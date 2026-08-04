Discord çöktü mü? 4 Ağustos sesli kanal ve mesajlaşma sorununda son durum

Discord'a erişimde sorun yaşadığını belirten kullanıcılar, 4 Ağustos Salı günü özellikle sesli görüşmelerde problem yaşandığını bildirdi. Mesaj gönderme ve uygulamayı açma konusunda da aksaklıklar raporlanırken, Discord'un tamamen çöktüğüne ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

EN FAZLA SORUN SESLİ ARAMALARDA YAŞANDI

Kullanıcı raporlarını derleyen kesinti takip sayfasındaki verilere göre bildirimlerin büyük bölümü sesli görüşmelerle ilgili oldu.

Kullanıcı raporlarının dağılımı Sesli aramalar%59 Mesajlaşma%25 Uygulama%12

Bu dağılım, sorunun tüm kullanıcılarda aynı şekilde görülmediğini ortaya koyuyor. Bazı kullanıcılar Discord'a giriş yapabilirken, ses kanallarına bağlanma veya mesaj gönderme sırasında hata yaşayabiliyor.