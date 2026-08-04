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Discord çöktü mü? 4 Ağustos sesli kanal ve mesajlaşma sorununda son durum

Popüler iletişim platformu Discord’da 4 Ağustos Salı günü yaşanan erişim aksaklığı, özellikle sesli kanallara bağlanmak isteyen kullanıcıları olumsuz etkiledi. Bildirimlerin %59'unun sesli aramalara odaklandığı kesinti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun kaynağını tespit etmeye yönelik ilk çözüm adımları dikkat çekiyor.

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Discord çöktü mü? 4 Ağustos sesli kanal ve mesajlaşma sorununda son durum

Discord'a erişimde sorun yaşadığını belirten kullanıcılar, 4 Ağustos Salı günü özellikle sesli görüşmelerde problem yaşandığını bildirdi. Mesaj gönderme ve uygulamayı açma konusunda da aksaklıklar raporlanırken, Discord'un tamamen çöktüğüne ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

EN FAZLA SORUN SESLİ ARAMALARDA YAŞANDI

Kullanıcı raporlarını derleyen kesinti takip sayfasındaki verilere göre bildirimlerin büyük bölümü sesli görüşmelerle ilgili oldu.

Kullanıcı raporlarının dağılımı
Sesli aramalar%59
Mesajlaşma%25
Uygulama%12

Bu dağılım, sorunun tüm kullanıcılarda aynı şekilde görülmediğini ortaya koyuyor. Bazı kullanıcılar Discord'a giriş yapabilirken, ses kanallarına bağlanma veya mesaj gönderme sırasında hata yaşayabiliyor.

Discord çöktü mü? 4 Ağustos sesli kanal ve mesajlaşma sorununda son durum-2

DİSCORD NEDEN AÇILMIYOR?

Mevcut resmi açıklama, sorunun yalnızca kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanmadığını gösteriyor. Discord tarafında yaşanan teknik problem doğrudan mesajları ve bazı ek hizmetleri etkiliyor.

Uygulamayı yeniden başlatmak veya web sürümünü denemek geçici olarak işe yarayabilir. Ancak Discord kaynaklı genel problem tamamen giderilmeden bazı özelliklerde aksaklık yaşanmaya devam edebilir.

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