ChatGPT çöktü mü? Downdetector ani kesintiden binlerce kullanıcının etkilendiği doğruladı

OpenAI'nin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, 3 Eylül saat 18:00 itibariyle büyük bir kesinti yaşadı.

Küresel yapay zeka kesintisi!

Edinilen bilgilere göre, kesinti özellikle kurumsal hesap kullanan aboneleri etkiledi. Kullanıcılar sohbet geçmişlerini görememekten, yeni mesaj gönderememeye kadar pek çok sorunla karşılaştı.