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Kuantum bilgisayar nedir, özellikleri neler? Türkiye'de ilk: Kuantum bilgisayar nasıl çalışıyor, nerelerde kullanılacak?

TOBB ETÜ, 2010 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmaların sonucu olarak Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarını geliştirdi. Bugün düzenlenecek tanıtım töreniyle faaliyete geçecek bu öncü teknoloji veri güvenliğinden yapay zekaya, savunma sanayisinden simülasyonlara kadar pek çok alanda çığır açacak. Gençleri kuantum teknolojileri alanında eğiterek yerli inovasyonu destekleyecek proje ülkenin uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:07 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:21
Kuantum bilgisayar nedir, özellikleri neler? Türkiye’de ilk: Kuantum bilgisayar nasıl çalışıyor, nerelerde kullanılacak?

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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, yarın düzenlenecek törenle tanıtılarak hizmete açılacak. Bu gelişme, Türkiye'yi kuantum teknolojileri ekosisteminde lider ülkelerden biri haline getirme yolunda kritik bir adım olarak görülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

14 Yıllık Çalışmaların Zirvesi

TOBB ETÜ, 2010 yılından bu yana kuantum teknolojileri üzerinde yoğun çalışmalar yürütüyor. Üniversite, Türkiye'nin bu alanda uluslararası arenada rekabetçi bir konuma ulaşması için büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen kuantum bilgisayar, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tanıtım törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay gibi önemli isimlerin katılması bekleniyor. Törende bilgisayarın özellikleri ve ismi kamuoyuyla paylaşılacak.

Kuantum Teknolojilerinde Yeni Dönem

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak bilgiyi "bit" yerine "kubit" adı verilen birimler aracılığıyla işliyor. Kubitlerin birden fazla durumu aynı anda temsil edebilmesi, bu bilgisayarların hesaplama gücünü milyonlarca kat artırmasını sağlıyor. TOBB ETÜ'nün geliştirdiği kuantum bilgisayar veri güvenliğinden savunma sanayisine kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek.

Bu bilgisayarın Türkiye'nin bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor. Özellikle yapay zeka, kriptografi, iklim modelleme ve ileri malzeme bilimi gibi alanlarda çığır açıcı gelişmelere imza atılabileceği belirtiliyor.

Teknolojik Bağımsızlık İçin Önemli Bir Adım

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, sürekli geliştirmeye açık bir altyapıyla tasarlandı. Bu, sadece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel kuantum teknolojileri ekosisteminde liderlik etme hedefini de destekleyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TOBB ETÜ'nün "Kuantum Ekosistemi" projesi kapsamında, yerli donanım ve yazılım geliştirilmesi teşvik edilecek. Bu girişim, genç araştırmacılara ve girişimcilere yeni fırsatlar sunarak Türkiye'nin bu alanda gelecekteki potansiyelini artıracak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gençlere ve Girişimcilere Yeni Fırsatlar

Kuantum teknolojilerinin en önemli hedeflerinden biri, bu alanda yetenekli gençleri eğitmek ve teşvik etmek. TOBB ETÜ, kuantum bilgisayarını genç araştırmacıların kullanımına açarak, bu teknolojinin yerli bileşenlerle geliştirilmesini destekleyecek.

Üniversite, kuantum teknolojilerinde yerli inovasyonlarla küresel ölçekte bir rekabet avantajı sağlamayı hedefliyor. Geliştirilen kuantum bilgisayar sayesinde, gençler ve girişimciler için dünya çapında yeni iş fırsatları doğacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türkiye'nin bilgi işlem gücünü ve teknolojik bağımsızlığını artıracak olan bu gelişme, ülkenin dijital geleceğinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

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