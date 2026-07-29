Geliştirme sürecinde Microsoft Discovery platformu ve ʺAgentic AIʺ olarak adlandırılan yapay zeka ajanları kullanıldı.(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

KÜBİTLERİN ÖMRÜ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Bu malzeme değişikliği, topolojik aralığı önceki nesle göre iki kattan fazla artırarak kübitleri çevresel gürültü ve hatalara karşı daha dayanıklı hale getirdi.

Sonuç olarak ortalama kübit ömrü 20 saniyenin üzerine çıktı; bazı ölçümlerde kuantum durumu bir dakikaya kadar korunabildi. Microsoft bu farkı, "Her gün şarj edilen bir telefon ile birkaç yılda bir şarj gerektiren bir telefon arasındaki fark" benzetmesiyle özetliyor.

Üretim tarafında ise önemli bir mühendislik engeli aşıldı: kurşun, suda çözünebilen bir malzeme olduğu için standart üretim süreçlerinde kolayca akıp gidebiliyor.

Microsoft, bu sorunu çözecek özel bir üretim protokolü geliştirdiğini açıkladı. Bu da diğer üreticilerin bugüne kadar kurşun tabanlı süperiletkenlerden kaçınmasının nedenini ortaya koyuyor.