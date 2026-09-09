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ChatGPT Images 2.5 masaüstü mobil ve webde kullanıma sunuldu: Üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı

OpenAI, ChatGPT Images 2.5'i masaüstü mobil ve webde tüm katmanlarda kullanıcılarla buluşturdu; üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı ve ardışık düzenlemeler önceki sonuçları koruyor.

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ChatGPT Images 2.5 masaüstü mobil ve webde kullanıma sunuldu: Üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı
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  • OpenAI, ChatGPT Images 2.5'i tüm kullanıcı katmanlarında masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanıma sundu.
  • Yeni sürüm Images 2.0'a kıyasla üretim gecikmesini yüzde 50'ye kadar azaltırken daha keskin ayrıntılar ve doğal ışık sunuyor.
  • Kullanıcılar Edit, Sketch ve Templates özellikleriyle görselleri hedefli düzenleyebiliyor, çizimlerden görsel oluşturabiliyor ve hazır şablonlardan yararlanabiliyor.
  • Geliştiriciler için GPT-Image-2.5 Flare ve GPT-Image-2.5 Sunburst olmak üzere iki yeni API modeli kullanıma açıldı.
  • OpenAI, zararlı çıktıları önlemek için istem ve görsel kontrolleri sürdürürken C2PA meta verileri ve görünmez filigran kullanıyor.

OpenAI, ChatGPT Images 2.5'i kullanıma sundu. Yeni sürüm; daha keskin ayrıntılar, daha doğal ışık ve zengin dokular üretirken referans fotoğraflardaki kişileri ve ayırt edici özellikleri daha iyi korumayı hedefliyor.

ChatGPT Images 2.5 masaüstü mobil ve webde kullanıma sunuldu: Üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı-1

OpenAI'nin duyurusuna göre, Images 2.0'a kıyasla üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaltıldı. Güncelleme, masaüstü, mobil ve webde ChatGPT, ChatGPT Work ve Codex kullanıcılarına tüm katmanlarda sunuluyor.

ChatGPT Images 2.5, Images 2.0’a kıyasla üretim gecikmesini yüzde 50’ye kadar azaltıyor.ChatGPT Images 2.5, Images 2.0’a kıyasla üretim gecikmesini yüzde 50’ye kadar azaltıyor.

Images 2.5'in öne çıkan taraflarından biri, görsel üzerinde yapılan ardışık değişikliklerde önceki düzenlemeleri koruması. Model, uzun sohbetlerde verilen komutları daha tutarlı biçimde takip ediyor. Ayrıca karmaşık görsel talimatları, şeffaf arka planları ve gerçek dünyaya ait bilgileri içeren tasarımları daha iyi yorumladığı belirtiliyor.

ChatGPT Images 2.5 masaüstü mobil ve webde kullanıma sunuldu: Üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı-2

DÜZENLEMEDE DAHA FAZLA KONTROL

HEDEFLİ DÜZENLEME

Yeni sistemde kullanıcılar bir ürün, arka plan veya metin parçası gibi tek bir unsuru değiştirirken kompozisyonun geri kalanını koruyabiliyor. Görselin üzerine doğrudan yorum bırakmak da düzenlemeyi daha hedefli hale getiriyor. Böylece görseli baştan tarif etmek yerine yalnızca değiştirilmek istenen bölge işaretlenebiliyor.

GÜNLÜK KULLANIM

Bu özellikleri 24 saat boyunca deneyen TechRadar, yeni Edit ekranında Markup, Comment, Remove BG, Erase ve Resize araçlarının bulunduğunu aktarıyor. Remove BG aracı arka planı kaldırarak şeffaf PNG oluşturabiliyor. Erase seçilen nesneleri silerken Resize, görseli 3:4 portre, 16:9 geniş ekran veya 4:3 yatay oranlara taşıyor. Her düzenlemenin ayrı bir sürüm olarak saklanması, önceki sonuçlara dönmeyi de kolaylaştırıyor.

ÇİZİMDEN GÖRSELE

Sketch özelliği, kullanıcıların ChatGPT içinde kaba bir çizim yapıp bunu son görsel için rehbere dönüştürmesini sağlıyor. Oda planı, kıyafet formu veya basit bir karalama; eklenecek stil ve ayrıntılarla birlikte tamamlanmış bir görsele çevrilebiliyor. Özelliği kullanmak için ChatGPT'de "@Sketch" yazmak yeterli.

Sketch özelliği, kaba çizimleri ayrıntılı görsellere dönüştürmek için kullanılabiliyor.Sketch özelliği, kaba çizimleri ayrıntılı görsellere dönüştürmek için kullanılabiliyor.

ŞABLONLAR BOŞ SAYFAYI ORTADAN KALDIRIYOR

Templates özelliği, poster, ürün fotoğrafı ve benzeri formatlar için hazır başlangıçlar sunuyor. Kullanıcıdan iletmek istediği bilgi, tasarım unsurları ve stil gibi ayrıntıları adım adım isteyen şablonlar, ne üretmek istediğini anlatmayı kolaylaştırıyor.

Ürün fotoğrafı akışında stüdyo, editoryal, yaşam tarzı ve dramatik gibi seçenekler arasından seçim yapılabiliyor.

ChatGPT Images 2.5 masaüstü mobil ve webde kullanıma sunuldu: Üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı-3

Güncelleme, tanınabilir kişi ve portrelerde daha kişiselleştirilmiş sonuçlar, infografiklerde daha iyi performans ve daha hızlı üretim vadediyor. Görsel paylaşılırken kullanılan istemin de eklenebilmesi, başkalarının aynı fikri kendi fotoğraf ve ayrıntılarıyla denemesine imkan tanıyor.

İncelemenin genel değerlendirmesi ise bunun Images 3.0 çapında bir sıçramadan çok, önceki deneyimi daha hızlı ve kullanışlı hale getiren kapsamlı bir iyileştirme olduğu yönünde.

ChatGPT Images 2.5 masaüstü mobil ve webde kullanıma sunuldu: Üretim gecikmesi yüzde 50'ye kadar azaldı-4

GELİŞTİRİCİLERE İKİ YENİ API MODELİ

GPT-IMAGE-2.5 FLARE

Geliştiriciler için kullanıma açılan GPT-Image-2.5 Flare, kalite, düzenleme ve hız geliştirmelerini daha düşük gecikmeyle sunuyor. Çoğu uygulama için varsayılan seçenek olarak konumlandırılan model, GPT-Image-2'ye kıyasla yüzde 50 daha düşük gecikme vadediyor.

GPT-IMAGE-2.5 SUNBURST

GPT-Image-2.5 Sunburst ise daha uzun üretim süresi karşılığında ayrıntılı yaratıcı çalışmalarda daha yüksek kontrol sağlamayı amaçlıyor.

- Templates, poster ve ürün fotoğrafı hazırlamak isteyenlere hazır başlangıç seçenekleri sunuyor.- Templates, poster ve ürün fotoğrafı hazırlamak isteyenlere hazır başlangıç seçenekleri sunuyor.

OpenAI, Images 2.5'in zararlı çıktıları önlemeye yönelik istem ve görsel kontrollerini sürdürdüğünü, ayrıca yapay zeka ile üretilen görsellerin belirlenmesine yardımcı olmak için C2PA meta verileri ve görünmez filigran kullandığını belirtiyor.

(Haberde yer alan görseller OpenAI ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

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