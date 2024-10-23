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Oyunseverler alışverişte uygun fiyat peşine düştü

Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore. com, oyunseverlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdürüyor. Playstore.com, Cashback Kampanyası ile ON Dijital Bankacılık'ta yeni müşteri olacak kullanıcılara özel ON Banka Kartı veya ON Sanal Kart ile yapılacak harcamalarda, her 300 TL ve üzeri alışverişte 100 TL, toplamda ise 300 TL'ye varan iade fırsatı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Oyunseverler alışverişte uygun fiyat peşine düştü

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Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore. com, oyunseverlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdürüyor. Playstore.com, Cashback Kampanyası ile ON Dijital Bankacılık'ta yeni müşteri olacak kullanıcılara özel ON Banka Kartı veya ON Sanal Kart ile yapılacak harcamalarda, her 300 TL ve üzeri alışverişte 100 TL, toplamda ise 300 TL'ye varan iade fırsatı sunuyor.
Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Playstore.com'dan alışveriş yapan müşterilere Cashback Kampanyası ile iade avantajı sunuluyor.

İADEYİ HEMEN ALMAK MÜMKÜN
Playstore.com üzerinden alışveriş yapan oyunseverler yıl sonuna kadar her 300 TL ve üzeri tutarındaki alışverişlerinde ödemelerinin 100 TL'sini Cashback Kampanyası sayesinde geri alabiliyor. Kampanyada bir müşteri toplamda en fazla 300 TL nakit iade kazanabiliyor. Playstore. com web ve mobil kanallarındaki kampanya duyurularındaki 'Cashback Kampanyası'ndan yeni ON Dijital Bankacılık müşterisi olanlar faydalanabiliyor. ON Banka Kartı veya ON Sanal Kart ile Playstore.com'da yapılan online harcamalar kampanya dahilinde yer alıyor. Playstore. com kullanıcıları, tüm satın alımlarında, kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya devam ediyor.

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