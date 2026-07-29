OpenAI 100 bin akademisyene ücretsiz GPT-5.6 erişimi sunacak

Yeni program, OpenAI'nin 2027 yılına kadar dışarıdan yürütülen bilimsel araştırma ve keşif çalışmalarına ayırmayı planladığı 250 milyon doları aşan desteğin bir parçası olacak.

Program, ilk aşamada Institute for Advanced Study ve École normale supérieure gibi kurumlarda kullanıma açıldı.

Her araştırmacı, aynı kurumda görev yapan en fazla dört çalışma arkadaşını sisteme davet edebilecek. Çalışma alanlarında kurumsal düzeyde gizlilik ve güvenlik önlemleri bulunacak. Kullanıcıların verileri, varsayılan ayarlarda modellerin eğitimi için kullanılmayacak.

OpenAI'nin duyurusuna göre programa katılan akademisyenler, kullanıma sunulduğu anda GPT-5.6 Sol Pro dahil şirketin en gelişmiş modellerine erişebilecek.

OpenAI, akademik araştırmalarda yapay zeka kullanımını genişletmek için 100 bin araştırmacıya ücretsiz erişim sağlayacağını duyurdu. "ChatGPT for Academic Researchers" adlı program, bu yaz 10 bin kişiyle başlayacak ve 2027 sonuna kadar kademeli olarak büyütülecek.

HER HAFTA 1,3 MİLYON KİŞİ İLERİ DÜZEY BİLİM İÇİN KULLANIYOR

OpenAI'nin paylaştığı verilere göre yaklaşık 1,3 milyon kişi her hafta ChatGPT'yi ileri düzey bilim ve matematik çalışmaları için kullanıyor. Bu kullanıcılar haftada yaklaşık 8,4 milyon mesaj oluşturuyor.

Matematik alanında ChatGPT'nin katkısına yer veren arXiv makalelerinin sayısı da hızlı biçimde arttı. Şubat ayında 14 olan sayı, temmuzun ilk üç haftasında 100'e çıktı.

DÖNEM ARXIV MAKALESİ SAYISI Şubat 14 Temmuzun ilk üç haftası 100

YOĞUN KULLANANLAR DAHA ZOR GÖREVLER VERİYOR

Araştırmada yapay zekayı kendi alanındaki meslektaşlarından daha yoğun kullanan akademisyenlerin, uzun sürecek görevleri modele aktarma eğiliminin de yükseldiği belirtildi.

Alanındaki kullanım oranında ilk yüzde 20'lik grupta bulunan araştırmacıların yüzde 7'si, bir insanın en az dört saatte tamamlayabileceği işler için yapay zekadan destek istiyor. Diğer araştırmacılarda bu oran yüzde 3,5 seviyesinde kalıyor.

ARAŞTIRMACI GRUBU ORAN İlk yüzde 20'lik grupta bulunan araştırmacılar Yüzde 7 Diğer araştırmacılar Yüzde 3,5

MATEMATİK VE BİYOLOJİ TESTLERİNDE PERFORMANS ARTTI

Programa katılanlar GPT-5.6 model ailesine erişebilecek. Şirketin açıkladığı test sonuçlarına göre GPT-5.6 Sol, araştırma düzeyindeki matematiksel akıl yürütmeyi ölçen FrontierMath Tier 4 testinde yüzde 83 başarı elde etti. GPT-5.5'in aynı testteki sonucu yüzde 72,5 olarak açıklandı.

Karmaşık biyolojik veri analizi ve bilimsel akıl yürütmeyi değerlendiren GeneBench Pro testinde ise GPT-5.6 Sol Pro, görevlerin yüzde 31,5'ini çözebildi.

MODEL VE TEST SONUÇ GPT-5.6 Sol — FrontierMath Tier 4 Yüzde 83 başarı GPT-5.5 — FrontierMath Tier 4 Yüzde 72,5 GPT-5.6 Sol Pro — GeneBench Pro Görevlerin yüzde 31,5'i

DENEYİM SEVİYESİNE GÖRE EĞİTİM VERİLECEK

Program yalnızca model erişimiyle sınırlı kalmayacak. Katılımcılara deneyim seviyelerine göre eğitimler sunulacak. Araştırma süreçlerini bilen uzmanlar da akademisyenlere kullanım konusunda destek verecek.

İlk aşamada programa, yüksek araştırma faaliyetlerine sahip ve resmi olarak diploma verme yetkisi bulunan seçili kolejler ile üniversitelerde çalışan uygun araştırmacılar kabul edilecek.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)