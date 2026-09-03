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Küresel yapay zeka kesintisi: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok neden çöktü, hangi yapay zekalar hala çalışıyor?

ChatGPT, Claude, Gemini ve Grok’ta dünya genelinde erişim ve yanıt sorunları yaşandı. Downdetector verileri kesintiyi ortaya koyarken, resmi kayıtlara göre ortak neden henüz doğrulanmadı.

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Küresel yapay zeka kesintisi: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok neden çöktü, hangi yapay zekalar hala çalışıyor?

3 Eylül 2026 Perşembe günü ChatGPT, Claude, Gemini ve Grok kullanıcıları dünyanın farklı bölgelerinde erişim, yanıt üretme ve uygulama sorunları bildirdi.

Downdetector verilerindeki artış, dört platformda aynı gün geniş çaplı bir aksaklık yaşandığını gösterirken, resmi kayıtlar bunun tek bir ortak arızadan kaynaklandığını henüz doğrulamıyor.

Küresel yapay zeka kesintisi: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok neden çöktü, hangi yapay zekalar hala çalışıyor?-2

DOWNDETECTOR VERİLERİ DURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Kesinti raporlarına göre platform bazında en çok bildirilen sorunlar şöyle:

Küresel yapay zeka kesintisi: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok neden çöktü, hangi yapay zekalar hala çalışıyor?-3

ChatGPT:

  • ChatGPT ana hizmeti: %74
  • Codex: %11
  • Mobil uygulama: %9
ChatGPT çöktü mü?

Claude (Anthropic):

  • Claude Code: %53
  • Claude Chat: %26
  • Claude API: %15

Küresel yapay zeka kesintisi: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok neden çöktü, hangi yapay zekalar hala çalışıyor?-4

Google Gemini:

  • Mobil uygulama: %52
  • Gecikme / Donma: %21
  • Yapay zeka içerik üretimi: %19

Grok (xAI):

  • Mobil uygulama: %50
  • Yapay zeka içerik üretimi: %30

Küresel yapay zeka kesintisi: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok neden çöktü, hangi yapay zekalar hala çalışıyor?-3

RESMİ DURUM SAYFALARI FARKLI TABLOYU GÖSTERİYOR

ChatGPT ve Codex: OpenAI'nin resmi durum sayfası, ChatGPT ve Codex'te artan hata oranlarının incelendiğini bildiriyor. Şirket ayrıca kullanıcı deneyiminin abonelik türüne, kullanılan modele ve API özelliklerine göre değişebileceğini belirtiyor.

Claude: Anthropic'in durum sayfasında Mythos/Fable 5.1, Mythos/Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 ve Opus 4.6 modellerinde yüksek hata oranları listeleniyor. Anthropic, sorunun nedenini belirlediğini ve düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı.

Grok: xAI'nin resmi durum sayfası, Grok'un web, iOS, Android, X ve bazı API hizmetlerinde kesinti kaydı gösteriyor. Avrupa'daki bazı API uçları ise kullanılabilir durumda görünüyor. Bu tablo, sorunun tüm bölgelerde ve tüm bileşenlerde aynı düzeyde yaşanmadığını ortaya koyuyor.

Gemini: Google'ın kamuya açık durum geçmişinde 3 Eylül'e ilişkin ayrıntılı bir Gemini olayı yer almıyor. Buna karşılık kullanıcı bildirimlerini izleyen servisler, Gemini'de aynı gün yaklaşık iki saatlik bir sorun kaydetti.

Küresel yapay zeka kesintisi: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok neden çöktü, hangi yapay zekalar hala çalışıyor?-4

ORTAK NEDEN HENÜZ DOĞRULANMADI

Dört platforma ilişkin kullanıcı bildirimleri aynı zaman aralığında yoğunlaşsa da sağlayıcıların resmi açıklamalarında ortak bir arıza nedeni açıklanmış değil. Cloudflare'ın resmi durum sayfasında bazı bölgesel ve ürün bazlı sorunlar listeleniyor. Ancak bu olayların ChatGPT, Claude, Gemini veya Grok kesintisine neden olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Cloudflare'ı kesintinin kesin nedeni olarak göstermek için şu aşamada yeterli doğrulama yok.

BAZI ALTERNATİF YAPAY ZEKA SERVİSLERİ ÇALIŞIYOR

Haber hazırlanırken DeepSeek, Perplexity ve Mistral resmi durum sayfalarında sistemlerini çalışır durumda gösterdi. Ancak hizmet durumu bölgeye, kullanıcı hesabına ve kullanılan özelliğe göre değişebileceği için bu servislerde de tüm kullanıcılar için kesintisiz erişim garantisi bulunmuyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

OpenAI'nin incelemesi ve Anthropic'in düzeltme çalışması sürerken, xAI'nin durum sayfasında Grok'un birden fazla bileşeni için kesinti kaydı yer alıyor. Kesintinin tüm kullanıcılar için ne zaman tamamen sona ereceği henüz netleşmedi. Resmi durum sayfalarında yayımlanacak yeni güncellemeler, olayın kapsamını ve nedenini daha açık hale getirecek.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi ve Downdetector'a aittir.)

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