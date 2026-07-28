Nvidia’dan yapay zeka güvenliği için yeni ittifak

İttifaka teknoloji dünyasından çok sayıda önemli kuruluş katılırken, OpenAI, Anthropic ve Google gibi yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinin listede bulunmaması dikkat çekti. Nvidia, özellikle siber savunucuların kendi altyapılarında çalıştırabilecekleri, denetlenebilir ve gelişmiş yapay zeka araçlarına erişebilmesini amaçlıyor.

Nvidia, yapay zeka güvenliğini güçlendirmek için teknoloji dünyasından çok sayıda kuruluşu aynı çatı altında topladı.

NVİDİA'DAN AÇIK VE GÜVENLİ YAPAY ZEKA HAMLESİ

Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre yeni ittifak, yapay zekanın güvenli kullanımını güçlendirmek ve bu teknolojilere yönelik güveni artırmak için açık araçların geliştirilmesine odaklanacak.

"Open Secure AI Alliance" kapsamında güvenlik açıklarının belirlenmesi, giderilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna açıklanması için açık teknolojilerden yararlanılması planlanıyor. Böylece siber güvenlik ekiplerinin yapay zeka tabanlı tehditlere karşı daha hızlı ve etkili biçimde mücadele edebilmesi hedefleniyor.

Adobe, Microsoft, IBM, Cisco ve Cloudflare gibi teknoloji şirketleri yeni oluşumun ilk ortakları arasında yer aldı. (Görsel: AA)

HUGGİNG FACE SALDIRISI DİKKAT ÇEKTİ

Nvidia, son dönemde yaşanan Hugging Face güvenlik ihlalinin yapay zeka güvenliği açısından önemli bir ihtiyacı ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Şirkete göre söz konusu olay, siber savunma ekiplerinin kendi altyapılarında çalıştırabilecekleri açık, gelişmiş ve güvenilir yapay zeka sistemlerine duyulan ihtiyacı gözler önüne serdi. Nvidia, şirketlerin yanı sıra ülkelerin de kontrol edebilecekleri açık savunma araçlarına sahip olmasının giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

HEDEF: SİBER SAVUNMACILARA DAHA FAZLA KONTROL

İttifakın temel hedeflerinden biri, dünyanın farklı bölgelerindeki siber güvenlik uzmanlarının güvenebilecekleri ve kendi kontrollerinde çalıştırabilecekleri gelişmiş araçlara erişimini artırmak.

Bu yaklaşım, yapay zeka güvenliğinde yalnızca kapalı sistemlere bağlı kalmak yerine açık teknolojilerin geliştirilmesini ve güvenlik çözümlerinin daha geniş bir ekosistem tarafından kullanılmasını öne çıkarıyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ İTTİFAKTA BULUŞTU

Bulut bilişimden siber güvenliğe, kurumsal yazılımdan açık kaynak teknolojilerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren kuruluşlar yeni ittifakın ilk ortakları arasında yer aldı.

Adobe, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, Databricks, Dell Technologies, Elastic, HPE, Hugging Face, IBM, LangChain, Linux Foundation, Microsoft, NAVER, Palo Alto Networks, Red Hat, Salesforce, SAP, ServiceNow, Siemens, Snowflake ve TrendAI'ın yanı sıra çok sayıda şirket ve kuruluş oluşuma katıldı.

Nvidia, siber savunmada kullanılabilecek gelişmiş yapay zeka araçlarının daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyor. (Görsel: AA)

OPENAI, ANTHROPİC VE GOOGLE LİSTEDE YOK

İttifakın açıklanan ilk ortakları arasında yapay zeka sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, Anthropic ve Google'ın bulunmaması ise dikkat çekti.

Nvidia'nın öncülük ettiği oluşumun, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte giderek kritik hale gelen güvenlik, şeffaflık ve denetlenebilirlik konularında açık kaynak odaklı yeni bir iş birliği modeli oluşturması bekleniyor.