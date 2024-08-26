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Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger'ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...

Yapay zekanın giderek yaygınlaşması ve tehlikelerinin konuşulduğu bugünlerde The Economist, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Çin lideri Xi Jinping'in son görüşmesinin perde arkasını yazdı. Yapay zekanın felaketleri hakkında ilettiği bir takım bilgiler olduğunu öne süren The Economist, teknoloji alanında isim yapmış kişilerin “insanlara nükleer veya biyolojik silahlardan daha büyük bir varoluşsal tehdit” dediğini aktardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 15:46 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 15:50
Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...

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Son yıllarda dünyada giderek yaygınlaşan ve pek çok alanda kullanılan yapay zekanın gizlilik ihlali, etik sorunlar ve güvenlik tehlikesi gibi insanlığa yönelik birçok tehdidi de konuşulur oldu.

Özellikle yapay zeka ile yönetildikçe daha çok makineleşmenin kaçınılmaz olacağı düşünülüyor.

THE ECOMOMIST YAZDI: KISSINGER DİYALOGLARI
Konuyla ilgili dikkat çeken bir analiz yayınlayan The Economist, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın ölümünden hemen önce yaptığı Pekin ziyaretine dikkat çekti.

Kissinger'ın Çin lideri Xi Jinping'e yapay zekanın felaketleri hakkında ilettiği bir takım bilgiler olduğunu öne süren The Economist, o günden itibaren ABD ve Çin arasında gerçekleşen toplantıların "Kissinger Diyalogları" olarak adlandırıldığını yazdı.

Söz konusu toplantıların ana gündemi ise "Dünyanın yapay zeka tehlikesinden nasıl korunacağı".

Nitekim teknoloji dünyasında birçok kişi de yapay zekanın denetimsiz bırakıldığında insanlık için tehdit oluşturduğuna inanıyor.

NÜKLEER TEHDİT: YAPAY ZEKA
"Kıyametçiler" olarak adlandırılan bu kişiler yapay zekanın sıkı düzenlemelerle kontrol altına alınmasından yana.

The Economist'te yer alan analize göre bilgisayar bilimlerindeki ilerlemeler hakkında Turing ödülünü kazanan tek Çinli isim Andrew Chi-Chih Yao'nun yapay zeka hakkında "insanlara nükleer veya biyolojik silahlardan daha büyük bir varoluşsal tehdit" dediğini aktardı.

Yapay zekanın tehlikesinin farkında olan Çin'in başkenti Pekin'de geçtiğimiz mart ayında toplanan uluslararası bir uzmanlar paneli, araştırmacılara güç arayan veya kendini kopyalama ya da aldatma belirtileri gösteren modelleri devre dışı bırakmaları çağrısında bulundu.

HÜKÜMETTE İKİ FARKLI GÖRÜŞ
Teknolojiye nasıl yaklaşılacağı konusundaki tartışmalar, Çin hükümetinde de bir yetki savaşına yol açtı. Sanayi bakanlığı, araştırmacılara modelleri insanlara yönelik tehditler açısından test etmelerini söyleyerek güvenlik endişelerine dikkat çekti. Ancak Çin'in güvenlik yetkililerinin çoğu, Amerika'nın gerisinde kalmayı daha büyük bir risk olarak görüyor. Bilim bakanlığı ve devletin ekonomik planlamacıları da daha hızlı gelişmeden yana. Bu yıl için planlanan ulusal yapay zeka yasası, son aylarda bu anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetin çalışma gündeminden sessizce çıkarıldı.

ÇİN LİDERİ NE DÜŞÜNÜYOR?
Peki Çin Lideri Xi ne düşünüyor? Xi, yapay zekayı tehlike olarak görenlerin endişelerini ciddiye aldığına dair en net sinyali verdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan parti merkez komitesi toplantısından çıkan resmi raporda, yapay zeka riskleri biyolojik tehlikeler ve doğal felaketler gibi diğer büyük endişelerle birlikte listelendi. İlk kez, teknolojinin insanları tehlikeye atma potansiyeline bir atıfta bulunan Xi, yapay zekanın güvenliğinin izlenmesi çağrısında bulundu.

YAPAY ZEKANIN FİKİR BABASININ İSTİFASINDA ŞOK SÖZLER
Yapay zekanın tehlikesinin artık alenen konuşulurken fikir babası Geoffret Hinton'un istifa ederken "yapay zeka alanında çalışmaktan üzüntü duyduğunu" söylemesi tehlikeye karşı bir uyarı mıydı?

PEKİ YAPAY ZEKA HANGİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR?
Bir zamanlar herkesin "üstün teknoloji" olarak nitelendirdiği yapay zeka insanlığa şu sorunlara yol açabilir:

* Kişisel verilerin gizliliği, siber güvenlik ve etik sorunlara yol açabilir.

* Yapay Zeka Güvenlik Merkezi gibi kuruluşlar, yapay zekanın yanıltıcı bilgiler yayarak toplumun istikrarını bozabileceği veya makinelerin insan üstü zekaya ulaşarak insanlığın sonunu getirebileceği risklerine dikkat çekiyorlar.

* Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte birçok iş kolunda insan gücüne talep azalabilir bu da işsizliğe yol açabilir.

* Karar verme süreçlerinde kullanıldığında, yapay zekanın hatalı kararlar alması, özellikle sağlık, güvenlik ve adalet sistemleri gibi kritik alanlarda ciddi sonuçlara yol açabilir.

* Yapay zeka otomatik silahlar, siber saldırılar ve propaganda kampanyaları gibi kötü amaçlar için etkin bir şekilde kullanılabilir.

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