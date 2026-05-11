Apple'ın 2027'de tanıtması beklenen iPhone 20 modeliyle birlikte şirketin son yıllardaki en büyük tasarım dönüşümüne hazırlandığı öne sürüldü. İlk iPhone'un piyasaya çıkışının 20. yılına denk gelecek modelin sadece yeni özellikler değil gelecek on yılın iPhone tasarım anlayışını da şekillendireceği konuşuluyor.
İngiltere merkezli Tom's Guide haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Apple, iPhone X sonrası en büyük kırılmayı iPhone 20 ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı iddia edilen yenilikler arasında tamamen cam gövde, ekran altı Face ID sistemi ve fiziksel tuşların kaldırılması gibi dikkat çekici değişiklikler yer alıyor.
TAMAMEN CAMLA KAPLI YENİ TASARIM
iPhone 20 hakkında ortaya çıkan en dikkat çekici iddialardan biri cihazın dört kenarı da ekranla çevrili "tam cam" bir tasarımla geleceği yönünde oldu.
Sızıntılara göre Apple, ekranı cihazın yan çerçevelerine kadar taşıyan yeni bir yapı üzerinde çalışıyor. Böylece klasik çerçeve görünümünün büyük ölçüde ortadan kalkacağı belirtiliyor. Ön ekran ile arka panel arasında görünen metal geçişlerin minimum seviyeye indirileceği ifade ediliyor.
Bu tasarımın cihazı oldukça şık göstereceği düşünülse de kavisli cam yapının dayanıklılık konusunda soru işaretleri yarattığı belirtiliyor.
FİZİKSEL TUŞLAR TAMAMEN KALDIRILABİLİR
Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı konuşulan katı hal tuş teknolojisinin ilk kez iPhone 20'de kullanılabileceği iddia edildi.
Yeni sistemde fiziksel hareket eden tuşlar yerine dokunsal geri bildirim veren sabit yüzeylerin kullanılacağı öne sürülüyor. Böylece cihazın yan yüzeylerinin tamamen düz ve kesintisiz hale geleceği belirtiliyor.
Bu teknolojinin aynı zamanda mekanik arızaların önüne geçebileceği ve uzun vadede dayanıklılığı artırabileceği ifade ediliyor. Basınç hassasiyetine sahip olması beklenen yeni tuş sisteminin farklı kontrol seçenekleri sunabileceği de konuşuluyor.
FACE ID VE ÖN KAMERA EKRANIN ALTINA TAŞINABİLİR
Apple'ın uzun süredir hedeflediği "kesintisiz ekran" tasarımının iPhone 20 ile gerçeğe dönüşebileceği belirtiliyor.
Sızıntılara göre şirket, Dynamic Island dahil tüm görünür sensörleri ekran altına yerleştirmeyi planlıyor. Bu kapsamda ön kamera ve Face ID sisteminin de ekranın altına gizleneceği iddia edildi.
Daha önce bu teknolojinin iPhone 18 Pro'da kullanılacağı öne sürülmüştü. Ancak son iddialar Apple'ın bu sistemi tam anlamıyla hazır hale getirebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
HOPARLÖRLER DE GÖRÜNMEZ OLABİLİR
Yeni modelde ekran altı hoparlör teknolojisinin kullanılabileceği de konuşulan detaylar arasında yer aldı.
Aslında bu teknoloji akıllı telefon dünyasında tamamen yeni değil. Daha önce bazı Android modellerinde benzer çözümler kullanılmıştı. Ancak Apple'ın bunu daha gelişmiş bir seviyeye taşıyarak alt hoparlörleri bile görünmez hale getirebileceği belirtiliyor.
Şirketin özellikle tamamen cam görünümünü koruyabilmek için hoparlör ızgaralarını minimum seviyeye indirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.
TERS KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ GELEBİLİR
Bugüne kadar hiçbir iPhone modelinde yer almayan ters kablosuz şarj özelliğinin de iPhone 20 ile birlikte sunulabileceği iddia edildi.
Bu özellik sayesinde kullanıcıların AirPods gibi aksesuarlarını doğrudan telefonun arka yüzeyinden şarj edebileceği belirtiliyor.
Android tarafında uzun süredir kullanılan teknolojiye Apple'ın neden bugüne kadar mesafeli kaldığı bilinmiyor. Ancak yeni modelle birlikte şirketin bu eksikliği kapatabileceği konuşuluyor.
ÇİZİLMEYE KARŞI DAHA GÜÇLÜ EKRAN
Apple'ın iPhone 20'de daha dayanıklı yeni nesil bir ekran koruma teknolojisi kullanacağı da öne sürüldü.
Sızıntılarda "Ceramic Shield Ultra" olarak anılan yeni cam yapının, özellikle kavisli kenarlarda oluşabilecek çizik ve darbeleri azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.
İddialara göre yeni ekran kaplaması günlük kullanımda anahtar gibi sert nesnelere karşı çok daha yüksek dayanıklılık sunacak.
APPLE YENİ DÖNEMİN KAPISINI AÇABİLİR
Teknoloji dünyasında konuşulan iddiaların doğru çıkması halinde iPhone 20'nin Apple için yalnızca yeni bir telefon olmayacağı değerlendiriliyor.
Şirketin, tıpkı iPhone X modelinde olduğu gibi, iPhone 20 ile birlikte yeni nesil iPhone tasarım anlayışını başlatabileceği belirtiliyor. Özellikle tamamen ekran odaklı yapı ve görünmez donanım yaklaşımının önümüzdeki yıllarda standart hale gelmesi bekleniyor.