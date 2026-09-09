ChatGPT Images 2.5 masaüstü mobil ve webde kullanıma sunuldu: Üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı
OpenAI, ChatGPT Images 2.5'i masaüstü mobil ve webde tüm katmanlarda kullanıcılarla buluşturdu; üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı ve ardışık düzenlemeler önceki sonuçları koruyor.
Hızlı Özet Göster
- OpenAI, ChatGPT Images 2.5'i tüm kullanıcı katmanlarında masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanıma sundu.
- Yeni sürüm Images 2.0'a kıyasla üretim gecikmesini yüzde 50'ye kadar azaltırken daha keskin ayrıntılar ve doğal ışık sunuyor.
- Kullanıcılar Edit, Sketch ve Templates özellikleriyle görselleri hedefli düzenleyebiliyor, çizimlerden görsel oluşturabiliyor ve hazır şablonlardan yararlanabiliyor.
- Geliştiriciler için GPT-Image-2.5 Flare ve GPT-Image-2.5 Sunburst olmak üzere iki yeni API modeli kullanıma açıldı.
- OpenAI, zararlı çıktıları önlemek için istem ve görsel kontrolleri sürdürürken C2PA meta verileri ve görünmez filigran kullanıyor.
OpenAI, ChatGPT Images 2.5'i kullanıma sundu. Yeni sürüm; daha keskin ayrıntılar, daha doğal ışık ve zengin dokular üretirken referans fotoğraflardaki kişileri ve ayırt edici özellikleri daha iyi korumayı hedefliyor.
OpenAI'nin duyurusuna göre, Images 2.0'a kıyasla üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaltıldı. Güncelleme, masaüstü, mobil ve webde ChatGPT, ChatGPT Work ve Codex kullanıcılarına tüm katmanlarda sunuluyor.
Images 2.5'in öne çıkan taraflarından biri, görsel üzerinde yapılan ardışık değişikliklerde önceki düzenlemeleri koruması. Model, uzun sohbetlerde verilen komutları daha tutarlı biçimde takip ediyor. Ayrıca karmaşık görsel talimatları, şeffaf arka planları ve gerçek dünyaya ait bilgileri içeren tasarımları daha iyi yorumladığı belirtiliyor.
DÜZENLEMEDE DAHA FAZLA KONTROL
ÇİZİMDEN GÖRSELE
Sketch özelliği, kullanıcıların ChatGPT içinde kaba bir çizim yapıp bunu son görsel için rehbere dönüştürmesini sağlıyor. Oda planı, kıyafet formu veya basit bir karalama; eklenecek stil ve ayrıntılarla birlikte tamamlanmış bir görsele çevrilebiliyor. Özelliği kullanmak için ChatGPT'de "@Sketch" yazmak yeterli.
ŞABLONLAR BOŞ SAYFAYI ORTADAN KALDIRIYOR
Templates özelliği, poster, ürün fotoğrafı ve benzeri formatlar için hazır başlangıçlar sunuyor. Kullanıcıdan iletmek istediği bilgi, tasarım unsurları ve stil gibi ayrıntıları adım adım isteyen şablonlar, ne üretmek istediğini anlatmayı kolaylaştırıyor.
Ürün fotoğrafı akışında stüdyo, editoryal, yaşam tarzı ve dramatik gibi seçenekler arasından seçim yapılabiliyor.
Güncelleme, tanınabilir kişi ve portrelerde daha kişiselleştirilmiş sonuçlar, infografiklerde daha iyi performans ve daha hızlı üretim vadediyor. Görsel paylaşılırken kullanılan istemin de eklenebilmesi, başkalarının aynı fikri kendi fotoğraf ve ayrıntılarıyla denemesine imkan tanıyor.
İncelemenin genel değerlendirmesi ise bunun Images 3.0 çapında bir sıçramadan çok, önceki deneyimi daha hızlı ve kullanışlı hale getiren kapsamlı bir iyileştirme olduğu yönünde.
GELİŞTİRİCİLERE İKİ YENİ API MODELİ
OpenAI, Images 2.5'in zararlı çıktıları önlemeye yönelik istem ve görsel kontrollerini sürdürdüğünü, ayrıca yapay zeka ile üretilen görsellerin belirlenmesine yardımcı olmak için C2PA meta verileri ve görünmez filigran kullandığını belirtiyor.
(Haberde yer alan görseller OpenAI ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)