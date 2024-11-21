Kuantum bilgisayar nedir, özellikleri neler? Türkiye’de ilk: Kuantum bilgisayar nasıl çalışıyor, nerelerde kullanılacak?

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ( TOBB ETÜ ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, yarın düzenlenecek törenle tanıtılarak hizmete açılacak. Bu gelişme, Türkiye'yi kuantum teknolojileri ekosisteminde lider ülkelerden biri haline getirme yolunda kritik bir adım olarak görülüyor.

TOBB ETÜ , 2010 yılından bu yana kuantum teknolojileri üzerinde yoğun çalışmalar yürütüyor. Üniversite, Türkiye'nin bu alanda uluslararası arenada rekabetçi bir konuma ulaşması için büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen kuantum bilgisayar, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

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Tanıtım törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay gibi önemli isimlerin katılması bekleniyor. Törende bilgisayarın özellikleri ve ismi kamuoyuyla paylaşılacak.

Kuantum Teknolojilerinde Yeni Dönem

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak bilgiyi "bit" yerine "kubit" adı verilen birimler aracılığıyla işliyor. Kubitlerin birden fazla durumu aynı anda temsil edebilmesi, bu bilgisayarların hesaplama gücünü milyonlarca kat artırmasını sağlıyor. TOBB ETÜ'nün geliştirdiği kuantum bilgisayar veri güvenliğinden savunma sanayisine kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek.

Bu bilgisayarın Türkiye'nin bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor. Özellikle yapay zeka, kriptografi, iklim modelleme ve ileri malzeme bilimi gibi alanlarda çığır açıcı gelişmelere imza atılabileceği belirtiliyor.

Teknolojik Bağımsızlık İçin Önemli Bir Adım

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, sürekli geliştirmeye açık bir altyapıyla tasarlandı. Bu, sadece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel kuantum teknolojileri ekosisteminde liderlik etme hedefini de destekleyecek.