Lojistik pazarında Türkiye’nin payını dijitalleşme artıracak

Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji, lojistik sektöründe büyük bir dönüşümü tetikliyor. Dijitalleşme ve yenilikçi teknolojiler, lojistik firmalarının operasyonel verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini yükseltmek için önemli fırsatlar sunuyor.

Bu bağlamda, lojistik sektöründeki dijital dönüşüm, sadece teknoloji kullanımını değil, aynı zamanda tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel stratejileri nasıl şekillendirdiğimizi anlamamızı sağlıyor. Yeni nesil teknolojiler lojistik sektöründeki dönüşümü hızlandırıyor. Ekonomik büyümenin arkasındaki en önemli etkilerden birini lojistik sektörü oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre küresel lojistik pazarının 2027 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 4.7 büyüyerek 6.55 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

Bu büyümenin arkasında otomasyon, robotik süreçler, blockchain ve yapay zeka gibi teknolojik yenilikler yer alıyor. Bu teknolojiler, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik operasyonlarını optimize ederek operasyonel verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor ve müşteri memnuniyetini iyileştiriyor. Dijital lojistik çözümlerini benimseyen şirketler, kısa vadede yüzde 10-20 arasında performans artışı gözlemlerken, bu oran uzun vadede yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. Ayrıca, dijitalleşme yoluyla şirketler, finansal riskleri yüzde 60 azaltabiliyor. Sürdürülebilir lojistik uygulamalarına geçiş yapan firmalar, müşteri tercihleri doğrultusunda değer kazanarak şirket değerlerini yüzde 20 artırabiliyor. E-ticaretin hızla büyümesi de lojistik talebini artırarak daha hızlı ve verimli teslimat süreçlerine olan ihtiyacı tetikliyor.

DİJİTAL DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Operasyonel olarak, otomatik yönlendirme araçları (AGV) ve dijital depo yönetim sistemleri yaygın hale gelmişken, dijital ikizler ve akıllı raflar gibi ileri teknolojiler de giderek daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Ayrıca, sıfır veya düşük emisyonlu araçların lojistik sektöründe benimsenmesi, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hem düzenleyici standartlara uyum sağlıyor hem de müşterilerin daha çevreci lojistik taleplerini karşılıyor. Entegre lojistik hizmetleri sağlayan Lanes Lojistik'in Operasyon Direktörü Ali Demircan, lojistik sektörüne yön veren dijital dönüşüm uygulamalarını şöyle değerlendirdi:

'MEMNUNİYETİ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR'

"Lojistik şirketleri, depo işlemlerinde ve malzeme taşıma süreçlerinde robotik sistemleri aktif olarak kullanmaya başladı. Otomatik paketleme, yükleme/boşaltma ve stok düzenleme işlemleri, insan müdahalesini en aza indirgeyerek operasyonel verimliliği artırıyor. Bu teknolojiler, özellikle yoğun iş temposu ve sürekli değişen talepler altında çalışan lojistik şirketleri için büyük avantajlar sağlıyor. Robotlar, hassas ve tekrarlı görevleri hızlı ve hatasız bir şekilde yerine getirerek zaman ve iş gücü tasarrufu sunuyor. Ayrıca operasyonel süreçlerdeki tutarlılığı artırarak müşteri memnuniyetini ve lojistik operasyonların genel verimliliğini büyütüyor."



BLOCKCHAIN TABANLI TRANSPARAN TEDARİK ZİNCİRİ

Blockchain teknolojisi, lojistikte tedarik zinciri yönetiminde şeffaflığı ve güvenilirliği artırarak önemli bir rol oynuyor. Bu teknoloji, ürünlerin kaynağından nihai kullanıcıya kadar olan takibini sağlayarak tedarik zinciri süreçlerini hızlandırıyor ve güvenilirliği artırıyor. Blockchainin dağıtık yapısı sayesinde, verilerin değiştirilmesi veya manipüle edilmesi zorlaşıyor, bu da bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlama konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede lojistik firmaları malzemelerin ve ürünlerin her adımını güvenle izleyebilir ve müşterilere daha hızlı, güvenilir hizmet sunabilir. Lojistik firmaları, personel eğitimleri ve operasyonel bakım süreçlerinde artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinden faydalanıyor. AR, çalışanların eğitim kalitesini artırırken, bakım süreçlerinde de sorun gidermeyi ve ekipman performansını iyileştirmeye yardımcı oluyor.