OpenAI, GPT-5.6 Luna’nın fiyatını yüzde 80 düşürdü: Yeni fiyat Türkiye’deki kullanıcılar için de geçerli

OpenAI, GPT-5.6 ailesinde kapsamlı bir fiyat indirimi açıkladı. Şirketin en hızlı ve uygun maliyetli modeli GPT-5.6 Luna'nın kullanım bedeli yüzde 80, günlük işlere yönelik Terra'nın fiyatı ise yüzde 20 düşürüldü. 30 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni API tarifesi, Türkiye'den hizmet alan kullanıcılar ve işletmeler için de geçerli olacak.

FİYAT İNDİRİMİ ÖZETİ GPT-5.6 Luna'nın kullanım bedeli yüzde 80 düşürüldü.

GPT-5.6 Terra'nın fiyatında yüzde 20 indirim yapıldı.

Yeni API tarifesi 30 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

OpenAI'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre indirim, ChatGPT ve Codex abonelik ücretlerini değiştirmeyecek. Ancak Terra ve Luna kullanımı, ücretli paketlerde artık daha az kredi tüketecek.

LUNA'NIN YENİ FİYATI 20 SENTE İNDİ

GPT-5.6 Luna için kısa bağlam penceresindeki yeni API fiyatları şöyle belirlendi:

LUNA KISA BAĞLAM 1 MİLYON TOKEN BAŞINA Girdi 0,20 dolar Önbelleğe alınmış girdi 0,02 dolar Önbelleğe yazma 0,25 dolar Çıktı 1,20 dolar

Uzun bağlam kullanılan işlemlerde ise fiyatlar yükseliyor:

Girdi: 0,40 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 0,04 dolar

Önbelleğe yazma: 0,50 dolar

Çıktı: 1,80 dolar

Token, yapay zeka modellerinin metni işlerken kullandığı küçük veri parçalarını ifade ediyor. Bir milyon tokenlık ücretlendirme, özellikle yüksek hacimli belge analizi, müşteri mesajlarının sınıflandırılması ve rutin yazılım görevleri yapan işletmeleri ilgilendiriyor.