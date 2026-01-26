PODCAST CANLI YAYIN

iPhone sahipleri bu duruma çok kızacak: App Store'da reklam sayısı 3 Mart'ta artıyor

Apple, App Store ekosisteminde reklam gelirlerini artırmak amacıyla önemli bir değişikliğe gidiyor. Bugüne kadar arama sonuçlarının en üstünde tek bir sponsorlu uygulama gösteren şirket, 3 Mart 2026 itibarıyla "çoklu reklam" modeline geçiş yapacak.

İlk olarak Birleşik Krallık ve Japonya'da devreye girecek olan bu sistem, Mart ayı sonunda Türkiye dahil tüm dünyada iOS 26.2 kullanıcıları için aktif edilecek.

Uygulama ilk etapta Birleşik Krallık ve Japonya pazarlarında devreye alınacak.

📅 UYGULAMA TAKVİMİ VE BÖLGELER

Apple, bu yeni reklam modelini tüm dünyada aynı anda başlatmak yerine kademeli bir geçiş planı hazırladı. İşte takvimin detayları:

  • 3 Mart 2026: Yeni sistem ilk olarak Birleşik Krallık ve Japonya pazarlarında test edilmeye başlanacak.

  • Mart Sonu: Test sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye dahil olmak üzere tüm Apple Ads pazarlarında sistem tamamen aktif hale gelecek.

  • Sürüm Şartı: Bu reklamların görünmesi için cihazların iOS 26.2 veya iPadOS 26.2 ve üzeri sürümlere sahip olması gerekiyor.

Test sürecinin ardından Türkiye dahil tüm Apple Ads pazarlarında küresel ölçekte yayına girecek.

🔍 YENİ REKLAM YERLEŞİMLERİ NASIL ÇALIŞACAK?

Apple, reklamların sadece en üstte değil, kullanıcıların aşağı kaydırdığı (scroll) alanlarda da görünebileceği bir yapıyı benimsiyor.

Birden Fazla Sponsorlu Sonuç: Bir kullanıcı "fotoğraf düzenleyici" araması yaptığında, listenin en başında bir reklam göreceği gibi, üçüncü veya beşinci sırada da farklı bir sponsorlu uygulamayla karşılaşabilecek.

Alaka Düzeyi Algoritması: Geliştiriciler reklamlarının tam olarak nerede çıkacağını seçemeyecek. Apple'ın yapay zeka tabanlı algoritması, uygulamanın arama terimiyle ne kadar alakalı olduğuna ve verilen teklif miktarına göre reklamın konumunu otomatik belirleyecek.

Görsel Ayrım: Reklamlar yine mavi bir arka plan veya belirgin bir "Reklam" (Ad) ibaresiyle işaretlenecek; ancak sayısal artış, organik (reklam olmayan) sonuçların daha aşağılara kaymasına neden olacak.

Yeni reklam formatları, iOS 26.2 ve iPadOS 26.2 işletim sistemi yüklü cihazlarda görüntülenebilecek. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

📉 KULLANICI DENEYİMİ VE TARTIŞMALAR

Bu karar, Apple kullanıcıları ve teknoloji dünyasında çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirmenler, Apple'ın "tarafsız ve güvenli uygulama mağazası" imajının, artan reklam sayıları nedeniyle zarar görebileceğini savunuyor. Özellikle kullanıcıların doğrudan aradığı bir uygulamaya ulaşmak yerine reklamlarla karşılaşması, platformun sadeliğini bozabileceği yönünde endişe yaratıyor.

Öte yandan, Apple'ın bu hamlesi sadece App Store ile sınırlı kalmayabilir. Sektör kaynakları, şirketin önümüzdeki dönemde Apple Haritalar ve Apple TV+ gibi servislerinde de benzer reklam yerleşimlerini devreye alabileceğini belirtiyor.

Reklamlar artık sadece ʺbirinci sıradaʺ değil, kullanıcı sayfayı aşağı kaydırdıkça listenin orta ve alt kısımlarında da karşısına çıkacak.

