iPhone İOS 18 güncellemesi alacak telefonlar listesi! iPhone 11 İOS 18 güncellemesi alacak mı? İOS 18 ne zaman çıkacak?

İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın iOS 18'i tanıtmasının ardından, "iOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek?" sorusu merak konusu oldu. Apple, iOS 18 çıkış tarihi için kesin bir bilgi vermemiş olsa da, güncellemenin Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor. Etkinlik sonunda iOS 18'in geliştirici beta sürümü indirilmeye sunulacak. Apple geliştirici hesabı olan herkes, bu son iOS sürümünü deneyimleme fırsatına sahip olacak. Herkese açık sürüm olarak bilinen iOS 18 public beta'nın ise Temmuz ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor.