iOS 26.6 yayınlandı! Cihazınızdaki ciddi güvenlik açıklarını kapatarak yüksek koruma sağlayın

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 güncellemelerini yayınladı. Yeni sürüm, günlük kullanımda karşılaşılan hataları giderirken 75'ten fazla güvenlik sorununu kapatıyor. Ayrıca cihazın arama sistemi Spotlight'ı optimize ederek sonbaharda yayınlanması beklenen iOS 27 geçişine hazırlıyor. KISA ÖZET Apple, iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 güncellemelerini yayınladı.

Yeni sürümde 75'ten fazla güvenlik düzeltmesi bulunuyor.

Spotlight arama dizini, iOS 27 öncesinde optimize ediliyor.

GÖZLE GÖRÜLMEYEN AMA ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK iOS 26.6, büyük tasarım değişiklikleri veya dikkat çekici yeni özellikler getiren bir güncelleme değil. Apple bu kez cihazın arka planda daha güvenli ve daha düzenli çalışmasına odaklanıyor. Macworld'ün haberine göre güncelleme, Spotlight arama dizinini iOS 27 öncesinde optimize ediyor. Spotlight; uygulamaları, mesajları, fotoğrafları ve cihazda kayıtlı diğer içerikleri hızlıca bulmayı sağlayan sistem olarak biliniyor. Bu hazırlık sayesinde iOS 27 kurulduğunda cihazdaki içeriklerin yeniden taranması ve düzenlenmesi daha kısa sürebilir. Özellikle Spotlight ve Siri'nin kişisel içeriklere dayanan özelliklerinin daha hızlı kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor. IPHONE'UN GÜVENLİK KALKANI GÜÇLENİYOR Yeni sürümle birlikte işletim sisteminin farklı bölümlerinde tespit edilen çok sayıda açık kapatıldı. Apple'ın paylaştığı bilgilere göre güncellemede 75'ten fazla güvenlik düzeltmesi bulunuyor. Koruması güçlendirilen başlıca alanlar şöyle: Safari ve uygulamalardaki internet içeriklerini çalıştıran WebKit

İşletim sisteminin merkezinde bulunan çekirdek sistemi

Wi-Fi bağlantıları

Rehber ve erişilebilirlik özellikleri

Video işleme servisleri

Game Center ve uygulama güvenlik alanları Apple, bu açıkların gerçek saldırılarda kullanıldığına dair doğrulanmış bir bulgu paylaşmadı. Ancak olası risklerin önceden kapatılması için kullanıcıların güncellemeyi geciktirmemesi öneriliyor.