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İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin kalbi teknolojiyle AKM'de olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği ‘İstanbul Kültür Yolu Festivali’ kapsamında Türk Telekom, AKM’de kültür, sanat ve eğlence dolu etkinlikler düzenleyecek...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin kalbi teknolojiyle AKM’de olacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 28 Eylül- 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Kültür Yolu Festivali birbirinden renkli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) dış alanında kurulacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; konserler, sahne şovları, film gösterimleri ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılara benzersiz bir festival deneyimi sunacak.

MÜZİK, SİNEMA VE TEKNOLOJİ
Ceza, Berkay, Kıraç, Ekin Uzunlar&İmera, Ferhat Göçer, Haluk Levent ve komedyen Baturay Özdemir Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. Şarkılar ve şakalarla müziğin ve eğlencenin adresi olacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde festival boyunca film gösterimleri ve sürpriz yarışmalar gerçekleştirilecek. Festival kapsamında AKM'de yer alan Türk Telekom Opera Salonu'nda Carmina Burana, Mariinsky Orkestrası, Alireza Ghorbani, Deutche Symphonie, Uçan Hollandalı sahne alacak. Fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyan en güzel kareler 'Yaay ile FotoMaraton Beyoğlu'nda sergilenecek. Dijital sanatın önemli temsilcilerinden Refik Anadol ile dünyaca ünlü sanatçılar Pablo Picasso ve Andy Warhol sergileri festival boyunca AKM'de yer alacak.

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