BBC'nin haberine göre; ChatGPT'nin üreticisi olan OpenAI, Salı günü yaptığı açıklamada, görevleri bir ölçüde özerk olarak üstlenen yaklaşık 10.000 yapay zeka ajanından veya botundan oluşan bir grubu odaklayarak, son derece zor bir matematik problemini sadece 88 saatte çözdüğünü bildirdi.

OpenAI, yeni bir yapay zeka (AI) modeli ve binlerce yapay zeka botu kullanarak, 90 yıllık gelişmiş bir matematik problemine 88 saat içinde çözüm bulduğunu duyurdu.

OpenAI CEO'su Sam Altman (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Söz konusu problem, akışkanların nasıl hareket ettiğiyle ilgili olan Navier-Stokes denklemlerinin bir parçasıydı. 90 yıldır bu problemlerin önemli yönleri, doğru bir matematiksel denklemin temelini oluşturan bir kanıttan yoksun durumdaydı.

OpenAI, bulduğu çözümü bir "dönüm noktası" ve yapay zeka araçlarının hızla geliştiğinin kanıtı olarak nitelendirdi.

Milenyum problemleri nedir? Milenyum Problemleri, Clay Matematik Enstitüsü tarafından 2000 yılında belirlenen ve yüzyıllardır matematik dünyasının çözemediği en zorlu yedi matematik bulmacasından oluşan bir listedir. Bunlar arasında Navier-Stokes denklemlerinin yanı sıra P ile NP problemi, Riemann hipotezi ve Birch-Swinnerton-Dyer konjektürü gibi modern matematiğin ve bilgisayar biliminin çözülmeyi bekleyen problemleri yer alır ve her bir problemi ilk çözen kişiye 1 milyon dolar ödül vadedilir.

PROBLEM NASIL ÇÖZÜLDÜ?

OpenAI, yaklaşık 10.000 otonom yapay zeka ajanını paralel olarak çalıştıran devasa bir çoklu ajan sistemi kurarak bu problemi çözdü. Bu botlar, 88 saatte Navier-Stokes denklemleri üzerinde yaklaşık 3 milyon mesaj alışverişinde bulunup 130 milyar token tüketerek yoğun bir işlem gücü ve iş birliği ağı oluşturdu.