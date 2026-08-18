OpenAI "gençler için ChatGPT"yi tanıttı: 13-17 yaş arası kullanıcılara özel güvenlik ve ders modu
OpenAI, 13-17 yaş arası kullanıcılar için eğitim odaklı ve güvenliği artırılmış "ChatGPT for Teens"i duyurdu. Artık gençlere ödevleri için hazır cevaplar vermek yerine yol gösterecek olan yapay zeka; kendine zarar verme, müstehcenlik ve duygusal bağımlılık gibi konularda sıkı kısıtlamalar uygulayacak. Yeni ebeveyn denetim araçlarıyla birlikte gençler yapay zekayı daha sağlıklı ve kontrollü sınırlarla kullanacak.
OpenAI, 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için daha sıkı güvenlik önlemleriyle hazırlanan "ChatGPT for Teens" deneyimini kullanıma sundu.
Yeni sistem, gençlerin yapay zekadan ders çalışırken ve günlük sorularında yararlanmasını hedeflerken; kendine zarar verme, yeme bozuklukları, şiddet ve cinsel içerik gibi hassas alanlarda ek kısıtlamalar getiriyor.
18 YAŞ ALTINDAKİ KULLANICILAR OTOMATİK OLARAK BU DENEYİME ALINACAK
OpenAI'nin açıklamasına göre sistem, bir kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunu tahmin ederse veya kullanıcı yaşının 13-17 arasında olduğunu belirtirse ChatGPT for Teens otomatik olarak devreye girecek.
Şirket, yaş tahmini için kullanıcı davranışlarına ilişkin çeşitli sinyallerden yararlanıyor. Böylece yalnızca hesabında yaşını açıkça belirten gençler değil, sistem tarafından 18 yaş altında olduğu tahmin edilen kullanıcılar da ek korumalardan yararlanabilecek.
ÖDEVİ DOĞRUDAN YAPMAK YERİNE ÖĞRENMEYE YÖNLENDİRECEK
Yeni deneyimin en dikkat çeken bölümlerinden biri eğitim tarafında olacak. ChatGPT'nin gençlere yalnızca hazır cevap vermesi yerine, konuyu anlamalarına yardımcı olacak şekilde çalışması hedefleniyor.
Sistemde öne çıkan eğitim özellikleri arasında şunlar bulunuyor:
Amaç, öğrencinin cevabı doğrudan almak yerine sorular ve yönlendirmeler üzerinden sonuca kendisinin ulaşması.
KENDİNE ZARAR VERME VE CİNSEL İÇERİKTE DAHA SIKI SINIRLAR VAR
Genç hesaplarında güvenlik önlemleri varsayılan olarak açık olacak. Kendine zarar verme, şiddet, yeme bozuklukları, tehlikeli faaliyetler, açık cinsel içerik ve grafik içerikler daha sıkı biçimde sınırlandırılacak.
ABC News'in aktardığına göre yeni sürümde romantik veya cinsel sohbetler de kısıtlanırken, yapay zekanın kullanıcıya karşı kişisel duyguları varmış gibi davranmasının önüne geçilecek.
ChatGPT'nin romantik ifadeler kullanmaması, duygusal bağımlılığı teşvik etmemesi ve bilinç ya da gerçek duygulara sahip olduğu izlenimini vermemesi hedefleniyor.
EBEVEYNLERE "SESSİZ SAATLER" VE GÜVENLİK BİLDİRİMİ
Ebeveyn veya veli hesabını genç kullanıcının hesabına bağladığında ek denetim araçları kullanılabilecek.
Sınırlı sayıdaki yüksek riskli durumda güvenlik bildirimi gönderilmesi de mümkün olacak. OpenAI, özellikle kişinin kendisine zarar verme ihtimalinin bulunduğu durumlara ek olarak yeme bozukluklarıyla bağlantılı bildirimlerin de sisteme eklendiğini belirtiyor.
Şirket, ebeveynlerle paylaşılan bilgilerin sınırlı tutulacağını ve bildirimlerin özellikle çevrimdışı desteğin gerekli olabileceği anlara odaklanacağını söylüyor.
YAPAY ZEKAYLA DUYGUSAL BAĞ KURMA RİSKİNE KARŞI YENİ ÖNLEM
Gençlerin yapay zekayı yalnızca ders için kullanmadığına ilişkin veriler de yeni sistemin arkasındaki önemli nedenlerden biri.
Common Sense Media'nın 2025 araştırmasına göre ABD'deki gençlerin yüzde 70'inden fazlası yapay zeka sohbet botlarını arkadaşlık amacıyla kullanıyor. Yaklaşık yarısı ise yapay zeka arkadaşlarını düzenli şekilde kullanıyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman da daha önce gençlerin teknolojiye "duygusal olarak aşırı bağımlı" hale gelmesi ihtimalini araştırdıklarını açıklamıştı.
Bu nedenle ChatGPT for Teens'te sistemin insanmış gibi algılanmasını azaltacak ek işaretler kullanılacak. Kullanıcılara ChatGPT'nin bir yapay zeka olduğu hatırlatılacak ve uzun kullanımın ardından ara vermeyi teşvik eden uyarılar gösterilebilecek.
HASSAS FOTOĞRAFLAR İÇİN DE UYARI GELECEK
Yeni güvenlik önlemleri yalnızca sohbetlerle sınırlı değil.
Genç kullanıcılar özel veya hassas olabilecek görüntüleri yüklemeye çalışırken ek uyarılarla karşılaşacak. İlk kullanım sırasında da eğitim ve güvenlik özelliklerini anlatan gençlere özel bir başlangıç deneyimi sunulacak.
Renk ve ses gibi bazı kişiselleştirme seçenekleri kullanılmaya devam edecek. Ancak şirket, bu özelliklerin yapay zeka ile insan arasındaki sınırı bulanıklaştırmamasını hedefliyor.
OPENAI GENÇLERİN YAPAY ZEKA KULLANIMINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYOR
Şirket, gençlerin yapay zekaya erişimini tamamen sınırlandırmak yerine bu teknolojiyi daha güvenli ve eğitim odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.
Yeni sistemin temel yaklaşımı; gençlerin öğrenmesine, üretmesine ve yeni fikirleri keşfetmesine imkan verirken yaşlarına uygun korumaları varsayılan olarak devreye sokmak üzerine kurulu.
OpenAI ayrıca gençlere yönelik güvenlik testlerinin sonuçlarını daha fazla paylaşacağını ve elde edilen veriler doğrultusunda ChatGPT for Teens'e yeni koruma ve eğitim özellikleri eklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)