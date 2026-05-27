ABD’de gizli belgeler sızdı: Yapay zeka karşıtı protestocular neden veri merkezlerine yürüyor?

ABD federal istihbarat birimleri ve iç güvenlik ajansları, yapay zekaya ve veri merkezlerine yönelik eleştirileri " aşırılık tehdidi " olarak sınıflandırmaya başladı. WIRED'ın elde ettiği binlerce sayfalık gizli belge, barışçıl protestocuların ve teknoloji eleştirmenlerinin artık gözetim kapsamına alındığını ortaya koyuyor.

NAACP Hukuk Savunma Fonu'ndan Spencer Reynolds konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu raporlar, protestoyu ya da güçlü bir görüş sahibi olmayı şiddete zemin hazırlama olarak tanımlayan uzun bir geleneğin parçası. Şüpheli faaliyet raporları son derece güvenilmez; muğlak ya da masum davranışları kapsıyor ve yetersiz standartlarla hazırlanıyor."

Belgelerde dikkat çeken bir diğer nokta, Kuzey Virginia Bölgesel İstihbarat Merkezi'nin " şüpheli faaliyet " olarak nitelendirdiği eylemler listesi. Bu liste arasında şunlar yer alıyor:

Trump'ın terörle mücadele danışmanı Sebastian Gorka, Mayıs 2026'da yayımladığı strateji belgesinde sol kanatlı aşırılıkçıları ülkenin üç temel iç güvenlik tehdidinden biri olarak tanımladı.

Bu tanım; veri merkezi protestocularını, yapay zeka endişesi taşıyan araştırmacıları ve hatta çevrimiçi teknoloji eleştirmenlerini aynı çatı altında topluyor.

Yapay zeka karşıtı gösteriler, ABD’de yeni “aşırılık” tartışmasını gündeme taşıdı.

VERİ MERKEZİ TOPLANTILARI DA GÖZETİM ALTINDA

Belgeler yalnızca dijital ortamı değil, fiziksel toplantıları da kapsıyor. Kuzey Virginia merkezi; Arlington County bütçe toplantısı ve Fairfax County Okul Kurulu toplantısı gibi yerel sivil etkinlikleri raporladı.

ABD genelinde yalnızca 42 eyalette, yüzlerce topluluk veri merkezi inşaatlarını engellemeye çalışıyor. Söz konusu eyaletlerin bir kısmında polis, eleştiri dile getiren konuşmacıları daha söz almadan toplantı salonlarından çıkardı.

BARIŞÇIL BİR VİDEO BİLE "TEHDİT" SAYILDI

Belgelerdeki en çarpıcı örnek, Nisan 2025'te özel istihbarat firması SITE Intelligence tarafından yayılan bir raporda yer alıyor. Rapor, Georgia'da bir veri merkezinin çevreye etkisini anlatan ve yayıncısı More Perfect Union olan bir videoyu "tehdit unsuru" olarak işaretledi. Videoda herhangi bir şiddet çağrısı bulunmuyordu.

UZMANLAR UYARIYOR: SINIR TEHLİKELİ BİÇİMDE GENİŞ

Teknoloji karşıtı aşırılık konusunda uluslararası alanda tanınan bir isim olan araştırmacı Mauro Lubrano, gerçek şiddet tehditlerinin varlığını kabul ederken konuya dikkatli yaklaşılması gerektiğini vurguladı: "Teknoloji karşıtı şiddet kabul edilemez; ancak bu durum yapay zeka ve yeni teknolojilere yönelik eleştirileri susturmak için bir araç haline getirilmemeli."

Reynolds ise tarihin benzer örneklerine dikkat çekti: "İnsanlar daha iyi bir gelecek için örgütlenmeye devam ettikçe, Black Lives Matter, Occupy Wall Street ve çevre hareketlerinde gördüğümüz gibi bu muhalefetin de gözetim altına alınması ve suç kapsamına sokulması kaçınılmaz görünüyor."

