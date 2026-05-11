iPhone 20'de ters kablosuz şarj özelliği ve Ceramic Shield Ultra adlı daha dayanıklı yeni nesil ekran koruma teknolojisi sunulabileceği iddia ediliyor.

Yeni modelde fiziksel hareket eden tuşlar yerine dokunsal geri bildirim veren katı hal tuş teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor.

Apple'ın Dynamic Island dahil tüm görünür sensörleri, ön kamerayı ve Face ID sistemini ekran altına yerleştirmeyi planladığı öne sürülüyor.

iPhone 20'de ekranın cihazın yan çerçevelerine kadar taşındığı ve dört kenarı da ekranla çevrili tam cam tasarım kullanılacağı iddia ediliyor.

İngiltere merkezli Tom's Guide haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Apple, iPhone X sonrası en büyük kırılmayı iPhone 20 ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı iddia edilen yenilikler arasında tamamen cam gövde, ekran altı Face ID sistemi ve fiziksel tuşların kaldırılması gibi dikkat çekici değişiklikler yer alıyor.

Apple'ın 2027'de tanıtması beklenen iPhone 20 modeliyle birlikte şirketin son yıllardaki en büyük tasarım dönüşümüne hazırlandığı öne sürüldü. İlk iPhone'un piyasaya çıkışının 20. yılına denk gelecek modelin sadece yeni özellikler değil gelecek on yılın iPhone tasarım anlayışını da şekillendireceği konuşuluyor.

Apple'ın 20. yıl modeli için tamamen cam tasarım üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

TAMAMEN CAMLA KAPLI YENİ TASARIM

iPhone 20 hakkında ortaya çıkan en dikkat çekici iddialardan biri cihazın dört kenarı da ekranla çevrili "tam cam" bir tasarımla geleceği yönünde oldu.

Sızıntılara göre Apple, ekranı cihazın yan çerçevelerine kadar taşıyan yeni bir yapı üzerinde çalışıyor. Böylece klasik çerçeve görünümünün büyük ölçüde ortadan kalkacağı belirtiliyor. Ön ekran ile arka panel arasında görünen metal geçişlerin minimum seviyeye indirileceği ifade ediliyor.

Bu tasarımın cihazı oldukça şık göstereceği düşünülse de kavisli cam yapının dayanıklılık konusunda soru işaretleri yarattığı belirtiliyor.