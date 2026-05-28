Matematikte yapay zeka devrimi: OpenAI 80 yıllık problemi nasıl çözdü?

Google DeepMind ekibi de Erdős'ün açık bıraktığı dokuz problemi çözmek için kendi modellerini kullandığını duyurdu.

OpenAI'ın modeli, 'Planar unit distance problem' için kare ızgaradan daha verimli nokta düzenlerinin var olabileceğini gösterdi.

Sciencealert'te yer alan habere göre, ortaya çıkan sonuç yalnızca teknik bir başarı olarak değil yapay zekanın bilimsel araştırmalardaki rolünü değiştirebilecek bir kırılma anı olarak değerlendiriliyor.

OpenAI, geliştirdiği deneysel yapay zeka modellerinden birinin, Macar matematikçi Paul Erdős'ün 1946'da ortaya attığı ünlü bir matematik varsayımına karşı örnek bulduğunu açıkladı. Yaklaşık 80 yıldır çözülemeyen problem, matematik çevrelerinde uzun süredir "ulaşılamaz klasiklerden biri" olarak görülüyordu.

Yapay zeka artık yalnızca metin yazmıyor ya da görsel üretmiyor. Bu kez doğrudan matematik tarihine geçti.

Ancak OpenAI'ın geliştirdiği model, bu sezginin her durumda doğru olmadığını ortaya koydu.

Paul Erdős de bu yaklaşımın belirli sınırların ötesine geçemeyeceğini savunuyordu.

Matematikçiler onlarca yıl boyunca en verimli dizilimin kare ızgara benzeri yapılar olduğunu düşündü. Çünkü düzenli dizilimler, çok sayıda eşit uzaklıklı nokta üretmeye doğal olarak elverişliydi.

Sonsuz büyüklükte bir düzlem üzerine yerleştirilen noktalar arasında, tam birim uzaklıkta bulunan en fazla kaç nokta çifti oluşturulabilir?

Matematikçilerin yıllardır doğru kabul ettiği yaklaşım, yapay zekanın bulduğu yeni örnekle sarsıldı.

YAPAY ZEKA FARKLI BİR YOL BULDU

Yeni çalışma, cebirsel sayı teorisi alanındaki bazı teknik yöntemleri kullanarak, kare ızgaradan daha verimli nokta düzenlerinin var olabileceğini gösterdi.

Üstelik bu yalnızca tekil bir örnek değil. Araştırmaya göre bu üstün düzenler, sonsuz sayıda farklı durum için geçerli olabiliyor.

Kanadalı matematikçi Daniel Litt, sonucu "kendi başına gerçekten ilginç bulduğu ilk otonom yapay zeka üretimi matematik sonucu" olarak tanımladı.

Bir başka dikkat çeken nokta ise kullanılan sistemin yalnızca matematik için tasarlanmış özel bir model olmaması. OpenAI'ın genel amaçlı yapay zekâ modeli, problem üzerinde insan müdahalesi olmadan çalıştı.