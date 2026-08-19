iPhone 18 tanıtım tarihi ne zaman? Pro Max’te fotoğrafçılığı değiştirecek özellik

iPhone 18 Pro Max'in yalnızca çıkış tarihiyle değil, donanım özellikleriyle de dikkat çekmesi bekleniyor. Daha yüksek kapasiteli bir batarya, A20 Pro işlemci, küçültülmüş Dynamic Island ve değişken diyaframlı 48 MP ana kamera, yeni model için öne çıkan iddialar arasında. İşte iPhone 18 Pro Max'in beklenen lansman tarihi, ön sipariş zamanı, fiyatı, renk seçenekleri ve son sızıntılar...

Apple'ın Pro Max modelini özellikle kamera ve pil performansıyla öne çıkarması bekleniyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

IPHONE 18 PRO MAX NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, iPhone 18 Pro Max'in tanıtım tarihini henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak mevcut iddialar, Apple'ın yeni Pro modellerini 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlemesi beklenen etkinlikte tanıtacağı yönünde.

Apple'ın önceki iPhone lansman takvimi dikkate alındığında, tanıtımın ardından ön siparişlerin birkaç gün içinde başlaması ve telefonların bir hafta sonra mağazalarda yerini alması bekleniyor.

Bu nedenle iPhone 18 Pro Max için şu takvim öne çıkıyor:

Tanıtım: 9 Eylül 2026, Çarşamba — beklenen

Ön sipariş: 11-12 Eylül 2026 — beklenen

Satış: 18 Eylül 2026, Cuma — beklenen

Bu tarihler Apple tarafından doğrulanmış resmi tarihler değil, mevcut sızıntı ve tahminlere dayanıyor.

Yeni nesil modelin uzun süreli kullanımda daha iyi ısı yönetimi sunabileceği iddia ediliyor.

IPHONE 18 PRO MAX ÖN SİPARİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Apple'ın iPhone 18 Pro Max ön sipariş tarihini henüz açıklamadığı belirtiliyor. Şirketin önceki lansman takvimi baz alındığında ise kullanıcıların ön sipariş sürecine küresel lansmandan kısa süre sonra dahil olması bekleniyor.

Benzer bir takvim uygulanması halinde iPhone 18 Pro Max ön siparişlerinin de 11 veya 12 Eylül 2026 tarihlerinde başlaması ve 18 Eylül'de satışa sunulması bekleniyor. Bazı raporlarda 11 Eylül 2026, bazı tahminlerde ise 12 Eylül 2026 tarihi öne çıkıyor. Dolayısıyla kesin tarih için Apple'ın resmi duyurusunu beklemek gerekiyor.

Değişken diyafram özelliğinin video çekimlerinde de kullanıcılara daha fazla kontrol sunması bekleniyor.

IPHONE 18 PRO MAX'İN BATARYASI BÜYÜYECEK Mİ?

iPhone 18 Pro Max hakkında en dikkat çekici iddialardan biri batarya kapasitesiyle ilgili. MacRumors tarafından aktarılan düzenleyici veri tabanı bilgilerine göre cihazda 5.567 mAh kapasiteli bir batarya bulunabilir.

İddia doğru çıkarsa bu, iPhone 17 Pro Max'e kıyasla kayda değer bir kapasite artışı anlamına gelebilir. Daha büyük bataryanın yanı sıra yeni nesil çip ve yazılım optimizasyonlarının da pil ömrüne katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan daha büyük batarya, cihazın gövdesinin bir miktar kalınlaşabileceği yönündeki iddiaları da destekliyor.

Yeni kamera sistemi, özellikle düşük ışıkta çekim performansında önemli bir iyileşme sağlayabilir.

IPHONE 18 PRO MAX KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 18 Pro Max'in en önemli yükseltmelerinden biri kamera tarafında olabilir. Apple'ın ilk kez iPhone serisinde değişken diyaframlı 48 MP ana kamera kullanabileceği iddia ediliyor.

Değişken diyafram teknolojisi, objektiften sensöre ulaşan ışık miktarının fiziksel olarak ayarlanmasına imkan tanıyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıların pozlama ve alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol elde etmesi mümkün olabilir.

Yeni modelde üçlü kamera sisteminin korunması beklenirken, ana kamera, ultra geniş açı ve telefoto kameraların 48 MP çözünürlüğe sahip olabileceği öne sürülüyor.

Ön kamerada da yükseltme iddiası bulunuyor. iPhone 18 Pro Max'in 24 MP ön kamera ile geleceği ve bunun selfie ile görüntülü görüşme kalitesini artıracağı belirtiliyor.

Apple'ın iPhone 18 Pro Max'te ekran parlaklığını da artırabileceği öne sürülüyor.

DYNAMIC ISLAND KÜÇÜLECEK Mİ?

iPhone 18 Pro Max'in tasarımında en dikkat çekici değişikliklerden biri Dynamic Island olabilir.

Sızıntılara göre Apple, Face ID bileşenlerinin bir kısmını ekranın altına taşıyarak Dynamic Island'ın boyutunu küçültebilir. Böyle bir değişiklik, ekran alanının daha verimli kullanılmasını sağlayabilir.

Bununla birlikte telefonun genel tasarımının iPhone 17 Pro Max'e kıyasla tamamen değişmesi beklenmiyor. Büyük kamera modülünün korunacağı ve cihazın 6,9 inç LTPO OLED ekranla yoluna devam edeceği iddia ediliyor.

IPHONE 18 PRO MAX HANGİ RENKLERLE GELECEK? Apple'ın yeni Pro modelleri için farklı renk seçenekleri üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Şu ana kadar sızıntılarda en sık adı geçen renkler şöyle:

Koyu kiraz

Açık mavi

Koyu gri

Gümüş

Ancak renk seçenekleri, Apple'ın seri üretim öncesinde değiştirebileceği detaylar arasında yer alıyor. Bu nedenle söz konusu renklerin kesinleştiğini söylemek için henüz erken.

IPHONE 18 PRO MAX'TE A20 PRO İŞLEMCİ OLACAK

Yeni iPhone'un performans tarafındaki en önemli yeniliğinin A20 Pro işlemcisi olması bekleniyor.

Apple'ın yeni nesil çipinin performans ve enerji verimliliğinde iyileştirmeler sunması beklenirken, daha büyük bataryayla birlikte iPhone 18 Pro Max'in pil performansının da önceki nesle göre yükselmesi mümkün görünüyor.

Ancak A20 Pro'nun teknik özellikleri, işlemci performansı ve enerji tüketimi hakkında Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

iPhone 18 Pro Max'in üretim sürecinin önceki nesle kıyasla daha maliyetli olabileceği belirtiliyor.

IPHONE 18 PRO MAX İÇİN BEKLEMEYE DEĞER Mİ?

Yeni iPhone'u satın almayı planlayan kullanıcılar için iPhone 18 Pro Max önemli donanım yükseltmeleri sunabilir. Özellikle değişken diyaframlı 48 MP ana kamera, daha yüksek kapasiteli batarya, A20 Pro işlemci ve küçültülmüş Dynamic Island dikkat çeken yenilikler arasında.

Buna karşılık beklenen fiyat artışı, yükseltmenin maliyetini artırabilir. Mevcut iPhone'unuz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa yeni modelin resmi fiyatını ve teknik özelliklerini görmek daha mantıklı olabilir.

Şimdilik iPhone 18 Pro Max'in Avustralya ön sipariş tarihi, satış fiyatı ve lansman saati Apple tarafından doğrulanmış değil. Eylül 2026'da yapılması beklenen etkinlikle birlikte bu detayların netleşmesi bekleniyor.