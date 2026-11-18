Yapay zeka ve teknoloji dünyasının kalbinde yer alan çip devi Nvidia, açıkladığı son finansal verilerle küresel piyasalardaki beklentileri bir kez daha geride bıraktı. California merkezli şirketin 25 Ekim'de sona eren üç aylık dönemdeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı.

2027 mali yılının üçüncü çeyreğini kapsayan bu dönemde şirket, yalnızca yıllık bazda değil, bir önceki çeyreğe kıyasla da gelirini yüzde 20 büyütmeyi başardı. Geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde eden Nvidia, bu çeyrekte 108,85 milyar dolar seviyesindeki piyasa tahminlerini de rahatlıkla aştı.