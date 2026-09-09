10.000 ajanla Navier-Stokes varlık ve düzgünlük probleminde iki ifadeyi 88 saatte çözdüğünü açıkladı! Çözüm Clay ve bağımsız onaya muhtaç
OpenAI, yaklaşık 10.000 otonom yapay zeka ajanını devreye sokarak, zorlu matematik bulmacalarından biri olan Navier-Stokes denklemlerinin çözümüne ulaştı. 88 saat süren bu yoğun işlem sürecinde botlar 130 milyar token tüketirken, şirket bu başarıyı yapay zekanın geldiği dönüm noktası olarak nitelendirdi. Ancak çözümün Clay Matematik Enstitüsü tarafından henüz resmi olarak doğrulanmaması ve bazı matematikçilerden gelen veri sızıntısı iddiaları, başarıya gölge düşüren tartışmaları da beraberinde getirdi.
OpenAI, yeni bir yapay zeka (AI) modeli ve binlerce yapay zeka botu kullanarak, 90 yıllık gelişmiş bir matematik problemine 88 saat içinde çözüm bulduğunu duyurdu.
90 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ
BBC'nin haberine göre; ChatGPT'nin üreticisi olan OpenAI, Salı günü yaptığı açıklamada, görevleri bir ölçüde özerk olarak üstlenen yaklaşık 10.000 yapay zeka ajanından veya botundan oluşan bir grubu odaklayarak, son derece zor bir matematik problemini sadece 88 saatte çözdüğünü bildirdi.
Söz konusu problem, akışkanların nasıl hareket ettiğiyle ilgili olan Navier-Stokes denklemlerinin bir parçasıydı. 90 yıldır bu problemlerin önemli yönleri, doğru bir matematiksel denklemin temelini oluşturan bir kanıttan yoksun durumdaydı.
OpenAI, bulduğu çözümü bir "dönüm noktası" ve yapay zeka araçlarının hızla geliştiğinin kanıtı olarak nitelendirdi.
Milenyum problemleri nedir?
Milenyum Problemleri, Clay Matematik Enstitüsü tarafından 2000 yılında belirlenen ve yüzyıllardır matematik dünyasının çözemediği en zorlu yedi matematik bulmacasından oluşan bir listedir. Bunlar arasında Navier-Stokes denklemlerinin yanı sıra P ile NP problemi, Riemann hipotezi ve Birch-Swinnerton-Dyer konjektürü gibi modern matematiğin ve bilgisayar biliminin çözülmeyi bekleyen problemleri yer alır ve her bir problemi ilk çözen kişiye 1 milyon dolar ödül vadedilir.
PROBLEM NASIL ÇÖZÜLDÜ?
OpenAI, yaklaşık 10.000 otonom yapay zeka ajanını paralel olarak çalıştıran devasa bir çoklu ajan sistemi kurarak bu problemi çözdü. Bu botlar, 88 saatte Navier-Stokes denklemleri üzerinde yaklaşık 3 milyon mesaj alışverişinde bulunup 130 milyar token tüketerek yoğun bir işlem gücü ve iş birliği ağı oluşturdu.
Süreç boyunca modeller, akışkanlar mekaniğindeki başlangıçta pürüzsüz olan hareketlerin sonlu bir zaman içinde sınırsız büyüme (tekillik) gösterebileceğini matematiksel olarak ortaya koyan iki temel ifadeyi çözerken, bu karmaşık ispatı Lean gibi teorem kanıtlama dilleri yardımıyla biçimselleştirerek doğrulanabilir ve hatasız bir formata dönüştürdü.
ÇÖZÜM BAZI KURUMLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMEDİ
OpenAI'ın çözümü henüz bağımsız olarak doğrulanmadı veya ABD'de bulunan ve belirli matematiksel bulmacaları ilk çözenlere büyük para ödülleri veren Millennium Ödülü'nü yöneten Clay Matematik Enstitüsü tarafından kamuoyunca kabul edilmedi.
Yapay zeka modelleri nedir?
Yapay zeka modelleri, bilgideki kalıpları tanımak ve tahmin etmek amacıyla büyük miktarda veri üzerinde eğitilmiş bilgisayar programlarıdır.
Şirket, ağustos ayının sonunda matematik konusunda hızlı bir şekilde becerikli olduğunu gösteren yeni bir model eğitmeye başladığını belirtti.
NAVİER-STOKES VARLIK VE DÜZGÜNLÜK PROBLEMİ
Yeni OpenAI modeli, şirketin en son yapay zeka modeli sürümünden "anlamlı ölçüde daha yetenekli" olduğu için yalnızca şirket içinde kullanılan bir araç olarak kalmaya devam ederken; araştırmacılar bunu belirli dikkat çekici gelişmiş matematik problemlerine uygulamaya karar verdiler.
OpenAI, geçen hafta 1 Eylül'de "iki Millennium Ödülü probleminin çözüldüğüne dair söylentiler duyduğunu" kabul etti ve bu nedenle yeni dahili model üzerinde eğitilmiş binlerce yapay zeka botunu, kalan problemlerden bazılarını çözmeye çalışmak üzere işe koymaya karar verdi.
PROBLEMİ ÇÖZERKEN 3 MİLYON MESAJ, 130 MİLYAR TOKEN ÜRETİLDİ
5 Eylül itibarıyla, yani 10.000 yapay zeka botunu göreve başlatmasından yaklaşık 88 saat sonra OpenAI, Navier-Stokes varlık ve düzgünlük problemi olarak adlandırılan şeye bir çözüm bulmuştu.
Yapay zeka botlarının bir çözüme ulaşması görünüşe göre çok az zaman almış gibi görünse de, OpenAI botların yalnızca Navier-Stokes üzerinde yaklaşık 3 milyon mesaj alışverişinde bulunduğunu ve bir yapay zeka modelinin yanıtlarında ürettiği bireysel metin ve kod satırları olan 130 milyar çıkış token'ı tükettiğini söyledi.
Böyle bir çaba, OpenAI'ın en gelişmiş modellerinden elde edilen çıktılar için kendi fiyatlandırmasına dayanarak yaklaşık 10 milyon dolara mal olurdu.
OpenAI'ın Navier-Stokes varlık ve düzgünlük problemi için ulaştığını söylediği çözüm, Millennium Ödülü'nün talep ettiği ispat içerisindeki dört ifadeden ikisini çözüme kavuşturdu. Millenium Ödülü ise yaklaşık 1 milyar dolar değerinde.
"MİLLENİUM ÖDÜLÜ'NÜ TALEP ETME NİYETİNDE DEĞİLİZ"
OpenAI Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu sonucu yayınlamaktaki amacımız, yapay zeka modellerimizin kaydettiği önemli ilerlemeyi bildirmektir" dedi ve ekledi: "Bu sonuç için Millennium Ödülü'nü talep etme niyetinde değiliz."
New York Üniversitesi'nde matematik profesörü olan Tristan Buckmaster Salı günü yaptığı açıklamada, kendisinin ve OpenAI'ın rakibi Anthropic'te çalışan matematikçi Levent Alpöge'nin de bu problem için çözümler üzerinde çalışmakta olduğunu söyledi.
VERİ SIZINTISI İDDİALARI GÜNDEMDE
İkili, çalışmalarında OpenAI'ın Codex aracını kullanıyordu.
Ancak Buckmaster, 3 Eylül'de "çalışmalarımız hakkındaki bilgilerin OpenAI'a aktarıldığını" öğrendiğini söyledi.
Buckmaster'ın açıklaması, OpenAI'ın Navier-Stokes çalışmasını yayınladığı aynı günde, ancak saatler öncesinde geldi. Açıklamasında, OpenAI'ın Navier-Stokes denklemleri üzerinde ancak "çalışmalarımız hakkındaki bilgiler OpenAI'a ulaştıktan sonra" çalışmaya başladığını iddia etti. Çalışma üzerine OpenAI ile yapılan e-posta alışverişlerinin metinlerini ve şirketin zamanlaması ile yöntemlerine ilişkin sorularını da ekledi.
Buckmaster, OpenAI'ın tam ispatını henüz okumadığını ancak "bana neyin söylendiğini, ne zaman söylendiğini ve bana ne önerildiğini kamuoyuna açıklamak zorunda hissettiğini, çünkü bunun alternatifi bir dizi duyurunun yanlış olduğunu bildiğim bir şeyi söylemesine izin vermektir" diye ekledi.
OpenAI Salı günü yaptığı açıklamada, Buckmaster ve Alpöge'nin "eş zamanlı çalışmalarını" tebrik ederek bunu "dikkat çekici" olarak nitelendirdi.
Şirket, "onların çalışmalarından herhangi birini, onlar bunu kamuoyuna açıklayana kadar hiçbir yolla görmediğini" ve Navier-Stokes problemi üzerindeki çalışmasında hiçbir kullanıcı verisine erişilmediğini belirtti.
Şirket ayrıca şu ifadeleri ekledi: "Pek muhtemel olmasa da, ürünlerimizi kullanımınızdan türetilen kimliği gizlenmiş verilerin modellerimizi geliştirmeye yardımcı olduğunu göz ardı edemeyiz. Ancak ispatlarımız önemli ölçüde farklılık gösteriyor ve kanıtlanan kesin sonuçlar bile farklı."