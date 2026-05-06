Meta ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD), gençlerin çevrimiçi güvenliğini güçlendirmeye yönelik "Benim Dijital Dünyam" programını Ankara'da düzenlenen Gençlerin Çevrim İçi Güvenliği Zirvesi'nde kamuoyuyla buluşturdu.
Meta'nın küresel dijital okuryazarlık birikimini Türkiye Bilişim Derneği'nin yerel uzmanlığıyla harmanlayan program, Türkiye genelinde en az 5 bin kişiye yüz yüze eğitim ulaştırmayı ve tüm içerikleri Türkçe sunan kapsamlı bir çevrimiçi portal aracılığıyla daha geniş kitlelere rehberlik etmeyi hedefliyor.
ÇOK KATMANLI YAKLAŞIM
Zirvede açılış konuşmasını yapan Meta Global Güvenlik Başkanı Antigone Davis, gençleri dijital ortamda korumanın yaş doğrulamadan içerik kısıtlamalarına uzanan çok katmanlı bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizdi. Davis, teknolojinin bir gelişim aracı olmayı sürdürebilmesi için eğitim ve korumanın birlikte yürümesi gerektiğini vurgulayarak bu hedefe ancak teknolojiyi, net standartları ve farkındalık programlarını bir araya getiren ortak bir çabayla ulaşılabileceğini ifade etti.
KALICI KÜLTÜRE DÖNÜŞMELİ
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat ise programın toplumsal sorumluluğun somut bir yansıması olduğunu belirterek, yalnızca önlemler almanın yeterli olmayacağına dikkat çekti. Altınsaat'a göre asıl amaç, dijital güvenlik farkındalığını hem gençler hem de ebeveynler için kalıcı bir kültüre dönüştürmek.
Benim Dijital Dünyam, teorik bilginin ötesine geçerek gençlerin günlük dijital yaşamlarında doğrudan kullanabilecekleri pratik güvenlik araçları ve çözümler sunmayı da amaçlıyor.