iOS 26.6 yayınlandı! Cihazınızdaki ciddi güvenlik açıklarını kapatarak yüksek koruma sağlayın
iPadOS 26.6 ile birlikte eş zamanlı indirmeye sunulan iOS 26.6, devrimsel tasarım yeniliklerinden ziyade cihaz kararlılığına ve arka plan güvenliğine odaklanıyor. Uygulamaların izinsiz veri erişimini sandbox sistemiyle engelleyen yeni sürüm, telefonunuzun ekosistem içindeki performansını daha stabil hale getiriyor.
Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 güncellemelerini yayınladı. Yeni sürüm, günlük kullanımda karşılaşılan hataları giderirken 75'ten fazla güvenlik sorununu kapatıyor. Ayrıca cihazın arama sistemi Spotlight'ı optimize ederek sonbaharda yayınlanması beklenen iOS 27 geçişine hazırlıyor.
KISA ÖZET
- Apple, iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 güncellemelerini yayınladı.
- Yeni sürümde 75'ten fazla güvenlik düzeltmesi bulunuyor.
- Spotlight arama dizini, iOS 27 öncesinde optimize ediliyor.
GÖZLE GÖRÜLMEYEN AMA ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK
iOS 26.6, büyük tasarım değişiklikleri veya dikkat çekici yeni özellikler getiren bir güncelleme değil. Apple bu kez cihazın arka planda daha güvenli ve daha düzenli çalışmasına odaklanıyor.
Macworld'ün haberine göre güncelleme, Spotlight arama dizinini iOS 27 öncesinde optimize ediyor. Spotlight; uygulamaları, mesajları, fotoğrafları ve cihazda kayıtlı diğer içerikleri hızlıca bulmayı sağlayan sistem olarak biliniyor.
Bu hazırlık sayesinde iOS 27 kurulduğunda cihazdaki içeriklerin yeniden taranması ve düzenlenmesi daha kısa sürebilir. Özellikle Spotlight ve Siri'nin kişisel içeriklere dayanan özelliklerinin daha hızlı kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.
IPHONE'UN GÜVENLİK KALKANI GÜÇLENİYOR
Yeni sürümle birlikte işletim sisteminin farklı bölümlerinde tespit edilen çok sayıda açık kapatıldı. Apple'ın paylaştığı bilgilere göre güncellemede 75'ten fazla güvenlik düzeltmesi bulunuyor.
Koruması güçlendirilen başlıca alanlar şöyle:
- Safari ve uygulamalardaki internet içeriklerini çalıştıran WebKit
- İşletim sisteminin merkezinde bulunan çekirdek sistemi
- Wi-Fi bağlantıları
- Rehber ve erişilebilirlik özellikleri
- Video işleme servisleri
- Game Center ve uygulama güvenlik alanları
Apple, bu açıkların gerçek saldırılarda kullanıldığına dair doğrulanmış bir bulgu paylaşmadı. Ancak olası risklerin önceden kapatılması için kullanıcıların güncellemeyi geciktirmemesi öneriliyor.
İNTERNETTE GEZİNİRKEN DAHA GÜÇLÜ KORUMA
Safari'nin temelini oluşturan WebKit için de birden fazla düzeltme yayınlandı. Bu değişiklikler, zararlı hazırlanmış internet sayfalarının cihazdaki bilgilere ulaşmasını veya beklenmeyen kodlar çalıştırmasını zorlaştırıyor.
WebKit yalnızca Safari'de kullanılmıyor. iPhone'daki pek çok uygulama internet sayfalarını göstermek için aynı altyapıdan yararlanıyor. Bu nedenle yapılan düzeltmeler, tek bir uygulamadan çok daha geniş bir koruma sağlıyor.
WI-FI VE UYGULAMA İZİNLERİ DAHA GÜVENLİ
Güncelleme, kablosuz ağ bağlantılarında ortaya çıkabilecek bazı bellek hatalarını da gideriyor. Bu düzenleme özellikle kafe, havalimanı veya alışveriş merkezi gibi ortak Wi-Fi ağlarını kullananlar için önem taşıyor.
Uygulamaların kendilerine ayrılan alanın dışına çıkmasını engelleyen sandbox sistemi de güçlendirildi. Basitçe anlatmak gerekirse bu sistem, bir uygulamanın başka bir uygulamaya ait dosyalara veya bilgilere izinsiz ulaşmasını önleyen güvenlik duvarı gibi çalışıyor.
Rehber ve erişilebilirlik özelliklerinde yapılan düzeltmelerle kişisel bilgilerin izinsiz görüntülenmesi veya değiştirilmesi ihtimali de azaltıldı.
GÜNCELLEMEDEN ÖNCE KÜÇÜK BİR HAZIRLIK
GÜNCELLEME ÖNCESİ
- Kuruluma başlamadan önce cihazın şarj seviyesinin yeterli olması gerekiyor. Daha rahat bir güncelleme için telefonun şarja bağlanması ve Wi-Fi ağı kullanılması tercih edilebilir.
- Cihazda yeterli boş alan bulunması da önemli. Güncelleme görünmüyorsa kullanılmayan uygulamalar, indirilen videolar veya büyük dosyalar geçici olarak kaldırılabilir.
- Önemli fotoğraf ve belgelerin iCloud ya da bilgisayar üzerinden yedeklenmesi de olası sorunlara karşı ek güvence sağlar.
Güncellemeyi gece otomatik olarak kurmak da mümkün. Bunun için Yazılım Güncelleme ekranındaki otomatik güncelleme seçenekleri etkinleştirilebilir. Böylece iPhone şarja bağlı ve Wi-Fi ağına bağlıyken kurulum kendiliğinden tamamlanabilir.
iOS 26.6, büyük yeniliklerden çok güvenlik, kararlılık ve iOS 27'ye daha sorunsuz geçiş üzerine kurulu bir sürüm olarak öne çıkıyor. Uyumlu bir cihaz kullananların kişisel verilerini korumak ve en güncel güvenlik önlemlerinden yararlanmak için güncellemeyi yüklemesi önem taşıyor.
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