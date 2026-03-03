İstediğiniz rüyayı görmenizi sağlayan yapay zeka destekli kafa bandı Halo tanıtıldı

Bu teknoloji vaat edildiği gibi stabil çalışırsa, insanlık tarihindeki en büyük keşiflerden biri olarak "kendi zihnimizin içinde sınırsız imkanlarla uyanık kalma" dönemini başlatabilir.

Halo sadece bir sinyal verici değil, aynı zamanda beynin elektriksel aktivitelerini okuyan gelişmiş bir veri işleme merkezidir. Sistemin sunduğu temel avantajlar şunlardır:

"Uyku sırasında beyne frekans gönderilmesi ne kadar sağlıklı? Klinik test sonuçları ve yan etkiler konusunda şeffaf bilgi bekliyoruz."

"2025'te çıkacağı söylenmişti ancak 2026'ya girilmesine rağmen hala somut bir ürün göremedik. Sürekli yeni lansmanlarla hayal mi satılıyor?"

Halo, kullanıcının beyin dalgalarını anlık analiz eden özel bir AI modeliyle uykunun en doğru anında müdahale gerçekleştiriyor. (Fotoğraflar Prophetic resmi adresinden ve X'ten alınmıştır)

Teknoloji dünyası, Halo kafa bandının vaat edilen fonksiyonlarını yerine getirip getiremeyeceğini merakla ve şüpheyle takip ediyor.

✍️ EDİTÖR NOTU

Prophetic'in kendi kanallarından yaptığı bu duyuru, insan zihninin sınırlarını zorlayan bir vizyon sunsa da; geçmişteki gecikmeler projenin üzerinde bir şüphe bulutu oluşturuyor. Lüsid rüya bilimsel bir temele dayansa da, bu deneyimi bir kafa bandıyla kitleselleştirmek devasa bir mühendislik başarısı gerektiriyor. Şirketin bu eleştirileri dindirmesi için somut teslimat tarihleri ve bağımsız laboratuvar onaylarını sunması elzem görünüyor.