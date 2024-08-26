Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...

Son yıllarda dünyada giderek yaygınlaşan ve pek çok alanda kullanılan yapay zekanın gizlilik ihlali, etik sorunlar ve güvenlik tehlikesi gibi insanlığa yönelik birçok tehdidi de konuşulur oldu.

Özellikle yapay zeka ile yönetildikçe daha çok makineleşmenin kaçınılmaz olacağı düşünülüyor.