iPhone sahipleri bu duruma çok kızacak: App Store'da reklam sayısı 3 Mart'ta artıyor

İlk olarak Birleşik Krallık ve Japonya'da devreye girecek olan bu sistem, Mart ayı sonunda Türkiye dahil tüm dünyada iOS 26.2 kullanıcıları için aktif edilecek.

Sürüm Şartı: Bu reklamların görünmesi için cihazların iOS 26.2 veya iPadOS 26.2 ve üzeri sürümlere sahip olması gerekiyor.

Mart Sonu: Test sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye dahil olmak üzere tüm Apple Ads pazarlarında sistem tamamen aktif hale gelecek.

3 Mart 2026: Yeni sistem ilk olarak Birleşik Krallık ve Japonya pazarlarında test edilmeye başlanacak.

Apple , bu yeni reklam modelini tüm dünyada aynı anda başlatmak yerine kademeli bir geçiş planı hazırladı. İşte takvimin detayları:

Test sürecinin ardından Türkiye dahil tüm Apple Ads pazarlarında küresel ölçekte yayına girecek.

🔍 YENİ REKLAM YERLEŞİMLERİ NASIL ÇALIŞACAK?

Apple, reklamların sadece en üstte değil, kullanıcıların aşağı kaydırdığı (scroll) alanlarda da görünebileceği bir yapıyı benimsiyor.

Birden Fazla Sponsorlu Sonuç: Bir kullanıcı "fotoğraf düzenleyici" araması yaptığında, listenin en başında bir reklam göreceği gibi, üçüncü veya beşinci sırada da farklı bir sponsorlu uygulamayla karşılaşabilecek.

Alaka Düzeyi Algoritması: Geliştiriciler reklamlarının tam olarak nerede çıkacağını seçemeyecek. Apple'ın yapay zeka tabanlı algoritması, uygulamanın arama terimiyle ne kadar alakalı olduğuna ve verilen teklif miktarına göre reklamın konumunu otomatik belirleyecek.

Görsel Ayrım: Reklamlar yine mavi bir arka plan veya belirgin bir "Reklam" (Ad) ibaresiyle işaretlenecek; ancak sayısal artış, organik (reklam olmayan) sonuçların daha aşağılara kaymasına neden olacak.