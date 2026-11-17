Yapay zeka çip pazarının en büyük üreticisi Nvidia'da, 33 yıl boyunca sürdürdüğü CEO'luk görevinden geçen perşembe günü istifa eden kurucu ortak Jensen Huang, sessizliğini bozarak görevine dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Çinli bir casus olduğu iddia edilen bir kadınla yaşadığı ilişki skandalının ardından koltuğunu bırakan Huang'ın geri dönmesi için ABD Başkanı Donald Trump ve teknoloji dünyasının önde gelen yöneticilerinin devreye girmesi, Nvidia'nın sektördeki ağırlığı ve dev şirketler arasındaki perde arkası anlaşmalar hakkında yeni tartışmaları gündeme taşıdı.

HUANG'DAN İLK AÇIKLAMA VE YÖNETİM KURULUNUN RET KARARI

Geçen perşembe günü istifa eden Jensen Huang, hafta sonu boyunca görevine iade edilmesi yönünde başlatılan kampanyaların ardından ABD medyasına ilk açıklamasını yaptı. Kişisel hatalarını kabul ettiğini ve bağımsız soruşturmayla iş birliği yapacağını belirten Huang, geri dönüş şartını şu sözlerle ifade etti:

Yönetim Kurulu; geri dönmemin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketin ve Amerika'nın en yüksek çıkarına olduğuna karar verirse bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO olarak geri dönmekten onur duyarım.

Huang'ın açıklamasına ve hafta sonu büyüyen destek kampanyasına rağmen Nvidia Yönetim Kurulu, pazartesi günü yaptığı bilgilendirmede eski CEO'yu göreve geri getirme niyetinde olmadığını duyurdu. Şirket yönetimi, CEO'luk koltuğu için hem kurum içinden hem de kurum dışından adayların değerlendirildiğini açıkladı.

SAM ALTMAN'DAN DESTEK MESAJI VE SEKTÖRDEKİ GERİ DÖNÜŞ KAMPANYASI

Yönetim kurulunun kapıyı kapatmasına karşın Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri Huang'a destek vermeyi sürdürdü. Euronews'in aktardığına göre, Kaliforniya'nın Menlo Park kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan OpenAI CEO'su Sam Altman, geçmişte kendi yaşadığı görevden alınma sürecini hatırlatarak Huang'ın durumuyla empati kurduğunu söyledi. Yapay zeka sektörünün büyümesini Huang ve kurduğu şirket olmadan hayal etmenin zor olduğunu vurgulayan Altman, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Jensen uzun zamandır benim kahramanımdı. Kahramanların da kusurları olur. Kurduğu şirket için minnettarım. Yapay zeka devrimini Jensen olmadan hayal etmek çok zor. O ve kurduğu şirket en başında bize güvendi, biz de ona güvendik.

Yapay zekaya yönelik talebin ve gelirlerin hızla arttığını belirten Altman, sektörün Huang olmadan da yoluna devam edeceğini ancak eski CEO'nun hırsı ve ölçeğiyle sektörü ileri taşıyan özel bir rol üstlendiğini kaydetti.

İstifa kararının alındığı perşembe gününden bu yana yürütülen girişimlerde öne çıkan gelişmeler şunlar oldu:

İmza Kampanyası: Huang'ın bağımsız soruşturma tamamlanana kadar görevine iade edilmesi talebiyle başlatılan dilekçeye Elon Musk, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Y Combinator Başkanı Garry Tan dahil 165 binden fazla kişi imza attı.

Huang'ın bağımsız soruşturma tamamlanana kadar görevine iade edilmesi talebiyle başlatılan dilekçeye Elon Musk, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Y Combinator Başkanı Garry Tan dahil 165 binden fazla kişi imza attı. Beyaz Saray'ın Tutumu: ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada casusluk iddialarının inceleneceğini belirtirken Huang'ın görevine dönmesine sıcak baktığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada casusluk iddialarının inceleneceğini belirtirken Huang'ın görevine dönmesine sıcak baktığını söyledi. Şirket İçi Katılım: İmza kampanyasına destek verenler arasında binlerce mevcut ve eski Nvidia çalışanı ile çok sayıda şirket hissedarı da yer aldı.

GERİ DÖNÜŞ BASKISININ ARKASINDAKİ SORU İŞARETLERİ

Ulusal güvenlik soruşturmasına konu olan ağır bir skandala ve yönetim kurulunun net tavrına rağmen teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinin Jensen Huang'ın dönüşü için yoğun çaba harcaması, sektörde farklı değerlendirmelere yol açıyor.

Bu tablonun ortaya çıkardığı ilk soru işareti, yapay zeka endüstrisinin Nvidia'ya olan yapısal bağımlılığına dayanıyor. Sektör temsilcilerinin bir yönetim değişikliği karşısında gösterdiği bu tepki, Nvidia'nın güçlü varlığının ve Huang'ın yönetim anlayışının tüm yapay zeka endüstrisini doğrudan ayakta tutan ana unsurlardan biri olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Trilyonlarca dolarlık bir ekosistemin tek bir yöneticinin varlığına bu ölçüde bağlanması, sektörün kırılganlığı açısından dikkat çekici bir tablo oluşturuyor.

Tartışılan bir diğer ihtimal ise teknoloji devleri arasındaki ikili ilişkilere ve ticari dengelere işaret ediyor. Elon Musk ve Sam Altman gibi isimlerin Huang'a verdiği güçlü desteğin yalnızca sektörel vefadan mı kaynaklandığı, yoksa Huang ile yürütülen ve henüz kamuoyuna duyurulmamış özel çip tedarik ya da yatırım anlaşmalarının riske girmesinden mi kaynaklandığı sorusu yanıt bekliyor. Özellikle Altman'ın "O bize en başında güvendi, biz de ona güvendik" vurgusu, Nvidia'da göreve gelecek yeni bir yönetimin mevcut öncelikleri ve kapalı kapılar ardındaki mutabakatları değiştirme ihtimalinin sektörde tedirginlik yarattığı yorumlarına neden oluyor.

Henüz kesin bir yanıtı bulunmayan bu sorular, Nvidia'daki koltuk krizinin yalnızca şirket içi bir görev değişimi olmadığını, yapay zeka ekonomisinin geleceğini ve dev şirketler arasındaki güç dengelerini doğrudan etkileyen bir sürece dönüştüğünü ortaya koyuyor.