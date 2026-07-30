Küresel siber tehdit ekosistemi, yapay zekânın (AI) hem saldırganlar hem de savunmacılar tarafından kontrolsüz bir şekilde entegre edilmesiyle birlikte otonom siber savaşlar dönemine girdi.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), gerçekleştirdiği son siber casusluk analizlerinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesini hedef alan tehlikeli bir siber casusluk operasyonunu deşifre ederken, yayınlanan güncel veriler Türkiye'nin bölgedeki en kritik hedef haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Sabah'tan Sergey Lozhkin'in haberine göre, Kaspersky'nin güvenlik çözümleri tarafından derlenen verilere göre, 2026'nın ilk altı ayında Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 22.8'inde en az bir çevrim içi tehdit tespit edilip engellendi.

Bu oran, karşılaştırmaya dahil edilen on ülke arasındaki en yüksek değer oldu ve Türkiye'yi bölgenin geri kalanının belirgin biçimde önüne taşıdı.