Yeni sistem, gençlerin yapay zekadan ders çalışırken ve günlük sorularında yararlanmasını hedeflerken; kendine zarar verme, yeme bozuklukları, şiddet ve cinsel içerik gibi hassas alanlarda ek kısıtlamalar getiriyor.

OpenAI, 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için daha sıkı güvenlik önlemleriyle hazırlanan "ChatGPT for Teens" deneyimini kullanıma sundu.

18 YAŞ ALTINDAKİ KULLANICILAR OTOMATİK OLARAK BU DENEYİME ALINACAK

OpenAI'nin açıklamasına göre sistem, bir kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunu tahmin ederse veya kullanıcı yaşının 13-17 arasında olduğunu belirtirse ChatGPT for Teens otomatik olarak devreye girecek.

Şirket, yaş tahmini için kullanıcı davranışlarına ilişkin çeşitli sinyallerden yararlanıyor. Böylece yalnızca hesabında yaşını açıkça belirten gençler değil, sistem tarafından 18 yaş altında olduğu tahmin edilen kullanıcılar da ek korumalardan yararlanabilecek.