmanın 7 yolu yayınlandı

WIRED'a göre 2026'da yapay zekayı günlük iş akışına entegre ederek kullananlar iş dünyasında öne çıkacak.

Ses modu kullanımı ve görev tamamlayabilen AI ajanları, klasik chatbot kullanımının yerini alıyor.

Anthropic'in Claude ajanı bir startup'ın üretim veritabanını sildiği için güvenli test ortamı kurulması öneriliyor.

Yapay zekaya Slack mesajları ve e-posta dili örnekleri verilerek kişisel ses tonu öğretilebiliyor.

Ekiplerin yapay zekayı ortak kullanması, bireysel kullanıma göre daha güçlü bilgi akışı sağlıyor.

2026'da iş dünyasında fark yaratacak becerilerden biri, yapay zekayı sadece yanıt veren bir araç gibi değil, günlük iş akışına entegre edilen bir yardımcı gibi kullanabilmek olacak. WIRED'ın yazısına göre sesli kullanım, ajan tabanlı sistemler ve doğru komut yaklaşımı gibi alanlarda erken alışkanlık geliştirenler, yeni dönemde "AI native" olarak öne çıkma şansı yakalayacak. AI UZMANLIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN 7 BAŞLIK Yöntem Ne işe yarıyor? Sohbet robotlarının ötesine geçmek Görevleri doğrudan tamamlama Ses modunu kullanmak Daha hızlı komut girişi Sandbox oluşturmak Riskli işlemleri güvenli alanda denemek Daha fazla bağlam vermek Daha kişisel ve isabetli çıktı almak Kendi tonunuzu öğretmek Daha doğal metin üretmek Ekipler arası düşünmek Ortak bilgi havuzu kurmak Sınırları aşmayı öğrenmek Daha iyi sonuç almak Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

Sesli komutlar, AI kullanımında yeni dönemin anahtarlarından (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir) SOHBET EKRANINDAN GÖREV EKRANINA GEÇİŞ Kaynak haberde ilk dikkat çeken öneri, klasik chatbot kullanımını geride bırakmak. Buna göre bugün asıl fark yaratan şey, sadece yanıt veren araçlar değil; bilgisayarda görev tamamlayabilen AI ajanları. Metinde Codex ile Anthropic'in Cowork benzeri otomasyon araçlarının, önceki dönem chatbot'larına göre daha ileri bir noktaya geldiği vurgulanıyor. Yani aynı işi tek tek komut yazarak yaptırmak yerine, görevi doğrudan tamamlayan sistemlere yönelmek artık daha önemli görülüyor. YAZMAK YERİNE KONUŞMAK DAHA GÜÇLÜ HALE GELİYOR Otter CEO'su Sam Liang'a göre ses, önümüzdeki dönemde daha baskın hale gelecek. Haberde, özellikle veri girişi tarafında sesli kullanımın öne çıktığı aktarılıyor. Buradaki mantık basit: Kullanıcı komutunu konuşarak veriyor, ardından ortaya çıkan metni kontrol ediyor. Bu yaklaşım özellikle telefondan çalışanlar için daha hızlı ve daha pratik bir kullanım sunabiliyor.