ChatGPT çöktü mü? Downdetector ani kesintiden binlerce kullanıcının etkilendiği doğruladı
Dünya genelinde ve Türkiye'de en çok kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT çöktü mü? Downdetector verilerine göre saniyeler içerisinde yüzlerce kullanıcı ani kesintiden etkilendi.
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OpenAI'nin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, 3 Eylül saat 18:00 itibariyle büyük bir kesinti yaşadı.Küresel yapay zeka kesintisi!
Edinilen bilgilere göre, kesinti özellikle kurumsal hesap kullanan aboneleri etkiledi. Kullanıcılar sohbet geçmişlerini görememekten, yeni mesaj gönderememeye kadar pek çok sorunla karşılaştı.
EN ÇOK HANGİ HİZMET ETKİLENDİ?
Kesinti anında kullanıcı şikayetlerini anlık olarak haritalayan platform Downdetector verilerine göre, bildirilen sorunların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- %75 ChatGPT – Ana hizmette tam erişim kaybı
- %17 Website – Web arayüzünde yavaşlama ve bağlantı sorunları
- %8 Codex – Geliştirici API'sinde kısmi aksaklıklar
Bu oranlar, sorunun büyük ölçüde kullanıcı tarafındaki deneyimi doğrudan etkilediğini gösterdi.
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji