Nvidia'nın üçüncü çeyrek geliri yüzde 103 artışla beklentileri aştı
Üçüncü çeyrekte 108,85 milyar dolarlık piyasa tahminini aşarak 115,8 milyar dolar gelir elde eden Nvidia, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 büyüdü. Geçici CEO ve CFO Colette Kress, Vera Rubin platformunun pazara güçlü bir başlangıç yaptığını vurgularken, yeni çeyrekteki 130 milyar dolarlık gelir tahmininde Çin pazarına yer verilmediği dikkat çekti.
Yapay zeka ve teknoloji dünyasının kalbinde yer alan çip devi Nvidia, açıkladığı son finansal verilerle küresel piyasalardaki beklentileri bir kez daha geride bıraktı. California merkezli şirketin 25 Ekim'de sona eren üç aylık dönemdeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı.
2027 mali yılının üçüncü çeyreğini kapsayan bu dönemde şirket, yalnızca yıllık bazda değil, bir önceki çeyreğe kıyasla da gelirini yüzde 20 büyütmeyi başardı. Geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde eden Nvidia, bu çeyrekte 108,85 milyar dolar seviyesindeki piyasa tahminlerini de rahatlıkla aştı.
BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ VERİ MERKEZLERİ OLDU
Şirketin rekor kıran gelir tablosundaki en büyük pay, yapay zeka sistemlerinin altyapısını oluşturan veri merkezlerinden geldi. Nvidia'nın açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosunda öne çıkan temel rakamlar şöyle sıralandı:
- Veri merkezi geliri: Yıllık bazda yüzde 110 artışla 107,6 milyar dolara çıktı.
- Net kar: Geçen yılın aynı dönemindeki 31,9 milyar dolarlık seviyeden yüzde 105'lik artışla 65,3 milyar dolara yükseldi.
- Hisse başına kar: 1,3 dolardan 2,7 dolara ulaştı.
- Gelecek çeyrek beklentisi: İçinde bulunulan çeyrek için 130 milyar dolar gelir öngörüldü.
Şirket, gelecek çeyreğe ilişkin 130 milyar dolarlık bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine dair herhangi bir beklentiye yer vermediğini özellikle vurguladı.
HİSSEDARLARA 23 ARALIK'TA KAR PAYI ÖDENECEK
Güçlü nakit akışını yatırımcılarıyla paylaşmayı sürdüren Nvidia, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 227,3 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu duyurdu.
Ayrıca şirketin bir sonraki üç aylık nakit kar payı (temettü) ödemesinin hisse başına 25 sent olacağı açıklandı. Bu ödemenin, 2 Aralık itibarıyla kayıtlı olan hissedarların hesaplarına 23 Aralık'ta yatırılacağı bildirildi.
"HEDEFLERİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR BÜYÜK"
Bilanço verilerini değerlendiren Nvidia'nın geçici CEO'su ve Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress, şirketin gerçek bir ivme yakaladığını söyledi.
Yeni nesil Vera Rubin platformunun pazara hızlı ve etkileyici bir başlangıç yaptığını belirten Kress, gelecek dönem planlarına ilişkin olarak
Yol haritamız planlandığı gibi ilerliyor ve hedeflerimiz hiç olmadığı kadar büyük.
ifadelerini kullandı.