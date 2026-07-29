Microsoft'tan kritik üretim hamlesi! Majorana 2 kuantum çipi tanıtıldı
Microsoft, 2 Haziran 2026’da Build etkinliğinde ikinci nesil topolojik kuantum çipi Majorana 2’yi tanıttı. Şirket, çipteki kübitlerin önceki nesle göre bin kat daha güvenilir çalıştığını duyururken, ticari olarak faydalı kuantum bilgisayar hedefini de 2029’a çekti.
Kuantum ciplerindeki ilerleme gerçekleşirse, kuantum bilgi işlemin bugün laboratuvar deneyi seviyesinde kalan pek çok kullanım alanı, gerçek dünya uygulamalarına yaklaşabilir.
Majorana 1'de kullanılan alüminyum tabanlı süperiletken yapı, Majorana 2'de yerini kurşuna bıraktı. Yarı iletken aktif bölgede de indiyum arsenit ve indiyum arsenit-antimonit kombinasyonu kullanılıyor.
KÜBİTLERİN ÖMRÜ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI
Bu malzeme değişikliği, topolojik aralığı önceki nesle göre iki kattan fazla artırarak kübitleri çevresel gürültü ve hatalara karşı daha dayanıklı hale getirdi.
Sonuç olarak ortalama kübit ömrü 20 saniyenin üzerine çıktı; bazı ölçümlerde kuantum durumu bir dakikaya kadar korunabildi. Microsoft bu farkı, "Her gün şarj edilen bir telefon ile birkaç yılda bir şarj gerektiren bir telefon arasındaki fark" benzetmesiyle özetliyor.
Üretim tarafında ise önemli bir mühendislik engeli aşıldı: kurşun, suda çözünebilen bir malzeme olduğu için standart üretim süreçlerinde kolayca akıp gidebiliyor.
Microsoft, bu sorunu çözecek özel bir üretim protokolü geliştirdiğini açıkladı. Bu da diğer üreticilerin bugüne kadar kurşun tabanlı süperiletkenlerden kaçınmasının nedenini ortaya koyuyor.
GELİŞTİRMEDE YAPAY ZEKA KULLANILDI
Geliştirme sürecinde Microsoft Discovery platformu ve "Agentic AI" olarak adlandırılan yapay zeka ajanları kullanıldı.
Şirket, yıllara yayılan araştırma verilerinin bu ajanlarla yeniden analiz edildiğini ve farklı disiplinlerden gelen verilerin, tek bir araştırmacının manuel olarak fark edemeyeceği korelasyonlarla değerlendirildiğini belirtti.
Microsoft, kararlılığı artan kübitlerin moleküler etkileşimleri ve kimyasal reaksiyonları çok daha yüksek doğrulukla simüle edebileceğini öngörüyor.