OpenAI, GPT-5.6 Luna’nın fiyatını yüzde 80 düşürdü: Yeni fiyat Türkiye’deki kullanıcılar için de geçerli
Yüzde 80'e varan indirim kararıyla dikkat çeken OpenAI, GPT-5.6 Luna ve Terra API kullanım maliyetlerini ciddi oranda düşürdü. Bugün itibarıyla kullanılabilen yeni tarifeden Türkiye'deki kullanıcılardan faydalanabilecek.
OpenAI, GPT-5.6 ailesinde kapsamlı bir fiyat indirimi açıkladı. Şirketin en hızlı ve uygun maliyetli modeli GPT-5.6 Luna'nın kullanım bedeli yüzde 80, günlük işlere yönelik Terra'nın fiyatı ise yüzde 20 düşürüldü. 30 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni API tarifesi, Türkiye'den hizmet alan kullanıcılar ve işletmeler için de geçerli olacak.
FİYAT İNDİRİMİ ÖZETİ
- GPT-5.6 Luna'nın kullanım bedeli yüzde 80 düşürüldü.
- GPT-5.6 Terra'nın fiyatında yüzde 20 indirim yapıldı.
- Yeni API tarifesi 30 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.
OpenAI'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre indirim, ChatGPT ve Codex abonelik ücretlerini değiştirmeyecek. Ancak Terra ve Luna kullanımı, ücretli paketlerde artık daha az kredi tüketecek.
LUNA'NIN YENİ FİYATI 20 SENTE İNDİ
GPT-5.6 Luna için kısa bağlam penceresindeki yeni API fiyatları şöyle belirlendi:
Uzun bağlam kullanılan işlemlerde ise fiyatlar yükseliyor:
- Girdi: 0,40 dolar
- Önbelleğe alınmış girdi: 0,04 dolar
- Önbelleğe yazma: 0,50 dolar
- Çıktı: 1,80 dolar
Token, yapay zeka modellerinin metni işlerken kullandığı küçük veri parçalarını ifade ediyor. Bir milyon tokenlık ücretlendirme, özellikle yüksek hacimli belge analizi, müşteri mesajlarının sınıflandırılması ve rutin yazılım görevleri yapan işletmeleri ilgilendiriyor.
TERRA'DA YÜZDE 20 İNDİRİM YAPILDI
Günlük işlerde hız, kalite ve maliyet arasında denge kurmayı amaçlayan GPT-5.6 Terra'nın kısa bağlam fiyatları da güncellendi.
Yeni tarifeye göre Terra'nın 1 milyon token başına maliyeti:
Uzun bağlamlı işlemlerde girdi fiyatı 4 dolara, çıktı fiyatı ise 18 dolara çıkıyor.
OpenAI, fiyat indirimiyle işletmelerin yapay zekayı daha fazla günlük sürece dahil edebileceğini belirtti. Şirkete göre Luna, araç kullanabilmesi ve birden fazla aşamadan oluşan görevleri tamamlayabilmesi sayesinde yüksek hacimli işlerde daha ekonomik bir seçenek sunuyor.
ABONELİK ÜCRETLERİ DEĞİŞMEYECEK
Yeni fiyatlandırma doğrudan ChatGPT ve Codex aboneliklerine indirim olarak yansımayacak. Free, Go, Plus, Pro, Business ve Enterprise paketlerinin mevcut ücretleri ile toplam kullanım bütçeleri aynı kalacak.
Buna karşılık Terra ve Luna ile yapılan işlemler daha az kredi harcayacak. Böylece kullanıcılar mevcut paketleri içinde bu modelleri daha uzun süre veya daha fazla işlem için kullanabilecek.
ChatGPT Work ve Codex'te Free ile Go kullanıcıları Terra'ya erişebilecek. Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneleri ise Terra ile Luna arasında seçim yapabilecek.
SOL İÇİN DAHA HIZLI ÇALIŞMA MODU GELİYOR
OpenAI, fiyat indirimlerinin yanında GPT-5.6 Sol için "Fast mode" adlı yeni bir API seçeneğini de duyurdu. Bu mod, daha önce kullanılan Priority Processing sisteminin yerini alacak.
Fast mode:
- Standart işleme göre 2,5 kata kadar daha hızlı çalışacak
- Standart fiyatın iki katına sunulacak
- Modelin zeka seviyesinde değişiklik yapmayacak
PRIORITY İSTEKLERİ İÇİN DEĞİŞİKLİK GEREKMEYECEK
- Daha önce API isteklerini "priority" etiketiyle gönderen müşterilerin sistemlerinde değişiklik yapması gerekmeyecek.
- Bu istekler otomatik olarak Fast mode üzerinden çalıştırılacak.
Sol'un temel API fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
MALİYETİ DÜŞÜREN TEKNİK GELİŞTİRMELER
OpenAI, fiyat indiriminin modellerin çalıştırılma biçiminde yapılan verimlilik çalışmalarından kaynaklandığını açıkladı. Daha iyi görev yönlendirmesi, donanımın daha verimli kullanılması ve bağlam yönetiminin geliştirilmesi sayesinde aynı işlem gücüyle daha fazla iş tamamlanabildiği belirtildi.
Şirketin paylaştığı verilere göre GPT-5.6 Sol, insan denetimindeki geliştirme sürecinde üretim sistemlerinde kullanılan bazı temel kodları yeniden yazdı ve yüzlerce deney gerçekleştirdi.
Bu çalışmaların:
- Modeli çalıştırmanın uçtan uca maliyetini yüzde 20 azalttığı
- Token üretim verimliliğini yüzde 15'ten fazla artırdığı
ifade edildi.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)