Türkiye'de yapay zeka destekli siber saldırılar arttı! İnternet kullanıcılarının yüzde 22,8'i çevrim içi tehditle karşılaştı
Türkiye yılın ilk 6 ayında siber saldırıların odak noktası haline geldi. İnternetten kullanıcıların yüzde 22.8’i siber saldırıya uğradı. Ortadoğu’da siber saldırıların merkezi Türkiye oldu.
Küresel siber tehdit ekosistemi, yapay zekânın (AI) hem saldırganlar hem de savunmacılar tarafından kontrolsüz bir şekilde entegre edilmesiyle birlikte otonom siber savaşlar dönemine girdi.
Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), gerçekleştirdiği son siber casusluk analizlerinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesini hedef alan tehlikeli bir siber casusluk operasyonunu deşifre ederken, yayınlanan güncel veriler Türkiye'nin bölgedeki en kritik hedef haline geldiğini gözler önüne seriyor.
Sabah'tan Sergey Lozhkin'in haberine göre, Kaspersky'nin güvenlik çözümleri tarafından derlenen verilere göre, 2026'nın ilk altı ayında Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 22.8'inde en az bir çevrim içi tehdit tespit edilip engellendi.
Bu oran, karşılaştırmaya dahil edilen on ülke arasındaki en yüksek değer oldu ve Türkiye'yi bölgenin geri kalanının belirgin biçimde önüne taşıdı.
OTONOM SALDIRILAR ÇAĞI BAŞLADI
Siber güvenlik dünyasının son 20 yıldır sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu belirten Kaspersky APAC ve META GReAT Başkanı Sergey Lozhkin, günümüzde bu evrimin yönünün tamamen yapay zekâya kaydığını vurguluyor. Lozhkin'in aktardığı bilgilere göre, özellikle fidyecilik (ransomware) grupları başta olmak üzere siber suç örgütleri, hedef kurumlara yönelik ön istihbarat toplama faaliyetlerini tamamen otomatik yapay zekâ sistemleriyle yürütüyor.
SALDIRILARDA YAPAY ZEKA ETKİSİ
Yapay zekâ vasıtasıyla şirket çalışanlarının, İK departmanlarının ve üst düzey yöneticilerin profilleri saniyeler içinde analiz edilerek, başta LinkedIn olmak üzere sosyal iş ağlarında sahte çalışan hesapları oluşturuluyor. Hedef odaklı bu sosyal mühendislik tuzaklarının ön hazırlık aşamalarının 2025 ve 2026 yıllarında neredeyse yüzde 100'ünün tamamen yapay zekâ desteğiyle yapıldığı gözlemleniyor.
Sadece sıradan suç gruplarının geliştirdiği hırsızlık (stealer) yazılımlarında değil, devlet destekli siber grupların sofistike hedefli saldırı kodlarında dahi yapay zekâ izlerine açıkça rastlanıyor.
Saldırıların hızlanmasıyla siber güvenlik bütçelerinde de dengeler altüst olmuş durumda. Şirketler, yapay zekânın sağladığı muazzam verimlilik artışını gördükten sonra bütçelerini buraya kaydırıyor ancak yüksek maliyetler nedeniyle 1 yıllık siber güvenlik yapay zekâ entegrasyon bütçeleri adeta bir bağımlılık gibi sadece 2 ila 3 ay içinde tükenebiliyor.
Sergey Lozhkin, siber güvenlik yazılımlarında yapay zekâyı etkin bir şekilde kullanmayanların oyunu kesinlikle kaybedeceğini belirterek, kendi 15 yıllık siber güvenlik uzmanlığını aktardığı yapay zekâ ajanları sayesinde bireysel verimliliğini 10 kat artırdığını ifade ediyor. Lozhkin'e göre, önümüzdeki 2 ila 3 yıl içinde siber dünya, insan müdahalesinin neredeyse hiç olmadığı, tamamen "Yapay Zeka Yapay Zekâya Karşı" (AI vs. AI) savaşlarına sahne olacak.
BÖLGESEL TEHDİTLERDE TÜRKİYE ZİRVEDE!
OTONOM siber savaşın etkileri coğrafi verilere de doğrudan yansıyor. Kaspersky'nin Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan "Siber Güvenlik Tehdit Tablosu" verilerine göre, güvenlik çözümleri tarafından çevrim içi tehditleri engellenen kullanıcı oranlarında Türkiye, yüzde 22.8 ile META bölgesinde en yüksek siber tehdide maruz kalan ülke olarak zirveye yerleşti.