Merak ettiğimizi ararken dijital iz bırakıyoruz

Evet, Google'ın arama trendleri, bireylerin ve toplumların dijital ortamdaki ilgi alanlarını ve önceliklerini yansıtarak bir dijital ayak izi oluşturuyor. Bu iz, yaşadığımız yılın toplumsal, kültürel ve ekonomik bağlamda nasıl şekillendiğini anlamamıza olanak tanıyor. Yılın arama trendleri merak ettiklerimizi, kaybettiklerimizi, öğrenmek istediklerimizi ve yaşadıklarımızı gözler önüne serdi. 2024 yılında Türkiye'de yılın arama trendlerine "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" damga vurdu.

SPOR ETKİNLİKLERİ İLK SIRADA

Google, 2024 yılına veda etmeye yaklaştığımız bugünlerde, her yıl olduğu gibi dünya çapında ve ülkeler bazında yılın öne çıkan popüler aramalarını yayınladı. Bu yılın global Arama Trendleri'nde en popüler arama ise Amerika kıtasının en büyük futbol turnuvası "Copa America" oldu. Türkiye'nin 2024 Yılının Arama Trendleri listelerinde "EURO 2024" dikkat çekerken, tüm ülkeyi derinden etkileyen "Narin Güran" ile ilgili aramalar da listede yer aldı. Türkiye'ye transfer olan dünya çapındaki futbolculardan yurt dışında ülkemizi temsil eden futbolculara ve herkesi ekranları başına kilitleyen olimpiyat aramalarına kadar pek çok arama da spor dünyasının yılın arama trendlerine damga vurduğunu gösterdi. TARİF DE SORDUK

Futbolcular arasında "Osimhen", "Merih Demiral" ve "Ferdi Kadıoğlu" en çok merak edilen isimler arasındaydı. Türkiye'nin EURO 2024 performansı, futbol coşkusunu zirveye taşıdı. Ayrıca, "Olimpiyatlar" araması, kullanıcıların bu global spor etkinliğine olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılı tarif aramalarına da ev sahipliği yaptı. Tarif aramalarında kullanıcıların yaratıcı ve farklı lezzetlere yöneldiği görüldü. "Dubai Çikolatası", "Palamut" ve "Soğuk Kahve" tarifleri en çok arananlar arasında yer aldı.

LİSTE ÜLKE GÜNDEMINE IŞIK TUTTU

Türkiye'nin 2024 arama trendleri, "aramalar", "isimler", "kaybettiklerimiz", "diziler", "tarifler", "şarkı sözleri" ve "oyuncular" başlıkları altında toplandı. Türkiye'nin son bir yıl içerisindeki gündemini gözler önüne seren listelerde "aramalar" kategorisinde bu yıl ilk üç sırayı "Euro 2024", "Narin" ve "Türkiye Maçı" paylaştı. Dünyaca ünlü futbolcu Osimhen'in Galatasaray'a transferinin 4'üncü sırada kendisine yer bulduğu aramalar listesinde, tüm dünyada merakla ve heyecanla izlenen "olimpiyat" coşkusu, 2024 yerel seçim sonuçları ve "maymun çiçeği" virüsü gibi aramalar listede yer aldı.



İŞTE TRENDLER

Türkiye'de 2024 yılı arama trendleri şöyle sıralandı:

Euro 2024

Narin

Türkiye Maçı

Osimhen

Olimpiyatlar

Maymun Çiçeği

Seçim Sonuçları

İstanbul İftar Saati

Merih Demiral

Tusaş